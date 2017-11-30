Форвард сборной Казахстана по хоккею Дастин Бойд прервал безголевую серию из 13-ти матчей КХЛ

Выступая за "Динамо", он отличился в матче против "Сибири".
Сегодня 09:42
Ссылки по теме:
- Форвард "Барыса" Вей дал интервью о жизни в Астане, карьере в НХЛ и слухе про конфликт с Сен-Пьером
- Два хоккеиста "Барыса" гарантировали себе участие в Матче звезд КХЛ в Астане
- Тренер "Барыса" назвал причины последних поражений в КХЛ и объяснил обмен Сен-Пьера на Райта
Дастин Бойд (в центре). Фото с сайта championat.com
Форвард сборной Казахстана по хоккею, экс-игрок "Барыса" Дастин Бойд прервал безголевую серию в Континентальной хоккейной лиге, состоявшую из 13-ти матчей, сообщает КХЛ.
Бойд, в нынешнем сезоне выступающий в составе московского "Динамо", отличился в домашнем матче с "Сибирью", который его команда выиграла со счетом 6:4.
Форвард забросил шайбу на 42-й минуте и сравнял счет до 4:4, до этого впереди была "Сибирь". До этого хоккеист не мог отличиться с 17-го октября.
Таким образом, на счету Бойда 16 (7+9) очков в 38-ми матчах текущего сезона КХЛ.