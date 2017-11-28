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Спартак М Зенит 3:1
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СКА Барыс 9:1
Динамо М Авангард 2:1
Слован Куньлунь Ред Стар 2:1 ОТ
Автомобилист Спартак 4:2
Лада Торпедо НН 0:2
Йокерит Сибирь 2:1
Слован Адмирал 1:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 3:2 Б
Сарыарка Горняк Уч 4:1
Торпедо УК Горняк Уч 4:2
Сарыарка Южный Урал 3:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 1:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 5:1
Кулагер Номад 2:3
Алматы Темиртау 4:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 4:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 3:8
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 5:3
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 8:1
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Гринчишина Бхатья 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/11"
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Динамо М Сибирь 22:30
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Брайтон Ливерпуль 21:00
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Борнмут Саутгемптон 19:30
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Барселона Сельта 18:00
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Севилья Депортиво 23:30
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
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Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Барыс Трактор 19:30
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Каспий Иртыш 12:00
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Тобол Синегорье 18:00
Синегорье Тобол 12:00
Иртыш Каспий 12:00
Капшагай Алматинский Легион 17:00
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Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

"Барыс" пропустил пять безответных шайб от "Локомотива" и потерпел шестое поражение подряд

Тренерскому штабу пришлось менять вратарей по ходу матча.

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22 Комментария
Фото с сайта ХК "Барыс"
Фото с сайта ХК "Барыс"

ХК "Барыс" потерпел разгромное поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча с "Локомотивом" прошла в Ярославле и завершилась поражением астанинской команды со счетом 0:5.

Изначально ворота "Барыса" в этом матче защищал Хенрик Карлссон. Он пропустил три шайбы уже за первые 15 минут. Причем счет хозяева открыли спустя всего минуту встречи.

Затем место Карлссона занял молодой казахстанский вратарь Сергей Кудрявцев. Он продержался до конца первого периода, но пропустил дважды в самом начале второй 20-минутки. 

Отметим, что это поражение стало для "Барыса" уже шестым подряд. При этом команда пока удержалась на пятом месте Восточной конференции КХЛ, так как ближайшие преследователи проведут свои игры на день позже.

"Ни у одной команды я не видел, чтобы отменяли столько шайб". Казахстанский комментатор разобрал спорные моменты в матчах "Барыса" в КХЛ

Матчем с "Локомотивом" "Барыс" завершил гостевую серию. 3 декабря команда в Астане примет "Магнитку", а 5-го - челябинский "Трактор".

  Комментариев: 22
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Комментарии

 
 
тигр котовский Сегодня 00:25
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1811
Убитая команда убитый выезд
Ответить 2
 
Дмитрий Воронцов Сегодня 00:26
Статус: Дублёр
Рейтинг: 118
Опять судьи виноваты?
Может будем искать причины внутри команды?
Ответить 0
 
Steppenwolf !!! Сегодня 00:26
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8783
Шопобаева в ОТСТАВКУ !!!!АТУ ЕГО ! ! !
Ответить 3
 
тигр котовский Сегодня 00:28
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1811
Steppenwolf !!!,ну и что шопику дал уход сент пера
Ответить 1
 
KAIRATкайрат Сегодня 00:26
Статус: Фанат
Рейтинг: 26
Пешком ходили весь матч.судьям даже отменять голы не пришлось)))
Ответить 4
 
Даниял Смагулов Сегодня 00:28
Статус: Дублёр
Рейтинг: 105
Ненавистники убили команду сцуки...
Ответить 4
 
Steppenwolf !!! Сегодня 00:32
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8783
Даниял Смагулов ,Ребят ...."замордовали " ! Ясно по тем репортажам в совспорте , местных на сайтах спитера , яраславля ....идет гноБиловка нашей команды ! Мне даже это напаминает донецкую хк ...историю !
Ответить 2
 
Рамиль Сегодня 00:28
Статус: Любитель
Рейтинг: 12
Мдяяя уж...слов нет...пол команды пассажиры...зато МСП отдали...
Ответить 3
 
Нурлан Оразбаев Сегодня 00:29
Статус: Профи
Рейтинг: 461
Пять поражений подряд позор в отставку ТШ
Ответить 2
 
The Ring Сегодня 00:30
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2048
3 дек Магнитка съест Барыса
Ответить 3
 
The Ring Сегодня 00:30
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2048
3 дек Магнитка съест Барыса
Ответить 2
 
тигр котовский Сегодня 00:30
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1811
Вот так вот в кхл сломали психологически команду которая не россиская и показывала успех грязная гнилая лиге нужно кончать с ней так вот беда любят у нас бабки пилить
Ответить 1
 
Сергей Варчук Сегодня 00:30
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1449
Шестое поражение подряд!!! Это просто кошмарный сон какой-то! Чем дальше тем страшней...
Ответить 3
 
Барсик Трампов Сегодня 00:32
Статус: Фанат
Рейтинг: 34
Чёрт побери этот КХЛ!!!!
Ответить 3
 
Канлы 72 Байтерек Сегодня 00:32
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 206
Очень больно смотреть на наших ребят, никакой игры, опять никаких перестановок, защита первого звена атас, Далман, Диц как зомбированные, обидно, Корешков имей совесть признайся,что не твое это, Шопобаев а вы господин хороший где вообще?
Ответить 2
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 00:34
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2131
Как и предполагали после нокаута в Питере, наши так и не пришли в себя,такая обреченность,неуверенная игра,которая чередуется драками. Команда сейчас напоминает эпоху Назарова. Вообщем мы в глубочайшеЙ яме,реанимация нужна срочная.Много статистов к примеру Шевченко к нему добавился Райт,ещё плюсануть Шопобаева и пусть играют! Если серьёзно,время есть,если остались холодные головы,надо выходить из положения!
Ответить 3
 
rustem Babaev Сегодня 00:34
Статус: Профи
Рейтинг: 405
прогресс на лицо ! пять вместо девяти! Сливают Жеку 100%. Не удивлюсь что после матча с Металлургом будет назначен новый тренер и он в свою очередь выпрет всю шушару найдет достойного вратаря подпишет новых защитников вернет Мартина и будет по настоящему готовить команду к играм в ПО!!! Вперед Барыс!!!
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тигр котовский Сегодня 00:36
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1811
Не сравнить матч как вчера Иокерит на каких скоростях летал против Сибири не сломался когда отменили шайбу финны дожали Сибирь красавчики не сравнить скоростя иокерита и барыса
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Kairat A. Сегодня 00:37
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3101
Вот и сказке конец!!! Все становиться на свои места!!! Фарт и удача остались в первой половине чемпионата! Корешков ни каких выводов из поражении не делает, сегодня, как и с"Сибирью" "Локо" играл против нашего первого звена короткими сменами и подтверждению тому первый быстрый гол! Не знаю, сегодня показалось, что наши "леги" просто сливали Корешкова, ну не могут-же они разучиться забивать! Видимо в команде конфликт и очень серьезный и отъезд "МСП" не проходит даром! В прошлой игре, мы все дружно увлеклись отвратительным судейством и весь акцент перевели на это, а ведь Корешков прошлый матч просто, напросто провалил и за чем было играть со "СКА" в открытый хоккей и сегодня он опять наступил на те-же грабли! Короче полное фиаско "ТШ"!!! После перерыва, даже "Югра" смотрится лучше, видимо в перерыве вся команда от "ТШ" до сервис-менеждеров отдыхала по полной и от заложенного фундамента в "Ак-Булаке" не осталось и следа!!! Не знаю, я бы на месте Корешкова сам-бы добровольно подал в отставку!!!
__________
P.S. Оставляю за собой право, быть неправым!
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Олег Ким Сегодня 00:38
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Что вы как курицы раскудахтались. Это хоккей у всех есть за сезон и спады и подъемы. Главное, чтобы к плей-офф подойти в оптимальном состоянии. Посмотрите в НХЛ, например какой был долгий спад у Монреаля, а потом пошло поехало...
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Жанибек Макатов Сегодня 00:38
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 249
Черти. Снова трахнули вас от души. Локо отомстил за поражение в Астане сполна
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Кенжебай Сегодня 00:38
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1189
Спад или ещё не поздно найти свою игру,первая пятерка перестало играть и забивать ,не давно все восхищались игрой и атакой Барыса сейчас все опускают,очень жаль что проиграли шесть раз подряд!
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