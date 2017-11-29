Тренер "Барыса" назвал причины последних поражений в КХЛ и объяснил обмен Сен-Пьера на Райта

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Результаты
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 0:1
Англия Казахстан 5:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 2:4
Манчестер Сити Саутгемптон 2:1
Сток Сити Ливерпуль 0:3
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Автомобилист Спартак 4:2
Лада Торпедо НН 0:2
Йокерит Сибирь 2:1
Слован Адмирал 1:0
Локомотив Барыс 5:0
Ак Барс Салават Юлаев 0:1
Металлург Мг Спартак 3:2
Динамо М Сибирь 6:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Горняк Уч 4:2
Сарыарка Южный Урал 3:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 1:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 5:1
Кулагер Номад 2:3
Алматы Темиртау 4:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 4:0
Арлан Иртыш 3:1
Алматы Темиртау 0:2
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят 1:0
Кайрат Актобе 5:2
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят 4:3
Кайрат Актобе 2:0
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 72:47
Алматинский Легион Капшагай 60:84
Тобол Синегорье 104:79
Каспий Иртыш 79:48
Алматинский Легион Капшагай 62:78
Тобол Синегорье 99:76
Синегорье Тобол 76:101
Иртыш Каспий 64:81
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/11"
Дмитриченко, Спосетти Ле Биан, Экани 1:0 ТП
Иванов, Катич Оливейра, Идальго 0:2
Дмитриченко, Спосетти Толкотт, Смит 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
Хабибулина, Палкина Бисвас, Гринчишина 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/11"
Чернышова Куламбаева 2:0
Куламбаева, Кафтанова Такаяма, Такамура 2:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 7:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Рысбек Джексон
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Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома СПАЛ 23:30
Наполи Ювентус 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 01:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 00:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Спутник НТ 17:00
Сарыарка Челмет 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Иртыш 17:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Синегорье Тобол 76:101
Иртыш Каспий 64:81
Капшагай Алматинский Легион 17:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 19:00
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Челси Ньюкасл 18:30
Брайтон Ливерпуль 21:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Борнмут Саутгемптон 19:30
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 18:00
Атлетико М Реал Сосьедад 21:15
Севилья Депортиво 23:30
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Хетафе Валенсия 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома СПАЛ 23:30
Наполи Ювентус 01:45
Торино Аталанта 01:45
Беневенто Милан 17:30
Интер Кьево 20:00
Сампдория Лацио 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 01:30
Вольфсбург Боруссия М 23:00
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Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
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Славия П Астана 23:55
Вильярреал Маккаби Т-А 23:55
Динамо К Партизан 23:55
Фастав Злин Локомотив М 23:55
Копенгаген Шериф 23:55
Аталанта Лион 23:55
Заря Лг Атлетик 02:05
Арсенал БАТЭ 02:05
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Амур Куньлунь Ред Стар 13:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Барыс Трактор 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Спутник НТ 17:00
Сарыарка Челмет 17:00
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Иртыш 17:00
Горняк Номад 17:00
Горняк Номад 17:00
Астана Иртыш
Астана Иртыш
Кулагер Темиртау
Горняк Бейбарыс
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Алтай-Торпедо Номад
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 19:00
СКА-Свердловск Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 16:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Капшагай Алматинский Легион 17:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 18:30
Иран Азербайджан 20:30
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
Балоев Коронадо
Обсуждаемые

Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

Тренер "Барыса" назвал причины последних поражений в КХЛ и объяснил обмен Сен-Пьера на Райта

Ближайший матч астанчане проведут 3 декабря с магнитогорским "Металлургом".

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4 Комментария
Евгений Корешков. Фото - ©РИА Новости/Виталий Белоусов
Евгений Корешков. Фото - ©РИА Новости/Виталий Белоусов
Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков рассказал корреспонденту Vesti.kz о о причинах спада команды, обмене Мартена Сен-Пьера на Джеймса Райта , а также о предстоящем матче с "Металлургом". 

- Мы заранее прогнозировали небольшой спад в нашей игре, потому что предстояли тяжелейшие матчи на выезде, в том числле с топовыми командами - "Ак Барсом", СКА и "Локомотивом". Знали, что нас ждет нелегкое испытание. Тем более ни один клуб не может идти без потерь очков и такого спада. Поэтому это нормальное явление для хоккея. Но мы все равно ищем позитивные моменты, смотрим новых игроков - кто выдерживает, а кто нет. 

Что касается последних игр, то сами болельщики видят, как не засчитывают наши шайбы. Неважно, справедливо или нет, так как на лавке это может психологически надломить. К концу серии выездных игр накопилась усталость, и эмоции закончились. Сейчас день отдохнули, ждем с нетерпением домашний матч. Уверены, нас придут поддержать преданные болельщики. Здесь будет другая игра, отступать нам некуда. Настраиваемся только на победу, - рассказал Корешков. 

- Что нужно сделать, чтобы преодолеть спад и прервать затянувшуюся серию неудачных игр? 

- Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперед. Еще раз повторюсь, ни один клуб без спадов не прошел. Еще надо учитывать, что у нас молодая и наполовину новая команда. Сделаем все, чтобы в дальнейшем не было таких спадов. Постараемся вернуть свои позиции

- Припоминаете ли в своей карьере, когда отменяли столько голов уже после взятия ворот соперника? 

- Не припомню такое. Мы сильно разочаровались, когда отменили гол в матче со СКА. Даже питерские болельщики не поняли, был смех на трибунах. Надеемся, что дальнейшее судейство будет адекватное и наши шайбы будут засчитываться. 

- Кто из игроков начал себя проявлять?

- Да, есть такие хоккеисты, которые здорово отыграли последние два матча. Даже наш новичок Джеймс Райт здорово себя проявил. Постараемся сохранить этих игроков, чтобы их продолжать развивать. Рассчитываем, что все наши четыре звена снова заиграют, как прежде.

- Тривино возвращается в "Барыс"?

- Не владею точной информацией. Насколько я знаю, Тривино возвращается в устькаменогорское "Торпедо". 

- В последнее время очень бурно обсуждался уход Мартена Сен-Пьера. Как стало известно, он сам напрашивался на обмен. Но если сравнивать статистику игроков, то она будет не в пользу Джеймся Райта.

- Да, мы долго разговаривали с Сен-Пьером. Инициатива исходила от него. Пришли к мнению, что для него лучше будет перейти в "Адмирал". Да, у него хорошая статистика, много очков набирали, отлично действовал в большинстве. Однако он игрок не третьего звена. Этот хоккеист должен играть в первом звене, но он у нас укомплектован. Поэтому нужно понимать, что его уход дался тяжело. Но никаких конфликтов не было. Это обычный переход, как и в других лигах.   

- Нет, а почему обменяли именно на Райта, а не на другого хоккеиста?

- Мы следили за Райтом, прекрасно знаем его возможности. Парень - высокий, скоростной, техничный. То, что нам нужно. Так что ждем от него прогресса и помощи нашему клубу. 

- Видим на тренировках Никиту Михайлиса. Увидим ли его в играх за "Барыс"?

- Где-то он у нас пропустил, играя за "Номад". Сейчас он снова у нас в составе, доверяем своим игрокам.

- 3 декабря предстоит игра с "Металлургом", что скажете об этом сопернике?

- Это очередная топовая команда. Поэтому нас вновь ожидает серьезное испытание. Полагаю, болельщики помогут в нашей короткой домашней серии.

Отметим, что следующий матч "Барыс" проведет дома против магнитогорского "Металлурга". Данная встреча пройдет 3 декабря в Астане. Начало - в 17:00 по столичному времени. Ее в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.
  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Бек.Qz Сегодня 14:02
Статус: Профи
Рейтинг: 499
А Гурков игрок второго звена! Замечательно! МСП никогда не был игроком первого звена, за исключением замены центра первого звена, жаль Мартена- хороший хокк, а главное, приносил пользу команде.
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Fankz Сегодня 14:18
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6725
Удачи. Ждем 03 декабря. Успеха.
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Жасулан Токсанбаев Сегодня 14:42
Статус: Дублёр
Рейтинг: 102
Главное не переотдыхайте
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Стратег Сегодня 15:09
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1548
Удачи вам в домашних играх
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