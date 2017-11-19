Встреча команд проходила в Новосибирске.
Вчера 20:42
Ссылки по теме:
Фото с сайта ХК "Барыс"
Хоккеисты "Барыса" и "Сибири" устроили драку во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Новосибирске, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Участниками потасовки стали Дарен Диц от астанинской команды и Андрей Ермаков со стороны хозяев. В итоге оба игрока получили по пять минут штрафа за грубость.
Участниками потасовки стали Дарен Диц от астанинской команды и Андрей Ермаков со стороны хозяев. В итоге оба игрока получили по пять минут штрафа за грубость.