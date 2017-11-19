"Барыс" в третий раз в сезоне проиграл "Сибири"

22 ноября команды вновь сыграют друг с другом в Новосибирске.
Вчера 20:49
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Континентальная Хоккейная ЛигаАстанинский "Барыс" потерпел поражение от новосибирской "Сибири" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Регулярный чемпионат
Сибирь - Барыс 4:0
Голы: Савченко, 32 (1:1); Санников, 32 (1:1); Левицкий, 39 (2:1); Демидов, 52 (3:1); Энлунд, 56 (4:1)
Турнирная таблица
Регулярный чемпионат
Сибирь - Барыс 4:0
Голы: Савченко, 32 (1:1); Санников, 32 (1:1); Левицкий, 39 (2:1); Демидов, 52 (3:1); Энлунд, 56 (4:1)
Турнирная таблица
Встреча, прошедшая в Новосибирске, закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
Первый период получился безголевым. Счет в матче "Сибирь" открыла на 32-й минуте, когда Степан Санников реализовал буллит.
За 23 секунды до перерыва Игорь Левицкий забросил вторую шайбу в ворота "Барыса", который играл в меньшинстве за нарушение численного состава.
В заключительном периоде хоккеисты "Сибири" вновь реализовали численное преимущество, отличился Николай Демидов (52-я). Точку в матче на 57-й минуте поставил Йонас Энлунд. Также третья 20-минутка запомнилась дракой хоккеистов "Барыса" и "Сибири".
После этой игры "Барыс" с 58 очками остался на четвертом месте в Восточной конференции, тогда как "Сибирь" (47) вернулась в зону плей-офф, поднявшись на восьмую строчку.
"Барыс" и "Сибирь" встречались дважды в этом сезоне в Астане. Оба раза победу праздновал российский клуб (1:3 и 0:4).
22 ноября команды вновь сыграют друг с другом в Новосибирске. Начало игры в 18:30 по времени Астаны.