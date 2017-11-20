"Барыс" пропустил шесть шайб и проиграл четвертый матч подряд "Сибири" в нынешнем сезоне КХЛ

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Эйбар Бетис 5:0
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Спартак М Марибор 1:1
Бешикташ Порту 1:1
Наполи Шахтер Д 3:0
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
АПОЕЛ Реал М 0:6
Севилья Ливерпуль 3:3
ФК Монако РБ Лейпциг 1:4
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Этар 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Локомотив 0:2
Сибирь Барыс 4:0
Ак Барс Авангард 3:4 Б
Торпедо НН Металлург Мг 2:1 ОТ
Спартак Автомобилист 5:2
Амур Локомотив 3:1
Сибирь Барыс 6:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 1:4
Спутник НТ Торпедо УК 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Темиртау Арлан 0:2
Темиртау Арлан 1:3
Хоккей. Континентальный Кубок 2017/18
ДВТК Эгесмедвек Мискольч Риттен Спорт 1:3
Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
Атырау Алтай 3:1
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 3:0
Павлодар Мангыстау 3:1
Буревестник ТНК "Казхром" 0:3
Тараз Атырау 3:2
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-3 (фарм) Казыгурт МарС 55:59
Иртыш-2 (фарм) Каспий 63:73
Иртыш Синегорье 71:58
Синегорье Астана Тайгерс 35:93
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Кособуцкий Заблотский 1:0 КО
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Шабанов 2:0
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 2:1
Недовесов Эскофье 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/10"
Луизи, Цукка Иванов, Катич 2:0
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФК Монако РБ Лейпциг 1:4
Севилья Ливерпуль 3:3
АПОЕЛ Реал М 0:6
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Наполи Шахтер Д 3:0
Карабах Челси 23:00
ЦСКА М Бенфика 23:00
Атлетико М Рома 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Ювентус Барселона 01:45
Спортинг Л Олимпиакос 01:45
Базель Манчестер Юнайтед 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Локомотив 3:1
Сибирь Барыс 6:4
Салават Юлаев Ак Барс 0:3
Йокерит Авангард 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Темиртау Арлан 1:3
Горняк Кулагер 2:3 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 4:1
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 3:0
Павлодар Мангыстау 3:1
Буревестник ТНК "Казхром" 0:3
Тараз Атырау 3:2
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Синегорье Астана Тайгерс 35:93
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Эскофье 1:2
Бркич, Павич Недовесов, Хабибулин 20:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Ак Барс 0:3
Йокерит Авангард 22:30
Динамо М Югра 22:30
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Трактор Северсталь 17:30
ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Локомотив Барыс 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Торпедо УК 19:30
Спутник НТ Сарыарка 20:00
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Кулагер 2:3 Б
Горняк Кулагер 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Астана Арлан 17:00
Номад Алтай-Торпедо 17:00
Астана Арлан 17:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Алматы Темиртау
Кулагер Номад
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Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 17:30
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 12:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
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Боруссия М Бавария 23:30
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ЦСКА М Бенфика 23:00
Карабах Челси 23:00
Базель Манчестер Юнайтед 01:45
Атлетико М Рома 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Ювентус Барселона 01:45
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Барсы Атырау Барсы Атырау-2
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Буревестник Атырау 19:30
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
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Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
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Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

"Барыс" пропустил шесть шайб и проиграл четвертый матч подряд "Сибири" в нынешнем сезоне КХЛ

Встреча прошла в Новосибирске.

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84 Комментария
Фото с сайта ХК "Барыс"
Фото с сайта ХК "Барыс"
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Сибирь - Барыс 6:4

Голы: Санников, 0 (1:0); Сигарев, 2 (2:0); Жайлауов, 9 (2:1); Сагадеев, 15 (2:2); Ермаков, 20 (3:2); Доус, 28 (3:3); Вей, 34 (3:4); Игнатович, 43 (4:4); Игнатович, 54 (5:4); Закриссон, 56 (6:4)

Турнирная таблица

ХК "Барыс" потерпел поражение в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от "Сибири", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Новосибирске и завершилась победой хозяев со счетом 6:4. Первую шайбу астанчане пропустили на первой минуте встречи и на третьей уже уступали 0:2. Усилиями Талгата Жайлауова и Антона Сагадеева "Барысу" удалось сравнять, но за несколько секунд до первого перерыва гости снова поразили ворота Хенрика Карлссона, отправив гол в раздевалку. 

Второй период остался за хоккеистами "Барыса", которые забросили сопернику две шайбы и повели в счете 4:3. Отличился Найджел Доус, еще один гол на счету Линдена Вея.

Но хозяева переломили ход игры в последней 20-минутке, перед которой заменили в воротах Алексея Красикова на Александра Салака. "Сибирь" трижды удачно реализовала большинство и в итоге победила со счетом 6:4.

Напомним, это был второй матч команд подряд. 20 ноября они так же встречались в Новосибирске, тогда хозяева выиграли со счетом 4:0. Таким образом, "Барыс" проиграл этому клубу все четыре встречи в сезоне. 

Следующий матч "Барыс" проведет 25 ноября в Казани против "Ак Барса".

  Комментариев: 84
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Комментарии

 
 
Санек Васильев Сегодня 21:08
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2453
Кудрю в рамку, вместо дырявого Карли
Ответить 5
 
Sake Qazaq Сегодня 21:08
Статус: Юниор
Рейтинг: 95
Бопты, бұл ойынды ұмытайық, алдағы ойындарда жеңіске жетейік!
Ответить 0
 
Sake Qazaq Сегодня 21:08
Статус: Юниор
Рейтинг: 95
Мистика.
Ответить 0
 
Нурлан Оразбаев Сегодня 21:09
Статус: Профи
Рейтинг: 449
Позорище 12 очков отдали
Ответить 6
 
ККК Сегодня 21:09
Статус: Фанат
Рейтинг: 26
Маркелов похоронил барыс.
Ответить 5
 
Санек Васильев Сегодня 21:12
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2453
ККК ,Сегодня согласен что позоронил, но в других матчах много пользы приносил
Ответить 2
 
Санек Васильев Сегодня 21:13
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2453
Санек Васильев,*похоронил
Ответить 3
 
ККК Сегодня 21:18
Статус: Фанат
Рейтинг: 26
Санек Васильев, Да только сегодня, а так полезный игрок.
Ответить 2
 
Prudente Сегодня 22:40
Статус: Профи
Рейтинг: 334
Санек Васильев,Один Маркелов похоронил Барыс? Смешно звучит.Значит все зависит от Маркелова? Тогда команда получается ноль без палочки.) Маркелов, приносит много пользы команде, особенно в меньшинстве. Не надо его гнобить. Бывают косяки. А посмотрите сколько первое звено пропускает голов! Зато и забивает больше, вот и вся разница. Спасибо , что вы встали на сторону Маркелова.
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 21:09
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1624
Судьи Маркелов и Шалапов помогли отыграться Сибири вывод один Маркелов и Шалапов пассажиры от которых надо избавляться
Ответить 3
 
Санек Васильев Сегодня 21:15
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2453
тигр котовский,Савченко и Липина вместе с ними
Ответить 2
 
Кайрат Маденов Сегодня 21:23
Статус: Любитель
Рейтинг: 14
тигр котовский,ты забыл добавить корешкова и карлсона
Ответить 3
 
Prudente Сегодня 21:41
Статус: Профи
Рейтинг: 334
тигр котовский,Извиняюсь конечно, но Маркелов вроде незаметный игрок, но если ты заметил, то в меньшинстве он самый незаменимый игрок. Внимательно посмотри.Его постоянно ставят в меньшинстве.
Ответить 1
 
Prudente Сегодня 21:42
Статус: Профи
Рейтинг: 334
Prudente,В меньшинстве, кстати он один из лучших.
Ответить 1
 
тигр котовский Сегодня 21:43
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1624
Prudente,он оставил команду в меньшинстве это кончилось голом
Ответить -2
 
akyl amanovich Сегодня 21:09
Статус: Дублёр
Рейтинг: 155
Масқара
Ответить 2
 
The Ring Сегодня 21:10
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2036
Продажные судьи не засчитали гол Вея
Ответить 5
 
Steppenwolf !!! Сегодня 21:52
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8566
The Ring,Шалап ....же воспитанник Сибири , вроде так !
Ваще классно придумали рулевые КХЛа ....колендарь ! 5-7 дней без игр , а затем марш-бросок с такими росстаяниями и играми ??! С спаренная игра в одном городе ....это убиЙство ! Это воздействие на физиологию человека ......просто турист " подсаживается" бродя по музеям и выставкам , а хоккеистам надо играть и и на ПРЕДЕЛЕ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ! А ГОЛ С ПЯТАКА БЫЛ ЧИСТЫЙ !!!! ПРАВЕЛЬНО СКАЗАЛ вицик РФ ....Дворкович .....нам с таким судейством ......НИКОГДА НЕ ВЫИГРАТЬ ОИ И ЧМ ! Не шкните барсят , это было ожидаемо .....новая по составу команда ...всегда может *провалится* , а затем вЫдать ЧУМОВУЮ ИГРУ !!! ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ СТАНОВЛЕНИЕ КОМАНДЫ !!!
Ответить 3
 
**Б@гл@н* * Сегодня 21:10
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 291
Позорники Барыс
Ответить 2
 
**Б@гл@н* * Сегодня 21:11
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 291
Позорники фууу просто слов нет
Ответить 3
 
akyl amanovich Сегодня 21:11
Статус: Дублёр
Рейтинг: 155
Шындық керек "сибирь" мықты болды бүгін
Ответить 1
 
OMANSIO Сегодня 21:12
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 246
Видно что наши подсевшие...как только наши начинают играть агрессивно и на высоких скоростях ..все получается...короче эту игру сами отдали....других слов нет.....
Ответить 1
 
Kairat A. Сегодня 21:29
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2871
Ответить
OMANSIO! Стесняюсь спросить, за счет чего подсевшие(?), они-же почти полмесяца отдыхали...ПИЛИ...???
Ответить 2
 
OMANSIO Сегодня 21:51
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 246
Kairat A.,ну это нам не узнать....настроя не было уже какую игру....систему и тактику менять надо..под игру нашей команды подстроить. Она читаемая. Необходима тусовка в пятерках...как в начале сезона. Чтобы противник не был готов . И все было неожиданно.. .команда одной пятерки. Ее нейтрализуют...остальные ничего сделать не могут....ну а скорости нет уже третью игру.. .что с ребятами . Один медик знаетjQuery1810571419993176423_1511365536957???
Ответить 0
 
OMANSIO Сегодня 21:51
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 246
Kairat A.,ну это нам не узнать....настроя не было уже какую игру....систему и тактику менять надо..под игру нашей команды подстроить. Она читаемая. Необходима тусовка в пятерках...как в начале сезона. Чтобы противник не был готов . И все было неожиданно.. .команда одной пятерки. Ее нейтрализуют...остальные ничего сделать не могут....ну а скорости нет уже третью игру.. .что с ребятами . Один медик знаетjQuery1810571419993176423_1511365536957???
Ответить 0
 
AxaT Сегодня 21:12
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 293
Эй Корешков че за ху.ня???.. где разбор игры Сибири... Маркелова торпедо заслать срочно
Ответить 1
 
Нурлан Оразбаев Сегодня 21:14
Статус: Профи
Рейтинг: 449
Акбарс порвет дома
Ответить 1
 
Барсик Трампов Сегодня 21:14
Статус: Любитель
Рейтинг: 12
Там не было штрафа когда Сибирь в большинстве сравняла потом был чистый момент подножка игрок барыса упал судья промолчал вытинули судьи Сибирь да ещё чистую шайбу Вея отменили вообщем колхозная прорссиская лига
Ответить 3
 
ККК Сегодня 21:15
Статус: Фанат
Рейтинг: 26
Заметил, когда барыс забивает и судьи едут смотреть повтор, и когда это очень долго длится, обязательно выносят решение против барыса, так как долго ищут противоправные действия барыса. Когда пересматриваешь повтор 10 раз то обязательно найдешь то что тебе надо...
Ответить 7
 
Adi Soltanbekov Сегодня 21:16
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
Хенрика после 4 шайбы надо было поменять
Ответить 2
 
Kairat A. Сегодня 21:30
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2871
Adi Soltanbekov ! Надо было сразу после второй!!!
Ответить 3
 
Санек Васильев Сегодня 22:45
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2453
Kairat A.,Согласен. Надо было сразу после 2-й
Ответить 1
 
андрей никифоров Сегодня 21:17
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 223
Не буду каждого игрока по отдельности критиковать,скажу просто-лошары,тш к х..ям,позор!все шайбы сами себе принесли,даже не знаю как они собираются играть в казани и питере?сегодня-это позор,больше слов приличных нет...
Ответить 0
 
Самархан Абдикулов Сегодня 21:17
Статус: Дублёр
Рейтинг: 155
Начало конца.
Ответить 2
 
Сергей Варчук Сегодня 21:19
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1400
Не думал что когда-нибудь это скажу, но сегодня был один из худших матчей Карлссона..(
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Бахытжан Асылбеков Сегодня 21:20
Статус: МСМК
Рейтинг: 999
Как заеба. .и эти полосатые продажные твари. И эта колхозная российская лига. Не нужно играть в этой лиге. Нужно другое создать европейскую хокейную лигу. Достали уже
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Санек Васильев Сегодня 22:46
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2453
Бахытжан Асылбеков ,Сегодня судьи более менее судили, их вины особо нету. Самим нужно было в защите нормально отрабатывать
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тигр котовский Сегодня 21:20
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1624
В плеи-офф нежелательно на Сибирь выходить печальный опыт
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Канлы 72 Байтерек Сегодня 21:21
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
Поздравляю, мы поставщики очков для Сибири, ура товарищи!!! Зато Барыс обожают в Новосибирске... Нет слов...
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Арлан Галенулы Сегодня 21:24
Статус: Фанат
Рейтинг: 31
Всё фарт закончился это наш истинный уровень и почему тш не может наладить игру в оборонне номер 4,23 грубо ошибается нападающие не отрабатывают в защите ,ну вратарь не выручает, вообщем это толька начала дальше еще серьёзней соперники от ска шайб 5 как минимум
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Murat Uaisov Сегодня 21:25
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
соз жок!!! Сибирь быздыкылердин каждыйн талдырып тастау керек еды уйге келеалмайтындай кылып.
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Жумабай Санкубаев Сегодня 21:27
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2046
Сразу два броска,два гола,а потом Шалапов вступил в игру,отдал противнику и остался в углу! Вообщем опять Шалапов,а Шевченко как-будто не играл,куда игра наша делась,господа ?!Пожар у нас,как я боялся этого перерыва! Как начали удалятся ,всё пошло поехало!
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Kairat A. Сегодня 21:27
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2871
Хочется материться и ругаться, но нельзя и некрасиво! Главный тренер "Сибири" Павел Зубов показательно унизил лучшего тренера нынешнего сезона, нашего тихого алкоголика, а в прошлом прекрасного игрока Г. Корешкова и показал всей лиге, как просто закрыть лучшее хваленое звено "колхоз-лиги" и просто показал унизительную порку лидера востока! Четвертое поражение подряд полностью лежит на лучшем тренере полугодия и самое обидное, что Генка не сделал ну просто ни каких выводов и продолжил лезть в ту-же западню, которую ему уготовили! Опять против нашей пятерки, постоянно выходило два звена, на коротких сменах и первый гол этому иллюстрация! Вот просто тупой Корешков, что после двух первых голов не снял с игры "Карли", а дальше он просто сломался психологически! Опять в составе идиот Шалапов, который на ровном месте притащил третий гол! Маркелов сегодня просто вредитель и видимо еще на отдыхе, так-же, как и С-Пьер, он видимо еще в Дубаях все летит на парашюте! Пропал после паузы Пушкарев и за чем-то полез в совсем ненужную драку в конце игры, если уж хотелось и не моглось, тогда надо было, сразу после первых двух голов(!), а так теперь за повторную драку игру против блондинов пропустит, и еще также не будет Фреттина! Просто ужас...!!! Савченко стал полным инвалидом и пустышкой, один бросок в его арсенале и все, бедный Семенов пашет за себя и за того парня! Ни чему жизнь нашего главного коуча не учит, пусть даже "Барыс" выйдет в финал конференции, но Корешкову - чемодан-вокзал-Магнитогорск, хорошо хоть далеко ехать не надо!!! Не ожидал, я что Корешков не знает пословицу: "дурак учиться на своих ошибках, умный на чужих!"
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Канлы 72 Байтерек Сегодня 21:38
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
Kairat A.,все сказал, ничего не пропустил, ты прав как всегда, после этих позорных поражений боюсь даже смотреть матчи с Ак барсом и СКА.,ойбой что будет?! что будет?!
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Kairat A. Сегодня 21:53
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2871
Канлы 72 Байтерек!
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Кенжебай Сегодня 21:28
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1151
Всё время и ещё четвертая игра при помощи судьей Сибирь побеждает,то что ещё и не записали шайбу при том что удаляют чаще,и конечно команда духовном состояний падает,а как вот в таком случае победить,бить надо было изначально и первую очередь Игнатовича!
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серик Сегодня 21:28
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 213
сегодня только первая пятерка старалась честно аыполнять свою роль,но Шалапов,Савченко,Маркелов и др очень постарались тянуть все назад и у них это классно получается, 1-я пятерка добывает,остальные должны же хоть грызть лед,но сохранить добытое, но не умеют не то, и другом
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Жомарт Габдуллин Сегодня 21:29
Статус: МСМК
Рейтинг: 945
Проиграли по делу.
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Бегалы Шахабаев Сегодня 21:30
Статус: Профи
Рейтинг: 486
Как мне надоело что в Казахстане все связано (под ихшнюю дудку) с Россией. Спорт (КХЛ, ВХЛ, ВТБ ....и м.д.), экономика, законы, финансы, вооруженные силы, таможня ну ВСЕ ВСЕ ВСЕ. Мы сами (власть) ни че не умеем. Боязнь от них. Вот мы даже все на руском пишем. Даааааа ужжжжжжж....
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Самархан Абдикулов Сегодня 21:31
Статус: Дублёр
Рейтинг: 155
Я знаю почему проиграли, потому что за них играл Путин по моему под 72 номером. А если серьезно, то все очень плохо. ТШ Сибири силен, все время что то обсуждали, кричали, спорили. Я не пойму как они с такой игрой находиться на 8 месте. Это же место Барыса. Такой позор еще пережить надо.
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серик Сегодня 21:35
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 213
Да по глазам Карлссона было видно беспомощность,надо было ставить Кудрявцева,и настроить команду поддержать вратаря,а тренер наступал на одну и ту же граблю аж четырежды,если будеть настаивать на своем,будет дальше унизительные проигрыши от Акбарса, от СКА тем более
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Prudente Сегодня 21:37
Статус: Профи
Рейтинг: 334
Спасибо "рашкиной конторе", все сделали, чтобы наши проиграли. Конечно, наши ошибались, не без этого, но тем не менее , наши хорошо играли. Были косяки. Не надо сильно винить наших. Даже Старченко ложился, под шайбу, такого не бывало. А полосатикам отдельное спасибо. Может быть я и не прав. Наши сегодня были злые, это понятно, что каждое большинство наше выигрывали Молодцы. не хочется говорить о косяках и так все видели. Но сибиряки решили набрать очки только на наших. У Сибов и так аховое положение. Ну ладно, подарили им 6 очков, пусть, "проглотят", а мы еще заработаем кучу очков. Жаль что проиграли. Третий период был позорным для наших. Жаль, очень жаль, хотя бы в ОТ вышли что ль.
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Kairat A. Сегодня 21:39
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2871
Prudente! Двенадцать....!!!
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Prudente Сегодня 22:13
Статус: Профи
Рейтинг: 334
Kairat A.,)) Те проигрыши, как бы мы "забыли", но тем не менее, это позор!
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Сергей Варчук Сегодня 21:45
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1400
Сибирь мочат все кому не лень, зато Сибирь мочит Барыс.. Ну дела!
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Kairat A. Сегодня 21:52
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2871
Сергей Варчук! Красиво сказал и самое главное Метко!!!
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Орынбаев Марат Сегодня 21:49
Статус: Фанат
Рейтинг: 48
Всё сказано - добавить нечего. Чисто тренерский просер. Это каким же надо быть тупым, чтобы после предыдущей игры не перетряхнуть состав, не поменять тактику и т.д. Да и по ходу игры можно было бы вносить коррективы. Бесит - стоит отстранённо и флегматично, без никакой мысли в глазах. Ни на игроков не может накричать, ни судьям ничё не может предъявить. Накуя нам такой тренер?
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серик Сегодня 21:50
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 213
Да,видно,что в перерыве настолько расслабились,что не могут настроится как следует игроки и тренер тоже,а тренер Сибири трезво оценивал каждую ситуацию и всегда опережал нашего тренера
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Кана Темиргалиев Сегодня 21:51
Статус: Фанат
Рейтинг: 29
Слов нет( не знаю даже что писать млять(((
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Ерик Усенов Сегодня 21:52
Статус: Дублёр
Рейтинг: 152
зачем только держать этого россиянина шалапова молодец блин каждую игру такие ошибки нужен он такои незаменимыи орехов намного хорошо играет по сравнению с ним
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Жасулан Токсанбаев Сегодня 21:53
Статус: Юниор
Рейтинг: 51
Да салам полный все смотреть барыс не буду.
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Андрей Корб Сегодня 21:53
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 549
Сибирь ничего не показала сверх выдающегося.Это Барыс подарил им 6 голов. посмотрите от начала и до самого конца все голы в наши ворота.Проблема в том что Корешков не управляет командой.В команде царит просто анархия.Я не представляю ,чтобы защитники в ЦСКА,СКА или в Ак Барсе играли подобно.Тогда этого игрока в составе этих команд, мы бы никогда не увидели больше.А что у нас накосячит и спокойно играет дальше...Никаких санкции к нему никаких претензии.От того и игра такая вальяжная.И я не понимаю ситуацию по поводу голкиперов в составе Барыса.В кантракте Карлссона что ,прописано что он будет играть бессменно все игры???? Независимо от того сколько бы он шайб не пропустил.????.Посмотрите сегодня как перевернул игру ГТ Сибири. Красиков пропустил 4 шайбы ,заменили на Салака. А у нас будет упорно стоять до дыр.Что за херня????.Для чего у нас ТШ нужен Кузнецов??? Хрена он там делает? Если не способен понять готовность каждого вратаря,к отдельному матчу.К Карлссону нет претензии только в первой шайбе.
По защитникам вообще слов нет. Савченко и Шалапов - это наше наказание за все грехи .Меньшинство отвратительное.Редко можно увидеть ,чтобы команды выходили два в один ,при игре в большинстве.Какого лешего они все четвером побежали на отбор шайбы ????,понять просто невозможно.Корешков видимо решил привить нашим бразильский стиль.Типа "вы забейте нам сколько сможете,а мы сколько захотим." Первая пятёрка вообще не умеет обороняться.Почему как вы думаете? Правильно не царское это дело.да вот только ,три шайбы нам забили когда они были на льду. А заставить их играть в обороне,кто сможет.В этом то всё и дело.Никто.Я не знаю как будет дальше играть Барыс.Но то что в команде сейчас -спад ,это очевидно.А следующая игра против АкБарса,против команды Билилитдинова .Который разберёт игру Барыса по кусочкам.В этом даже не сомневайтесь.Как против них играть? большой вопрос.
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Kairat A. Сегодня 22:22
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2871
Андрей Корб!
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Канлы 72 Байтерек Сегодня 22:24
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
Андрей Корб, хорошо сказал,особенно про Корешкова, он вообще никакой, команда идет ко дну, а ему по барабану, не знаю, надо каким то образом всем миром выходить на руководство команды, на офицсайт и т.д.,они ведь должны прислушиваться к мнению болельщиков,
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rustem Babaev Сегодня 21:54
Статус: Профи
Рейтинг: 351
Вы знаете друзья я уже не нервничаю! К чему это??? В ПО Барыс будет 100 %. А к этому времени Дай бог Евгений не будет руководить командой! Исчезнут из команды Шалапов Савченко Маркелов Старченко.Еще некоторые товарищи. Спрашивается какого х... на воротах Карлсон после 4-х пропущеных шайб. Реально было бы пока не поздно. Назначить главным тренером канадца или Селина. Подписать 4-х дорогих защитников . К ПО подготовить Кудрявцева или подписать Мэтсолу-купить. Это ж надо три подряд игры проиграть. Сложилось впечатление что сливают Корешкова. Хотя могут И выйграть у СКА и АК Барса.Може действительно Сибирь закалдованая???
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Кенжебай Сегодня 21:56
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1151
Да всё успокоимся,лучше поддержать команду,всё забыть и следующая игра будет с Ак Барсом,УДАЧИ и Победу Барысу!
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rustem Babaev Сегодня 21:58
Статус: Профи
Рейтинг: 351
Кенжебай ,как ее поддерживать если косяк на косяке а Корешкову барабер.
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Кенжебай Сегодня 22:32
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1151
rustem Babaev,Лучше промолчать и согласится! чем быть умным лёжа на диване и бить себе в грудь что ты лучше знаешь Корешкова!
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rustem Babaev Сегодня 22:36
Статус: Профи
Рейтинг: 351
Кенжебай ,Я с 12 лет играю в хоккей и поверте соображаю в нем не мало.
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Кенжебай Сегодня 22:46
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1151
rustem Babaev,Да ты как сантехник сказал,Я заварил 12 подводной лодки и не одна не сплыла))))))))))))))))))!
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Жасулан Токсанбаев Сегодня 21:57
Статус: Юниор
Рейтинг: 51
Нахрена шалапов лучще михайлис лихотников
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Kairat A. Сегодня 22:08
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2871
Жасулан Токсанбаев! Причем здесь Михайлись и Лихотников, он защитник, а последние двое крайние нападающие! Другое дело, что есть Ибрайбеков, Гребенщиков и самое удивительное, что канадец Сауторн сидит на лавке, а дерево Шалапов в составе!
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Канлы 72 Байтерек Сегодня 22:37
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
Kairat A., честное слово, тебя бы в ТШ Барыса,я серьезно, все что ты говоришь верно, куда смотрит Корешков и его псевдо помощники? Хотя бы про номер 4, даже не хочу называть его фамилию, может он родственник Кореша? Вопросов много, надо срочно, что то менять, а главное я думаю ТШ, как Назаров в свое время стоял горбом за наших, даже драться лез, а этот малахольный типок,умеет только вздыхать,и глаза потерянные, и еще говорит ниче следующий раз выиграем, а следующего раза может и не наступить,вот что страшно, может он играл когда-то хорошо, но тренерство это вообще другая стихия, Че то я разошелся, извиняюсь, но обидно понимашь, очень обидно...
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Kairat A. Сегодня 22:42
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2871
Канлы 72 Байтерек! Рахмет! Тронут! У но у меня другая стезя! Есть такая профессия Родину защищать!
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Борис Аспандьяров Сегодня 22:05
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
стали очень хорошими поставщиками очков для сибири.просто грусть какая-то.и действ-но разве невидно как теряеться Шалапов.Савченко про свою пушкувообще забыл
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Шалкарбай Кушкинбаев Сегодня 22:06
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Бегалы шахабаев казакша жаза бер ешкім тіліңді кесіп алмайды негізі барыс жаман ойна ған жок
Ответить -3
 
Талгат Ракишев Сегодня 22:07
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Интересно что Корешок сказал на пресс-конференции? Смотришь на него и думаешь кто это может это гость случайно оказался на тренерском мостике или зритель по ошибке туда попал? А нет это же главный тренер...не может быть Силя или нам это показалось? Да нет же Яша таки есть сам главный.
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Орынбаев Марат Сегодня 22:08
Статус: Фанат
Рейтинг: 48
Вроде последние игры всё было в пользу Барыса - конкуренты все дружно теряли очки. Играй спокойно, обыгрывай на классе сибирьку, наигрывай сочетания, обкатывай кубковую тактику и т.д. Нужно срочно менять бесхребетного Кореша. Не дорос он до ГТ. Из рашенских, наверное, подошёл бы Быков, из иностров - те кто уже проявил себя в КХЛ (Сумманен, Ржига) подойтут ли нам? Их расейский аналог - Назаров - у нас не проявил себя.
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Канлы 72 Байтерек Сегодня 22:41
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
Орынбаев Марат,100 пудово с тобой согласен,пока еще есть время надо Корешу сказать гудбай.
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Аслан Бижанов Сегодня 22:24
Статус: Любитель
Рейтинг: 16
Давно говорил Карлсон б....ь дырка......дырка...дырка....и еще раз дырыщееееее.... левые шайбы пропускает-позорище.... гнать надо было его, когда еще пришел в команду было удивление -зачем взяли, если Шуты от него отказались....
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Жомарт Габдуллин Сегодня 22:27
Статус: МСМК
Рейтинг: 945
Даа..., глорам сегодня раздолье. Не каждый раз выпадает счастье извозюкать в говно Корешкова и его команду в этом сезоне.
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Канлы 72 Байтерек Сегодня 22:47
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
Жомарт Габдуллин, согласись, что Корешков как тренер слаб,никаких изменений в тактике после трех поражений от одной команды, и в упор не видит слабых игроков, например номер 4.
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Жомарт Габдуллин Сегодня 22:57
Статус: МСМК
Рейтинг: 945
Не соглашусь. Он нормальный тренер.
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Prudente Сегодня 22:29
Статус: Профи
Рейтинг: 334
Привет, тем, кто составляет расписание игр. Есть предложение, в следуещем году поставить шесть игр с Сибирью. Три у нас и три в Сибири. Ведь наш "Барыс", как кость в горле у вас..
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