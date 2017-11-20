"Барыс" пропустил шесть шайб и проиграл четвертый матч подряд "Сибири" в нынешнем сезоне КХЛ

Встреча прошла в Новосибирске.
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Регулярный чемпионат
Сибирь - Барыс 6:4
Голы: Санников, 0 (1:0); Сигарев, 2 (2:0); Жайлауов, 9 (2:1); Сагадеев, 15 (2:2); Ермаков, 20 (3:2); Доус, 28 (3:3); Вей, 34 (3:4); Игнатович, 43 (4:4); Игнатович, 54 (5:4); Закриссон, 56 (6:4)
Турнирная таблица
ХК "Барыс" потерпел поражение в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от "Сибири", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Новосибирске и завершилась победой хозяев со счетом 6:4. Первую шайбу астанчане пропустили на первой минуте встречи и на третьей уже уступали 0:2. Усилиями Талгата Жайлауова и Антона Сагадеева "Барысу" удалось сравнять, но за несколько секунд до первого перерыва гости снова поразили ворота Хенрика Карлссона, отправив гол в раздевалку.
Второй период остался за хоккеистами "Барыса", которые забросили сопернику две шайбы и повели в счете 4:3. Отличился Найджел Доус, еще один гол на счету Линдена Вея.
Но хозяева переломили ход игры в последней 20-минутке, перед которой заменили в воротах Алексея Красикова на Александра Салака. "Сибирь" трижды удачно реализовала большинство и в итоге победила со счетом 6:4.
Напомним, это был второй матч команд подряд. 20 ноября они так же встречались в Новосибирске, тогда хозяева выиграли со счетом 4:0. Таким образом, "Барыс" проиграл этому клубу все четыре встречи в сезоне.
Следующий матч "Барыс" проведет 25 ноября в Казани против "Ак Барса".