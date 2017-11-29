Форвард "Барыса" Вей дал интервью о жизни в Астане, карьере в НХЛ и слухе про конфликт с Сен-Пьером

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Результаты
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Казахстан 5:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 2:4
Манчестер Сити Саутгемптон 2:1
Сток Сити Ливерпуль 0:3
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Лада Торпедо НН 0:2
Йокерит Сибирь 2:1
Слован Адмирал 1:0
Локомотив Барыс 5:0
Ак Барс Салават Юлаев 0:1
Металлург Мг Спартак 3:2
Динамо М Сибирь 6:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Горняк Уч 4:2
Сарыарка Южный Урал 3:2 Б
Торпедо УК Спутник НТ 2:0
Сарыарка Челмет 2:3 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 2:3
Алматы Темиртау 4:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 4:0
Арлан Иртыш 3:1
Алматы Темиртау 0:2
Арлан Иртыш 4:1
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят 1:0
Кайрат Актобе 5:2
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят 4:3
Кайрат Актобе 2:0
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 72:47
Алматинский Легион Капшагай 60:84
Тобол Синегорье 104:79
Каспий Иртыш 79:48
Алматинский Легион Капшагай 62:78
Тобол Синегорье 99:76
Синегорье Тобол 76:101
Иртыш Каспий 64:81
Капшагай Алматинский Легион 83:62
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/11"
Иванов, Катич Оливейра, Идальго 0:2
Дмитриченко, Спосетти Толкотт, Смит 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
Хабибулина, Палкина Бисвас, Гринчишина 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/11"
Чернышова Куламбаева 2:0
Куламбаева, Кафтанова Такаяма, Такамура 2:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 7:3
Маяк Акжайык 8:4
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Рысбек Джексон
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Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома СПАЛ 23:30
Наполи Ювентус 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 01:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 00:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Спутник НТ 2:0
Сарыарка Челмет 2:3 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Иртыш 4:1
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Синегорье Тобол 76:101
Иртыш Каспий 64:81
Капшагай Алматинский Легион 83:62
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 8:4
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Ньюкасл 18:30
Брайтон Ливерпуль 21:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Борнмут Саутгемптон 19:30
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 18:00
Атлетико М Реал Сосьедад 21:15
Севилья Депортиво 23:30
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Хетафе Валенсия 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома СПАЛ 23:30
Наполи Ювентус 01:45
Торино Аталанта 01:45
Беневенто Милан 17:30
Интер Кьево 20:00
Сампдория Лацио 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 01:30
Вольфсбург Боруссия М 23:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Славия П Астана 23:55
Вильярреал Маккаби Т-А 23:55
Динамо К Партизан 23:55
Фастав Злин Локомотив М 23:55
Копенгаген Шериф 23:55
Аталанта Лион 23:55
Заря Лг Атлетик 02:05
Арсенал БАТЭ 02:05
Реал Сосьедад Зенит 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Локомотив Пл Верея 21:30
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Маккаби Т-А Ашдод 20:00
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Славия П Баник Ос 00:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Виктория Жижков Астана 18:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Амур Куньлунь Ред Стар 13:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Барыс Трактор 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Номад 17:00
Горняк Номад 17:00
Астана Иртыш
Астана Иртыш
Кулагер Темиртау
Горняк Бейбарыс
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Алтай-Торпедо Номад
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Спринт. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 18:30
Спринт. 7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 20:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 16:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 18:30
Иран Азербайджан 20:30
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
Балоев Коронадо
Обсуждаемые

Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Форвард "Барыса" Вей дал интервью о жизни в Астане, карьере в НХЛ и слухе про конфликт с Сен-Пьером

Прямо сейчас Вей - лучший бомбардир и ассистент КХЛ.

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Линден Вей. Фото с сайта business-gazeta.ru
Линден Вей. Фото с сайта business-gazeta.ru
Нападающий "Барыса" и сборной Канады Линден Вей в большом интервью "Бизнес Online" рассказал о жизни в Астане и впечатлениях от КХЛ.

Также форвард оценил вероятность своего возвращения в НХЛ, включил партнера по звену Найджела Доуса в число лучших игроков лиги и прокомментировал слухи о конфликте с Мартеном Сен-Пьером, который покинул астанинский клуб и перешел в "Адмирал". 

26-летний Вей пополнил "Барыс" прошедшим летом. В 37 матчах форвард набрал 45 (12+33) очков и прямо сейчас лидирует в списках лучших бомбардиров и ассистентов КХЛ. Ранее Вей выступал в системах клубов НХЛ - "Калгари", "Ванкувер" и "Лос-Анджелес"

- Линден, почему вы решились на переезд из Северной Америки?

- Это отличная возможность узнать что-то новое, мне нужна была смена обстановки. Я провел много лет между НХЛ и АХЛ, так что захотел попробовать что-то другое - обсудили все с женой и решились на переезд.

- Почему именно Астана?

- Я говорил с парнями, которые играли в "Барысе". Плюс я знал, что в команде есть иностранцы, у них здесь семьи, так что нам в любом случае будет  не одиноко. Пока мне все очень нравится, и я рад тому, что решился на такие перемены в своей жизни.

Конечно, это совсем другая жизнь, я просто не знал, что ожидать. Все было круто, болельщики великолепно поддержали меня, команду. В Астане живут и североамериканцы, которые переехали в этот город и чувствуют себя как дома. Конечно, у нас с женой не всегда бывает время, чтобы куда-то выбраться, но Астана - просто прекрасный город, в котором есть куда сходить поужинать.

Happy Anniversary @kacyvey These two amazing years have flown by with you. Here's to many more to come. #thehauns

Публикация от Linden Vey (@lvey12)

- Вы были за пределами Северной Америки до этого?

- Нет. В "Барысе" много перелетов, мы посещаем разные страны, много ездим по городам, так что для меня это тоже новый опыт.  

- Что было для вас самым удивительным, когда вы приехали?

- Конечно, очень сильно отличается еда - она в Казахстане очень вкусная, но она другая.

- Канадский нападающий "Авангарда" Тедди Перселл говорит, что его удивило то, что в российских аэропортах люди могут толкнуть или просто влезть без очереди...

- Да, в Канаде люди более терпеливые (улыбается). Конечно, я заметил то, о чем говорил Тед, но не считаю, что это ненормально. Просто это такой стиль жизни. 

- Что вам больше всего запомнилось во время выездов в КХЛ?

- О, я был в Москве пару раз - она напомнила мне Нью-Йорк. Высотные здания, толпы людей, вечно занятых и спешащих куда-то. Во многих российских городах замечал красивые здания, у вас совершенно другая архитектура - больше исторических, старых достопримечательностей, которые поражают.



- Что вы слышали о КХЛ, когда играли в Северной Америке?

- Я общался с парнями, которые играли в КХЛ, а два года назад у меня было предложение из России, но я решил тогда остаться дома. Конечно, здесь совершенно другая игра - большие площадки, больше возможностей для комбинаций, системной игры. Я получаю удовольствие от игры на европейских площадках, от игры в КХЛ.

- Кто лучший игрок в КХЛ сейчас?

- Думаю, что много крутых игроков - Мозякин, Ковальчук, Дацюк, Гусев. В СКА особенная команда, где очень сильный состав. Да и мой партнер по звену Найджел Доус - один из лучших.

- В чем секрет такой удачной игры вашей тройки?

- У нас отличная "химия", мы три разных по стилю игрока, но вместе у нас получается взаимодействовать. Вообще с Найджелом в звене остается только делать ему передачи, а он сам забивает и забивает. Мэтт Фрэттин активно участвует в форчеке, оказывает силовое давление на соперников.



- Найджел заигран за сборную Казахстана. Расстроились из-за того, что в сборную нельзя перенести вашу тройку полностью?

- Никто не мог предположить, что НХЛ примет решение не отпускать игроков на Олимпиаду, и у парней, которые играют в Европе, появится шанс сыграть. Конечно, сборной Канады пригодился бы такой игрок, но он принял решение и, к сожалению, мы не можем ничего поделать.

- Вы играете каждый матч по 25 минут. Как хватает сил?

- Конечно, тяжело когда матчи идут подряд, без перерыва. Особенно трудно против команд, которые играют в оборонительном стиле, как "Ак Барс". Но есть время для восстановления, так что в каждом матче могу играть много.

- Многие считают, что "Барыс" - это команда одной пятерки...

- Не знаю, кто так говорит, но в этом году у нас много молодых ребят. Невозможно выигрывать в любой лиге, если у тебя нет 20 мастеров, качественно выполняющих свою работу. Да, может молодым парням немного не хватает опыта, но я вижу их прогресс. Нам иногда не хватает голов, стоит просто подождать.

- Вы играли вместе с Мэттом Фрэттином в Северной Америке?

- Да, я играл с ним в тройке, когда меня впервые вызвали в "Лос-Анджелес", но в основном играл с ним в фарм-клубе "Калгари".



- Он начинал подготовку к сезону с "Куньлунем", но китайский клуб решил отпустить его. Советовали руководству обратить на него внимание?

- Такое бывает, что игрок не нужен определённому тренеру, но наши менеджеры сразу обратили внимание на Мэтта, когда он стал свободным агентом. Время показывает, что это была отличная сделка.

- Мартена Сен-Пьера обменяли в "Адмирал". Говорят, что из-за конфликта с вами...

- Честно говоря, не знаю, откуда взялись эти разговоры. За эти несколько месяцев мы стали близкими друзьями и никаких конфликтов у нас не было, Мартин сам захотел сменить обстановку.

- Надеетесь, что когда-нибудь вернетесь в НХЛ?

- Сейчас у меня нет планов возвращаться. Мне очень нравится играть в "Барысе", в КХЛ. Мой контракт заканчивается после этого сезона и я пока даже не думал, где буду играть дальше.



- Получается следить за НХЛ сейчас?

- Да, у меня в НХЛ играет много друзей. Из-за разницы во времени тяжело смотреть игры, но я регулярно смотрю обзоры. За кем слежу пристально? "Ванкувер", там играет мой близкий друг Бо Хорват. Когда есть время, стараюсь следить за игрой команды.

- Как считаете, что помешало вам заиграть в НХЛ?

- Сложно сказать. У меня было много возможностей, но в последний год в НХЛ у меня были проблемы в семье, мне было не до хоккея. Когда тебе за весь сезон дают одну возможность сыграть в НХЛ, и у тебя что-то не получается, сложно добиться повторного вызова.

Сейчас у меня перезапуск карьеры, здесь я получил возможность отвлечься от всего негатива, что был в прошлом, и я действительно получаю удовольствие.

- Вы выросли в небольшом поселке Уока...

- Да, всего около 1000 жителей.

- В России считают, что в Канаде все играют в хоккей...

- Так и есть, в моем окружении было мало людей, которые не занимались хоккеем. Конечно, у нас не было крытого катка, но мы играли на улице. Россия – такая же хоккейная страна.

- Говорят, в Канаде сильное давление прессы после каждого матча.

- То, что творится в Канаде - такого нигде нет. Я думаю, что это круто, когда есть такое внимание к хоккею, но иногда ожидания слишком велики.

- Канадский нападающий "Ак Барса" Роб Клинкхаммер говорил, что для него были непривычны каждодневные рукопожатия...

- О, это очень необычно, у нас просто говорят "привет". По-моему, это классная традиция - каждый день приветствовать людей рукопожатием.

- За два сезона в "Ванкувере" научились различать братьев Сединов?

- Конечно, сначала это очень сложно, но по мере знакомства с ними понимаешь, что они совсем не похожи. Вообще, они очень классные парни, одни из лучших игроков в мире.



- Кто лучший игрок в мире на данный момент?

- Сидни Кросби, пусть у него и не самый лучший сезон пока. Макдэвид -особенный игрок, надеюсь, что и моя фамилия когда-нибудь будет упоминаться рядом с ними.

- Но лучшие бомбардиры НХЛ Кучеров и Стэмкос…

- Они очень здорово играют, но поскольку я канадец, назвал канадцев (смеtтся).

Отметим, что Вей вместе с Фрэттином вызван в сборную Канады на Кубок Первого Канала, который пройдет с 13 по 17 декабря в Москве. 

Следующий матч "Барыс" проведет 3 декабря, когда в Астане примет магнитогорский "Металлург". Хозяева с 58 очками идут на шестой строчке в Восточной конференции, а гости имеют на один балл больше и занимают шестое место. 

Фото пресс-службы "Барыса" (2-4) и USA Today (7)
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