Два хоккеиста "Барыса" гарантировали себе участие в Матче звезд КХЛ в Астане

Их выбрали в онлайн-голосовании болельщиков.
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Логотип Матча звезд КХЛ в Астане
Два игрока "Барыса" вошли в стартовую пятерку Дивизиона Чернышева на Матч звезд КХЛ в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.
Первых 16 участников выбирали болельщики на официальном сайте Недели звезд хоккея. Каждый дивизион представлен двумя защитниками и двумя нападающими.
В сборную дивизиона Чернышева вошли хоккеисты "Барыса" и "Салават Юлаева". Астанинский клуб представляют защитник Кевин Даллмэн и нападающий Найджел Доус, набравшие 2995 и 4289 голосов соответственно, а из уфимского клуба выбраны защитник Филип Ларсен и форвард Линус Умарк.
Даллмэн и Доус - на Матче звезд КХЛ-2016
В сборную дивизиона Боброва вышли Марк-Андре Граньяни ("Динамо" Минск), Дмитрий Калинин ("Спартак"), Эли Толванен ("Йокерит") и Илья Ковальчук (СКА).
В сборную дивизиона Тарасова выбраны Стаффан Кронвалль ("Локомотив") Никита Нестеров, Кирилл Капризов (оба - ЦСКА) и Дмитрий Кагарлицкий ("Северсталь").
Дивизион Харламова представят Андрей Марков, Владимир Ткачев (оба - "Ак Барс"), Крис Ли и Сергей Мозякин (оба - "Металлург" Магнитогорск).
Теперь своих игроков выберут журналисты, а окончательные составы КХЛ объявит 12 декабря.
Отметим, что Даллмэн шесть раз участвовал в Матчах звезд КХЛ, а Доус выбирался последние три сезона.
Неделя звезд хоккея пройдет в Астане с 10 по 14 января 2018 года на "Барыс-Арене", которая вмещает 12 тысяч зрителей. Зрители увидят Матчи звезд КХЛ и Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и мастер-шоу от игроков КХЛ.
Первых 16 участников выбирали болельщики на официальном сайте Недели звезд хоккея. Каждый дивизион представлен двумя защитниками и двумя нападающими.
В сборную дивизиона Чернышева вошли хоккеисты "Барыса" и "Салават Юлаева". Астанинский клуб представляют защитник Кевин Даллмэн и нападающий Найджел Доус, набравшие 2995 и 4289 голосов соответственно, а из уфимского клуба выбраны защитник Филип Ларсен и форвард Линус Умарк.
Даллмэн и Доус - на Матче звезд КХЛ-2016
В сборную дивизиона Боброва вышли Марк-Андре Граньяни ("Динамо" Минск), Дмитрий Калинин ("Спартак"), Эли Толванен ("Йокерит") и Илья Ковальчук (СКА).
В сборную дивизиона Тарасова выбраны Стаффан Кронвалль ("Локомотив") Никита Нестеров, Кирилл Капризов (оба - ЦСКА) и Дмитрий Кагарлицкий ("Северсталь").
Дивизион Харламова представят Андрей Марков, Владимир Ткачев (оба - "Ак Барс"), Крис Ли и Сергей Мозякин (оба - "Металлург" Магнитогорск).
Теперь своих игроков выберут журналисты, а окончательные составы КХЛ объявит 12 декабря.
Отметим, что Даллмэн шесть раз участвовал в Матчах звезд КХЛ, а Доус выбирался последние три сезона.
Неделя звезд хоккея пройдет в Астане с 10 по 14 января 2018 года на "Барыс-Арене", которая вмещает 12 тысяч зрителей. Зрители увидят Матчи звезд КХЛ и Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и мастер-шоу от игроков КХЛ.