"Барыс" пропустил пять безответных шайб от "Локомотива" и потерпел шестое поражение подряд

Тренерскому штабу пришлось менять вратарей по ходу матча.
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ХК "Барыс" потерпел разгромное поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча с "Локомотивом" прошла в Ярославле и завершилась поражением астанинской команды со счетом 0:5.
Изначально ворота "Барыса" в этом матче защищал Хенрик Карлссон. Он пропустил три шайбы уже за первые 15 минут. Причем счет хозяева открыли спустя всего минуту встречи.
Затем место Карлссона занял молодой казахстанский вратарь Сергей Кудрявцев. Он продержался до конца первого периода, но пропустил дважды в самом начале второй 20-минутки.
Отметим, что это поражение стало для "Барыса" уже шестым подряд. При этом команда пока удержалась на пятом месте Восточной конференции КХЛ, так как ближайшие преследователи проведут свои игры на день позже.
"Ни у одной команды я не видел, чтобы отменяли столько шайб". Казахстанский комментатор разобрал спорные моменты в матчах "Барыса" в КХЛ
Матчем с "Локомотивом" "Барыс" завершил гостевую серию. 3 декабря команда в Астане примет "Магнитку", а 5-го - челябинский "Трактор".