Тренер "Барыса" назвал причины последних поражений в КХЛ и объяснил обмен Сен-Пьера на Райта

Ближайший матч астанчане проведут 3 декабря с магнитогорским "Металлургом".
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Евгений Корешков. Фото - ©РИА Новости/Виталий Белоусов
Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков рассказал корреспонденту Vesti.kz о о причинах спада команды, обмене Мартена Сен-Пьера на Джеймса Райта , а также о предстоящем матче с "Металлургом".
- Мы заранее прогнозировали небольшой спад в нашей игре, потому что предстояли тяжелейшие матчи на выезде, в том числле с топовыми командами - "Ак Барсом", СКА и "Локомотивом". Знали, что нас ждет нелегкое испытание. Тем более ни один клуб не может идти без потерь очков и такого спада. Поэтому это нормальное явление для хоккея. Но мы все равно ищем позитивные моменты, смотрим новых игроков - кто выдерживает, а кто нет.
Что касается последних игр, то сами болельщики видят, как не засчитывают наши шайбы. Неважно, справедливо или нет, так как на лавке это может психологически надломить. К концу серии выездных игр накопилась усталость, и эмоции закончились. Сейчас день отдохнули, ждем с нетерпением домашний матч. Уверены, нас придут поддержать преданные болельщики. Здесь будет другая игра, отступать нам некуда. Настраиваемся только на победу, - рассказал Корешков.
- Что нужно сделать, чтобы преодолеть спад и прервать затянувшуюся серию неудачных игр?
- Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперед. Еще раз повторюсь, ни один клуб без спадов не прошел. Еще надо учитывать, что у нас молодая и наполовину новая команда. Сделаем все, чтобы в дальнейшем не было таких спадов. Постараемся вернуть свои позиции
- Припоминаете ли в своей карьере, когда отменяли столько голов уже после взятия ворот соперника?
- Не припомню такое. Мы сильно разочаровались, когда отменили гол в матче со СКА. Даже питерские болельщики не поняли, был смех на трибунах. Надеемся, что дальнейшее судейство будет адекватное и наши шайбы будут засчитываться.
- Кто из игроков начал себя проявлять?
- Да, есть такие хоккеисты, которые здорово отыграли последние два матча. Даже наш новичок Джеймс Райт здорово себя проявил. Постараемся сохранить этих игроков, чтобы их продолжать развивать. Рассчитываем, что все наши четыре звена снова заиграют, как прежде.
- Тривино возвращается в "Барыс"?
- Не владею точной информацией. Насколько я знаю, Тривино возвращается в устькаменогорское "Торпедо".
- В последнее время очень бурно обсуждался уход Мартена Сен-Пьера. Как стало известно, он сам напрашивался на обмен. Но если сравнивать статистику игроков, то она будет не в пользу Джеймся Райта.
- Да, мы долго разговаривали с Сен-Пьером. Инициатива исходила от него. Пришли к мнению, что для него лучше будет перейти в "Адмирал". Да, у него хорошая статистика, много очков набирали, отлично действовал в большинстве. Однако он игрок не третьего звена. Этот хоккеист должен играть в первом звене, но он у нас укомплектован. Поэтому нужно понимать, что его уход дался тяжело. Но никаких конфликтов не было. Это обычный переход, как и в других лигах.
- Нет, а почему обменяли именно на Райта, а не на другого хоккеиста?
- Мы следили за Райтом, прекрасно знаем его возможности. Парень - высокий, скоростной, техничный. То, что нам нужно. Так что ждем от него прогресса и помощи нашему клубу.
- Видим на тренировках Никиту Михайлиса. Увидим ли его в играх за "Барыс"?
- Где-то он у нас пропустил, играя за "Номад". Сейчас он снова у нас в составе, доверяем своим игрокам.
- 3 декабря предстоит игра с "Металлургом", что скажете об этом сопернике?
- Это очередная топовая команда. Поэтому нас вновь ожидает серьезное испытание. Полагаю, болельщики помогут в нашей короткой домашней серии.
Отметим, что следующий матч "Барыс" проведет дома против магнитогорского "Металлурга". Данная встреча пройдет 3 декабря в Астане. Начало - в 17:00 по столичному времени. Ее в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.
- Мы заранее прогнозировали небольшой спад в нашей игре, потому что предстояли тяжелейшие матчи на выезде, в том числле с топовыми командами - "Ак Барсом", СКА и "Локомотивом". Знали, что нас ждет нелегкое испытание. Тем более ни один клуб не может идти без потерь очков и такого спада. Поэтому это нормальное явление для хоккея. Но мы все равно ищем позитивные моменты, смотрим новых игроков - кто выдерживает, а кто нет.
Что касается последних игр, то сами болельщики видят, как не засчитывают наши шайбы. Неважно, справедливо или нет, так как на лавке это может психологически надломить. К концу серии выездных игр накопилась усталость, и эмоции закончились. Сейчас день отдохнули, ждем с нетерпением домашний матч. Уверены, нас придут поддержать преданные болельщики. Здесь будет другая игра, отступать нам некуда. Настраиваемся только на победу, - рассказал Корешков.
- Что нужно сделать, чтобы преодолеть спад и прервать затянувшуюся серию неудачных игр?
- Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперед. Еще раз повторюсь, ни один клуб без спадов не прошел. Еще надо учитывать, что у нас молодая и наполовину новая команда. Сделаем все, чтобы в дальнейшем не было таких спадов. Постараемся вернуть свои позиции
- Припоминаете ли в своей карьере, когда отменяли столько голов уже после взятия ворот соперника?
- Не припомню такое. Мы сильно разочаровались, когда отменили гол в матче со СКА. Даже питерские болельщики не поняли, был смех на трибунах. Надеемся, что дальнейшее судейство будет адекватное и наши шайбы будут засчитываться.
- Кто из игроков начал себя проявлять?
- Да, есть такие хоккеисты, которые здорово отыграли последние два матча. Даже наш новичок Джеймс Райт здорово себя проявил. Постараемся сохранить этих игроков, чтобы их продолжать развивать. Рассчитываем, что все наши четыре звена снова заиграют, как прежде.
- Тривино возвращается в "Барыс"?
- Не владею точной информацией. Насколько я знаю, Тривино возвращается в устькаменогорское "Торпедо".
- В последнее время очень бурно обсуждался уход Мартена Сен-Пьера. Как стало известно, он сам напрашивался на обмен. Но если сравнивать статистику игроков, то она будет не в пользу Джеймся Райта.
- Да, мы долго разговаривали с Сен-Пьером. Инициатива исходила от него. Пришли к мнению, что для него лучше будет перейти в "Адмирал". Да, у него хорошая статистика, много очков набирали, отлично действовал в большинстве. Однако он игрок не третьего звена. Этот хоккеист должен играть в первом звене, но он у нас укомплектован. Поэтому нужно понимать, что его уход дался тяжело. Но никаких конфликтов не было. Это обычный переход, как и в других лигах.
- Нет, а почему обменяли именно на Райта, а не на другого хоккеиста?
- Мы следили за Райтом, прекрасно знаем его возможности. Парень - высокий, скоростной, техничный. То, что нам нужно. Так что ждем от него прогресса и помощи нашему клубу.
- Видим на тренировках Никиту Михайлиса. Увидим ли его в играх за "Барыс"?
- Где-то он у нас пропустил, играя за "Номад". Сейчас он снова у нас в составе, доверяем своим игрокам.
- 3 декабря предстоит игра с "Металлургом", что скажете об этом сопернике?
- Это очередная топовая команда. Поэтому нас вновь ожидает серьезное испытание. Полагаю, болельщики помогут в нашей короткой домашней серии.
Отметим, что следующий матч "Барыс" проведет дома против магнитогорского "Металлурга". Данная встреча пройдет 3 декабря в Астане. Начало - в 17:00 по столичному времени. Ее в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.