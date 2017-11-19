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Буревестник Атырау 19:30
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Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
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"Барыс" в третий раз в сезоне проиграл "Сибири"

22 ноября команды вновь сыграют друг с другом в Новосибирске.

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61 Комментарий
Фото с сайта ХК "Барыс"
Фото с сайта ХК "Барыс"
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Сибирь - Барыс 4:0

Голы: Савченко, 32 (1:1); Санников, 32 (1:1); Левицкий, 39 (2:1); Демидов, 52 (3:1); Энлунд, 56 (4:1)

Турнирная таблица
Астанинский "Барыс" потерпел поражение от новосибирской "Сибири" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Новосибирске, закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Первый период получился безголевым. Счет в матче "Сибирь" открыла на 32-й минуте, когда Степан Санников реализовал буллит.

За 23 секунды до перерыва Игорь Левицкий забросил вторую шайбу в ворота "Барыса", который играл в меньшинстве за нарушение численного состава.

В заключительном периоде хоккеисты "Сибири" вновь реализовали численное преимущество, отличился Николай Демидов (52-я). Точку в матче на 57-й минуте поставил Йонас Энлунд. Также третья 20-минутка запомнилась дракой хоккеистов "Барыса" и "Сибири".

После этой игры "Барыс" с 58 очками остался на четвертом месте в Восточной конференции, тогда как "Сибирь" (47) вернулась в зону плей-офф, поднявшись на восьмую строчку.

"Барыс" и "Сибирь" встречались дважды в этом сезоне в Астане. Оба раза победу праздновал российский клуб (1:3 и 0:4).

22 ноября команды вновь сыграют друг с другом в Новосибирске. Начало игры в 18:30 по времени Астаны.

  Комментариев: 61
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Комментарии

 
 
Нурбол Касенов Вчера 20:49
Статус: Дублёр
Рейтинг: 181
Сауторна и Сен-Пьера не хватала
Ответить 6
 
Дмитрий Воронцов Вчера 20:51
Статус: Дублёр
Рейтинг: 110
Поражение - это следствие удалений!!!
Ответить 5
 
Алтай Калимов Вчера 20:51
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2052
Судьи. Некоторые их решения мне не понятны. Ну и не везение.
Ответить 4
 
Sake Qazaq Вчера 20:51
Статус: Юниор
Рейтинг: 94
Оу, жігіттер, осы бір команданы өте алмай ақ қойдыңдар ау. Енді екі күннен соң барыңды салып, жақсылап ұтыңдаршы! Қап Дамир жетпей жүр ау соңғы кезде біздің лидерлерге әркім бір тиісіп!
Ответить 2
 
Жомарт Габдуллин Вчера 20:53
Статус: МСМК
Рейтинг: 941
Полный Атас!! Им вредно долго отдыхать. Проиграли по делу.
Ответить 4
 
Санек Васильев Вчера 20:55
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2427
Все ниже и ниже спускаемся в таблице. Правило игры против Барыса, закрой 1 звено и жди победу. Это правило походу изучили уже многие клубы. Кто смотрел матч, видно было что наше 1 звено сибиряки атаковали и прессинговали всю смену, а без 1 звена мы к сожалению не выгребаем
Ответить 4
 
Yer Mark Вчера 20:55
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
Барыс сегодня был никакой, не было прыти, злости, а главное желания навязать борьбу сопернику. В единоборства вступали с какой-то осторожностью будто боялись. Матрасники тоже молодцы, толком по играть не давали Барысу. Надеюсь Корешков сделает выводы и в следующей игре Барыс снимет "заклятие" неудобного соперника, пора бы побеждать в гостях у Сибири
Ответить 4
 
Timur Sultanov Вчера 20:57
Статус: МСМК
Рейтинг: 720
отвратительная игра. пас точный не могут дать. 1 пятерка второй матч плохо проводит. Сен-Пьер лучше в первой пятерке играет чем Фреттин. В перерыве рос.сми сглазили наших лидеров своими рейтингами. 2 звено боле-менеее играло чем остальные.
Ответить 4
 
андрей никифоров Вчера 20:57
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 218
Хоть заминусуйте меня,но просто ПОЗОР,и даже не потому что проиграли,а потому что уже третий раз в этом сезоне тш не может ничего противопоставить сибири,а ещё лучший снайпер у нас и лучший бомбандир у нас,а ещё мы играли с командой которая до сегодняшнего дня не входила даже в зону по,вот просто позор и дальше маты...с такой игрой в казань и питер можно и не ехать-надо что то менять!!!
Ответить 5
 
Prudente Вчера 22:27
Статус: Профи
Рейтинг: 315
андрей никифоров,В том то и дело, что это проигрыш нашего ГТ. Неужели он не может ничего придумать против Сибири. Мягко говоря не лучшая команда в восточной конфе. Скоро уже весь КХЛ будет смеяться над нашей командой, в который раз раз не можем победить Сибирь.{смотрим статистику}. Кого угодно выигрываем, но только не Сибирь. Прям как заговоренная что ль. Боюсь,что послезавтра будет повтор сегодняшней игры к сожалению. Минус ГТ.
Ответить 1
 
Канагат Сыдыков Вчера 20:58
Статус: Фанат
Рейтинг: 43
Даааа,матрасы сегодня чудили колхоз лига рулит
Ответить 4
 
Каппас Жакупов Вчера 20:59
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2563
Ребята, стыдно было за Вас!КОШМАР!!!
Ответить 5
 
Канагат Сыдыков Вчера 21:00
Статус: Фанат
Рейтинг: 43
Победу сделали судьи а не сибирь,3 гола в удаление,че вы барыса ругаете
Ответить 6
 
Davor Shuker Вчера 21:02
Статус: Профи
Рейтинг: 481
Ребята надо настроиться очки очень важны, удачи в дальнейшем
Ответить 3
 
Kairat A. Вчера 21:03
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2834
Молодцы парни!!! Продолжайте свой отпуск и дальше можете гулять и веселиться, а то, что мы жжем свои нервы Вам видимо наплевать!!! Как только начинают петь оды "Барысу" все туши свет,это было в начале сезона и вновь дежавю! Хоть прессу им не давай читать! Как только наше первое звено начитавшись песен и стихов в свой адрес, я заметил тут-же появляется вальяжность, пренебрежению к сопернику и смотрим с высока! Небожители вашу налево!!! Старченко возьми уроки у Энлунда, как надо забивать и реализовывать свои моменты! Я обращаюсь ко Всем от игроков и руководства оставьте пожалуйста бездаря Шалапова у себя на Родине в Новосибирске, нам такой идиот(ссори) на черта не нужен, куда полез не в свою смену и получите гол за нарушение численного состава и игра сделана. Полный вредитель и диверсант находится в команде!!! Ну конечно Браво латыш Одиньш, так откровенно подсуживать и особенно в конце игры, это надо иметь талант!!!
Ответить 8
 
Санек Васильев Вчера 21:13
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2427
Kairat A.,Одиньш ещё входит в число лучших арбитров лиги)))
Ответить 5
 
Kairat A. Вчера 21:19
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2834
Санек Васильев! У меня такое ощущение, что Красиков сегодня пообещал Одиньшу всю свою "премиалку" за победу над соперником и поэтому он из пальца, т.е. из свистка, просто высосал удаление на Фреттине! И Красиков в шоколаде сухарик сварганил и наших кануков "обезшайбил"!
Ответить 6
 
Санек Васильев Вчера 21:22
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2427
Kairat A.,
Ответить 5
 
Kairat A. Вчера 21:29
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2834
Санек Васильев!
Ответить 4
 
Сергей Варчук Вчера 21:35
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1391
Kairat A., анекдот в тему про Шалапова: Журналист спрашивает у Шалапова: "А для чего вам голова?" Шалапов отвечает: " Для решения сложных задач, требующих аналитического подхода, и для оценки ситуации на льду и мгновенной реакции на меняющиеся события." Журналист в шоке: "Чего, чего?" Шалапов смеясь: "Да шучу я, шучу! Ем я в неё, ем!"
Ответить 6
 
Kairat A. Вчера 21:39
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2834
Сергей Варчук!
Ответить 5
 
Орынбаев Марат Вчера 21:06
Статус: Фанат
Рейтинг: 41
Мне кажется - это тренерского поражение. В следующей игре надо разбить наше 1-е звено и попытаться сыграть со снеговиками в других сочетаниях, а то они уже досконально изучили нас. Можно и Кудрю на ворота.
Ответить 7
 
Жомарт Габдуллин Вчера 21:08
Статус: МСМК
Рейтинг: 941
Судейство, конечно, аховое. Особенно по Фреттину в конце игры. Беспредел конкретный.
Ответить 8
 
Канлы 72 Байтерек Вчера 21:12
Статус: Юниор
Рейтинг: 56
У наших ребят я злости не увидел, как сонные мухи, можно сказать что и везения не хватало, но не знаю, и поласатики как всегда не понятные решения вносили,согласен с Андреем,с такой игрой ну оооочень будет трудно с СКА и Ак барсом, послезавтра посмотрим, Корешков думаю найдет правильные слова и настроит ребят на хороший бой...
Ответить 5
 
Санек Васильев Вчера 21:12
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2427
Тала и Маркелов сегодня играли. Первый походу приходит в себя, а второй уже сколько матчей блокирует броски соперников
Ответить 5
 
rustem Babaev Вчера 21:12
Статус: Профи
Рейтинг: 346
Дворовая команда обыграла дворовую команду!!! Такого Дарена злого я еще не видел
Ответить 6
 
Санек Васильев Вчера 21:14
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2427
rustem Babaev,Ну хоть навтыкал сибиряку от души))))
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Сергей Варчук Вчера 21:15
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1391
Закрыли наглухо наше первое звено, и всё, нет Барыса...
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Kairat A. Вчера 21:26
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2834
Сергей Варчук! Сергей, а Вы заметили еще по первому периоду, что тренеры "Сибири" постоянно против нашего первого звена, постоянно играли короткими сменами и на наше вальяжное звено постоянно выходили свежие игроки! Этот прием еще Чехословакия впервые опробовала на "ЧМ" в 1989 году против красной машины "KLM", и тогда наши звезды Крутов-Ларионов-Макаров не забили не одной шайбы против них, но у нас тогда была вторая грозная пятерка Хомутов-Быков-Каменский и они сделали игру! К сожалению пижон Старченко реализуй своих два убойных момента и игра может быть сложилась по другому!!!
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Сергей Варчук Вчера 21:54
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1391
Kairat A., жаль что у нас нет второго такого равноценного звена, отсюда и проблемы. =(
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Канлы 72 Байтерек Вчера 21:20
Статус: Юниор
Рейтинг: 56
Почему Михайлиса отправили в фармклуб, кто знает? Kairat A.про Шалапова сказал правильно, гнать его в зашей, и остальные тоже молодцы, подвели и себя и нас, настроение ниже плинтуса...
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Kairat A. Вчера 21:29
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2834
Канлы 72 Байтерек! Михайлис и Маклюков сейчас на Континентальном Кубке,в составе "Номада" заняли первое место и вышли финал!
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Санек Васильев Вчера 21:28
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2427
Ладно ребята, давайте не будем ругать наших ребят. Вон рижане проигрывают, а их всё равно фанаты поддерживают. В след.игре думаю думаю реваншируемся, а то выигрывали у них последний раз тогда когда Еремеев забил победную шайбу им
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Prudente Вчера 22:14
Статус: Профи
Рейтинг: 315
Санек Васильев,Да хотелось бы, но к сожалению Сибряки, настолько нас изучили, что боюсь, что у нас послезавтра будет второе полноценное поражение к сожалению. Я же говорил, до этого., что у нас "СТУПОР" наступает по отношению с сибиряками. К СОЖАЛЕНИЮ. Мы можем выиграть кого угодно, хоть ЦСКА, Йокерит, хоть АК Барс или Локо, но здесь какая то то магия....определенно. НЕ обессудьте. Что то надо пересматравивать кардинально ГТ.
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Жумабай Санкубаев Вчера 21:29
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2020
Неудобства мы устраиваем сами,три периода играть втроём я никому не пожелал бы.Полохов с Шалаповым подгоняют нам удаление,а сидеть должен Пушкарёв,который лучше их обоих обороняется! А здесь судья подкидывает за драку Дица,почему наш только- знает судейство КХЛ.И таких "юрьев дней" ещё будет много от судейства! Спад первого звена натупило,а остальные оказались не готовыми. Шалапова и Шевченко можно списывать за борт,взамен Рымарева и Метальникова. Ждём с надеждой следующую игру!
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Ардак Ильясов Вчера 21:31
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 206
Сибиряки сегодня неслись как будто белены обьелись,бежали как будто это последняя игра,в след играх я думаю спустят штаны,таким темпом долго не протянут,Барысу надо пожестче в силовой манере играть как против ЦСКА,тогда снежники растают
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Prudente Вчера 22:18
Статус: Профи
Рейтинг: 315
Ардак Ильясов,Согласен! Конечно они они готовились, к одному из лидеров Восточной конференции., поэтому они носились, как белены обьелись}}
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Стратег Вчера 21:31
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1477
Неудобный соперник
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Самархан Абдикулов Вчера 21:31
Статус: Дублёр
Рейтинг: 140
Позорный проигрыш, даже гол престижа нету. Судьи тоже не стоит винить, не кто не запрещал Барысу забивать голы.
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андрей никифоров Вчера 21:54
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 218
Самархан Абдикул согласен полностью,кто в большинстве мешал забивать,а два выхода один на один?реализуй хоть один момент и игра была бы другой,я всё же надеюсь,что наши ребята,во главе тш,всё же очнутся после отдыха и заиграют как до последних двух встреч,удачи нашим!
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Prudente Вчера 21:57
Статус: Профи
Рейтинг: 315
Привет, тем кто составлял календарь на этот год. Сделан очень умный ход.
Знают ведь, что "Сибирь " для нас самая неудобная команда, так нет же
надо же 2 игры поставить дома и в гостях, а посмотрите другие игры все
по одному и взаимно. Такое ощущение, что не любят нас в КХЛ. Может я и
не прав. Не обессудьте. К слову наши сегодня играли очень даже прилично.
Но, буллит где то подкосил, ну и самое главное, БЕСКОНЕЧНОЙ шестой
игрок! В чем проблема? Неужели Корешков не может решить эту проблему.
Надоело. Почему Корешков не может решить вопрос с постоянным поражением
от "Сибири". ПУП земли что ли Сибирь? Или психология, как я говорил, до
этого. Решите этот вопрос ГТ. Выигрываем ЦСКА, Йокерит и т.д., неужели
так трудно выиграть, извиняюсь за выражение, какой то "Сибирь", который
вообще не блещет результатами. Жаль, очень жаль. Ну и как всегда,
послезавтра мы опять продуем к сожалению. Минус нашему ГТ. Не сумел он
настроить против Сибири к сожалению.
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Steppenwolf !!! Вчера 22:20
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8508
Prudente, ! Смотрел только обзор ....кхл-тв нет трансляции на.....
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Kairat A. Вчера 22:25
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2834
Prudente! К сожалению не знаю Вашего имени и не знаю, как к Вам обращаться, но подписываюсь под каждым Вашим словом! Сегодня полностью тренерское поражение и это факт, проиграть в одном ключе все три матча "Сибири", это полный тренерский просчет и личное поражение коуча! Значит Корешков не готовился к игре, а ведь должен понимать половина гладкого чемпионата позади, "Барыс" лидер и многим и особенно руководству лиге, это не нраву и против "Барыса" будет задействован весь адмресурс! Доуза уже бьют не первую игру и играют с ним через чур жестко, сегодня это отметил даже комментатор "КХЛТВ", а наше руководство даже репу не чешет, за океаном в "АХЛ" полным полно играющих жестких тафгаев, а у нас дерется лучший защитник лиги Дарен Диц, а если он получит травму в драке и все первого звена нет и будет там играть старый Семенов, с не менее старым Кешой!!! Рыспаева видимо лига костьми ляжет, но к чемпионату не подпустит, если даже выйдет, то опять драка и все парень закончит играть в хоккей! Вот не могу себе представить, а если сегодня "ПО" и наши играют с сибиряками, все туши свет 4-0 в серии и на курорты отдыхать! Это-же понятно, чем выше "Бырыс", чем ближе "ПО" россияне будут топить правдами и неправдами за свои российские клубы и судьи сегодня наглядно показали, как это делается!
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P.S. Оставляю за собой право, быь неправым!
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Prudente Вчера 22:45
Статус: Профи
Рейтинг: 315
Kairat A.,Полностью согласен. Ничего лишнего. Прочитал мои мысли. Оказывается и такое бывает) Ну вот на самом деле, соглашусь, что нам не хватает тафгая. Чем дальше в лес, тем тем больше дров....Больше стычек, драк, и ведь могут травмировать наших лидеров. А ведь защитить то в полном смысле этого слова некому. Это очень удручает.Где то Дитц старается, нет нет и Старченко тоже показывает свою удаль, но они конечно не профи, хотя они очень молодцы. А ведь уже уже начинается настоящая заруба. Все идут "ноздря в ноздрю". Думаю, что нашему ГТ стоит задуматься об этом , пока не поздно.
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Steppenwolf !!! Сегодня 05:52
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8508
Kairat A., !!!
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Нурбол Касенов Вчера 22:00
Статус: Дублёр
Рейтинг: 181
на повторную игру можно поставить Кудрявцева много точно не потеряем это ведь теперь основной кипер сборной Казахстана надо давать игровую практику молодому киперу впереди чемпионат мира
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Galumjan Baikazakov Вчера 22:40
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 635
Нурбол Касенов,да все правильно чем этот Карлсон мне наш лучше играет кажется3
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Нурбол Касенов Вчера 22:04
Статус: Дублёр
Рейтинг: 181
За тренера не переживаю У нашего коуча очень богатый опыт игры с Великими тренерами у всех бывает спад найдёт нужные слова
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Арлан Галенулы Вчера 22:11
Статус: Фанат
Рейтинг: 24
Закрой 1 звено и игра считай сделана
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Арлан Галенулы Вчера 22:13
Статус: Фанат
Рейтинг: 24
Забей номер 48 свой моменты игра пошла по другому сценарию
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СЕРГАЛИ ТАШТЫБАЕВ Вчера 22:15
Статус: Профи
Рейтинг: 412
ни чего страшного у всех бывают спады , до этого в 10 матчах очки брали, не возможно всегда только выигрывать , в плей офф по любому выйдут .
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тигр котовский Вчера 22:29
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1611
Ну и на фиг барысу плей-офф если такую команду обыграть не может терпит разгромное поражение
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Prudente Вчера 22:48
Статус: Профи
Рейтинг: 315
тигр котовский,Сказал от отчаяния! Я тебя понимаю)
Все равно будешь переживать за команду)
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Galumjan Baikazakov Вчера 22:37
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 635
Слили наши по ходу игру.Сибирьяки походу хороший стол накрыли дай нам победу войти в зону 8 ки хорошо гулнем
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OMANSIO Вчера 23:08
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 244
Так не бывает..всем выложить и положить победы....не такая мы мастеровитая команда чтобы все выигрывать....не выкатились...не все получалось...но главное характер есть..будут наши победы..а место а турнирной таблице для Барыса особой роли не играет..главное к ПО в хорошей игровой форме подойти....и нечего сопли тут распускать...выиграем ещё свои игры..и главное пройти парк этапов плей-офф.
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андрей никифоров Вчера 23:43
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 218
OMANSIO,да разве кто то говорит,что все матчи должны выигрывать,речь не об этом,а о том что три матча в этом сезоне не можем ничего сделать с сибирью,всё валим всё на судей,а кто в шестером на площадку выходит?и.т.д и т.п.-играть надо?когда команда играет,но проигрывает-это одно,а когда не играет-это другое...
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Prudente Сегодня 00:54
Статус: Профи
Рейтинг: 315
андрей никифоров,
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Жасулан Токсанбаев Вчера 23:14
Статус: Фанат
Рейтинг: 46
Барыс сегодня никакой.первое звено кошмар
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Каппас Жакупов Вчера 23:44
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2563
Как бы не старались, но судьи всегда сделают своё дело! Не хочу оправдывать наших, которые сегодня не лучшим образом сыграли. Нам ведь всем понятно, что кубок Гагарина никогда не покинет Россию (не позволят ).Может нам сделают скидку, ведь Юрий полетел с нашей земли ( шучу ).
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Steppenwolf !!! Сегодня 05:55
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8508
Каппас Жакупов, !!!
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Барсик Трампов Сегодня 01:28
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
Нужно побеждать эту Сибирь! !
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