Форвард "Барыса" Вей дал интервью о жизни в Астане, карьере в НХЛ и слухе про конфликт с Сен-Пьером

Прямо сейчас Вей - лучший бомбардир и ассистент КХЛ.
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Линден Вей. Фото с сайта business-gazeta.ru
Нападающий "Барыса" и сборной Канады Линден Вей в большом интервью "Бизнес Online" рассказал о жизни в Астане и впечатлениях от КХЛ.
Также форвард оценил вероятность своего возвращения в НХЛ, включил партнера по звену Найджела Доуса в число лучших игроков лиги и прокомментировал слухи о конфликте с Мартеном Сен-Пьером, который покинул астанинский клуб и перешел в "Адмирал".
26-летний Вей пополнил "Барыс" прошедшим летом. В 37 матчах форвард набрал 45 (12+33) очков и прямо сейчас лидирует в списках лучших бомбардиров и ассистентов КХЛ. Ранее Вей выступал в системах клубов НХЛ - "Калгари", "Ванкувер" и "Лос-Анджелес"
- Линден, почему вы решились на переезд из Северной Америки?
- Это отличная возможность узнать что-то новое, мне нужна была смена обстановки. Я провел много лет между НХЛ и АХЛ, так что захотел попробовать что-то другое - обсудили все с женой и решились на переезд.
- Почему именно Астана?
- Я говорил с парнями, которые играли в "Барысе". Плюс я знал, что в команде есть иностранцы, у них здесь семьи, так что нам в любом случае будет не одиноко. Пока мне все очень нравится, и я рад тому, что решился на такие перемены в своей жизни.
Конечно, это совсем другая жизнь, я просто не знал, что ожидать. Все было круто, болельщики великолепно поддержали меня, команду. В Астане живут и североамериканцы, которые переехали в этот город и чувствуют себя как дома. Конечно, у нас с женой не всегда бывает время, чтобы куда-то выбраться, но Астана - просто прекрасный город, в котором есть куда сходить поужинать.
- Нет. В "Барысе" много перелетов, мы посещаем разные страны, много ездим по городам, так что для меня это тоже новый опыт.
- Что было для вас самым удивительным, когда вы приехали?
- Конечно, очень сильно отличается еда - она в Казахстане очень вкусная, но она другая.
- Канадский нападающий "Авангарда" Тедди Перселл говорит, что его удивило то, что в российских аэропортах люди могут толкнуть или просто влезть без очереди...
- Да, в Канаде люди более терпеливые (улыбается). Конечно, я заметил то, о чем говорил Тед, но не считаю, что это ненормально. Просто это такой стиль жизни.
- Что вам больше всего запомнилось во время выездов в КХЛ?
- О, я был в Москве пару раз - она напомнила мне Нью-Йорк. Высотные здания, толпы людей, вечно занятых и спешащих куда-то. Во многих российских городах замечал красивые здания, у вас совершенно другая архитектура - больше исторических, старых достопримечательностей, которые поражают.
- Что вы слышали о КХЛ, когда играли в Северной Америке?
- Я общался с парнями, которые играли в КХЛ, а два года назад у меня было предложение из России, но я решил тогда остаться дома. Конечно, здесь совершенно другая игра - большие площадки, больше возможностей для комбинаций, системной игры. Я получаю удовольствие от игры на европейских площадках, от игры в КХЛ.
- Кто лучший игрок в КХЛ сейчас?
- Думаю, что много крутых игроков - Мозякин, Ковальчук, Дацюк, Гусев. В СКА особенная команда, где очень сильный состав. Да и мой партнер по звену Найджел Доус - один из лучших.
- В чем секрет такой удачной игры вашей тройки?
- У нас отличная "химия", мы три разных по стилю игрока, но вместе у нас получается взаимодействовать. Вообще с Найджелом в звене остается только делать ему передачи, а он сам забивает и забивает. Мэтт Фрэттин активно участвует в форчеке, оказывает силовое давление на соперников.
- Найджел заигран за сборную Казахстана. Расстроились из-за того, что в сборную нельзя перенести вашу тройку полностью?
- Никто не мог предположить, что НХЛ примет решение не отпускать игроков на Олимпиаду, и у парней, которые играют в Европе, появится шанс сыграть. Конечно, сборной Канады пригодился бы такой игрок, но он принял решение и, к сожалению, мы не можем ничего поделать.
- Вы играете каждый матч по 25 минут. Как хватает сил?
- Конечно, тяжело когда матчи идут подряд, без перерыва. Особенно трудно против команд, которые играют в оборонительном стиле, как "Ак Барс". Но есть время для восстановления, так что в каждом матче могу играть много.
- Многие считают, что "Барыс" - это команда одной пятерки...
- Не знаю, кто так говорит, но в этом году у нас много молодых ребят. Невозможно выигрывать в любой лиге, если у тебя нет 20 мастеров, качественно выполняющих свою работу. Да, может молодым парням немного не хватает опыта, но я вижу их прогресс. Нам иногда не хватает голов, стоит просто подождать.
- Вы играли вместе с Мэттом Фрэттином в Северной Америке?
- Да, я играл с ним в тройке, когда меня впервые вызвали в "Лос-Анджелес", но в основном играл с ним в фарм-клубе "Калгари".
- Он начинал подготовку к сезону с "Куньлунем", но китайский клуб решил отпустить его. Советовали руководству обратить на него внимание?
- Такое бывает, что игрок не нужен определённому тренеру, но наши менеджеры сразу обратили внимание на Мэтта, когда он стал свободным агентом. Время показывает, что это была отличная сделка.
- Мартена Сен-Пьера обменяли в "Адмирал". Говорят, что из-за конфликта с вами...
- Честно говоря, не знаю, откуда взялись эти разговоры. За эти несколько месяцев мы стали близкими друзьями и никаких конфликтов у нас не было, Мартин сам захотел сменить обстановку.
- Надеетесь, что когда-нибудь вернетесь в НХЛ?
- Сейчас у меня нет планов возвращаться. Мне очень нравится играть в "Барысе", в КХЛ. Мой контракт заканчивается после этого сезона и я пока даже не думал, где буду играть дальше.
- Получается следить за НХЛ сейчас?
- Да, у меня в НХЛ играет много друзей. Из-за разницы во времени тяжело смотреть игры, но я регулярно смотрю обзоры. За кем слежу пристально? "Ванкувер", там играет мой близкий друг Бо Хорват. Когда есть время, стараюсь следить за игрой команды.
- Как считаете, что помешало вам заиграть в НХЛ?
- Сложно сказать. У меня было много возможностей, но в последний год в НХЛ у меня были проблемы в семье, мне было не до хоккея. Когда тебе за весь сезон дают одну возможность сыграть в НХЛ, и у тебя что-то не получается, сложно добиться повторного вызова.
Сейчас у меня перезапуск карьеры, здесь я получил возможность отвлечься от всего негатива, что был в прошлом, и я действительно получаю удовольствие.
- Вы выросли в небольшом поселке Уока...
- Да, всего около 1000 жителей.
- В России считают, что в Канаде все играют в хоккей...
- Так и есть, в моем окружении было мало людей, которые не занимались хоккеем. Конечно, у нас не было крытого катка, но мы играли на улице. Россия – такая же хоккейная страна.
- Говорят, в Канаде сильное давление прессы после каждого матча.
- То, что творится в Канаде - такого нигде нет. Я думаю, что это круто, когда есть такое внимание к хоккею, но иногда ожидания слишком велики.
- О, это очень необычно, у нас просто говорят "привет". По-моему, это классная традиция - каждый день приветствовать людей рукопожатием.
- За два сезона в "Ванкувере" научились различать братьев Сединов?
- Конечно, сначала это очень сложно, но по мере знакомства с ними понимаешь, что они совсем не похожи. Вообще, они очень классные парни, одни из лучших игроков в мире.
- Кто лучший игрок в мире на данный момент?
- Сидни Кросби, пусть у него и не самый лучший сезон пока. Макдэвид -особенный игрок, надеюсь, что и моя фамилия когда-нибудь будет упоминаться рядом с ними.
- Но лучшие бомбардиры НХЛ Кучеров и Стэмкос…
- Они очень здорово играют, но поскольку я канадец, назвал канадцев (смеtтся).
Отметим, что Вей вместе с Фрэттином вызван в сборную Канады на Кубок Первого Канала, который пройдет с 13 по 17 декабря в Москве.
Следующий матч "Барыс" проведет 3 декабря, когда в Астане примет магнитогорский "Металлург". Хозяева с 58 очками идут на шестой строчке в Восточной конференции, а гости имеют на один балл больше и занимают шестое место.
Фото пресс-службы "Барыса" (2-4) и USA Today (7)
Также форвард оценил вероятность своего возвращения в НХЛ, включил партнера по звену Найджела Доуса в число лучших игроков лиги и прокомментировал слухи о конфликте с Мартеном Сен-Пьером, который покинул астанинский клуб и перешел в "Адмирал".
26-летний Вей пополнил "Барыс" прошедшим летом. В 37 матчах форвард набрал 45 (12+33) очков и прямо сейчас лидирует в списках лучших бомбардиров и ассистентов КХЛ. Ранее Вей выступал в системах клубов НХЛ - "Калгари", "Ванкувер" и "Лос-Анджелес"
- Линден, почему вы решились на переезд из Северной Америки?
- Это отличная возможность узнать что-то новое, мне нужна была смена обстановки. Я провел много лет между НХЛ и АХЛ, так что захотел попробовать что-то другое - обсудили все с женой и решились на переезд.
- Почему именно Астана?
- Я говорил с парнями, которые играли в "Барысе". Плюс я знал, что в команде есть иностранцы, у них здесь семьи, так что нам в любом случае будет не одиноко. Пока мне все очень нравится, и я рад тому, что решился на такие перемены в своей жизни.
Конечно, это совсем другая жизнь, я просто не знал, что ожидать. Все было круто, болельщики великолепно поддержали меня, команду. В Астане живут и североамериканцы, которые переехали в этот город и чувствуют себя как дома. Конечно, у нас с женой не всегда бывает время, чтобы куда-то выбраться, но Астана - просто прекрасный город, в котором есть куда сходить поужинать.
- Вы были за пределами Северной Америки до этого?
- Нет. В "Барысе" много перелетов, мы посещаем разные страны, много ездим по городам, так что для меня это тоже новый опыт.
- Что было для вас самым удивительным, когда вы приехали?
- Конечно, очень сильно отличается еда - она в Казахстане очень вкусная, но она другая.
- Канадский нападающий "Авангарда" Тедди Перселл говорит, что его удивило то, что в российских аэропортах люди могут толкнуть или просто влезть без очереди...
- Да, в Канаде люди более терпеливые (улыбается). Конечно, я заметил то, о чем говорил Тед, но не считаю, что это ненормально. Просто это такой стиль жизни.
- Что вам больше всего запомнилось во время выездов в КХЛ?
- О, я был в Москве пару раз - она напомнила мне Нью-Йорк. Высотные здания, толпы людей, вечно занятых и спешащих куда-то. Во многих российских городах замечал красивые здания, у вас совершенно другая архитектура - больше исторических, старых достопримечательностей, которые поражают.
- Что вы слышали о КХЛ, когда играли в Северной Америке?
- Я общался с парнями, которые играли в КХЛ, а два года назад у меня было предложение из России, но я решил тогда остаться дома. Конечно, здесь совершенно другая игра - большие площадки, больше возможностей для комбинаций, системной игры. Я получаю удовольствие от игры на европейских площадках, от игры в КХЛ.
- Кто лучший игрок в КХЛ сейчас?
- Думаю, что много крутых игроков - Мозякин, Ковальчук, Дацюк, Гусев. В СКА особенная команда, где очень сильный состав. Да и мой партнер по звену Найджел Доус - один из лучших.
- В чем секрет такой удачной игры вашей тройки?
- У нас отличная "химия", мы три разных по стилю игрока, но вместе у нас получается взаимодействовать. Вообще с Найджелом в звене остается только делать ему передачи, а он сам забивает и забивает. Мэтт Фрэттин активно участвует в форчеке, оказывает силовое давление на соперников.
- Найджел заигран за сборную Казахстана. Расстроились из-за того, что в сборную нельзя перенести вашу тройку полностью?
- Никто не мог предположить, что НХЛ примет решение не отпускать игроков на Олимпиаду, и у парней, которые играют в Европе, появится шанс сыграть. Конечно, сборной Канады пригодился бы такой игрок, но он принял решение и, к сожалению, мы не можем ничего поделать.
- Вы играете каждый матч по 25 минут. Как хватает сил?
- Конечно, тяжело когда матчи идут подряд, без перерыва. Особенно трудно против команд, которые играют в оборонительном стиле, как "Ак Барс". Но есть время для восстановления, так что в каждом матче могу играть много.
- Многие считают, что "Барыс" - это команда одной пятерки...
- Не знаю, кто так говорит, но в этом году у нас много молодых ребят. Невозможно выигрывать в любой лиге, если у тебя нет 20 мастеров, качественно выполняющих свою работу. Да, может молодым парням немного не хватает опыта, но я вижу их прогресс. Нам иногда не хватает голов, стоит просто подождать.
- Вы играли вместе с Мэттом Фрэттином в Северной Америке?
- Да, я играл с ним в тройке, когда меня впервые вызвали в "Лос-Анджелес", но в основном играл с ним в фарм-клубе "Калгари".
- Он начинал подготовку к сезону с "Куньлунем", но китайский клуб решил отпустить его. Советовали руководству обратить на него внимание?
- Такое бывает, что игрок не нужен определённому тренеру, но наши менеджеры сразу обратили внимание на Мэтта, когда он стал свободным агентом. Время показывает, что это была отличная сделка.
- Мартена Сен-Пьера обменяли в "Адмирал". Говорят, что из-за конфликта с вами...
- Честно говоря, не знаю, откуда взялись эти разговоры. За эти несколько месяцев мы стали близкими друзьями и никаких конфликтов у нас не было, Мартин сам захотел сменить обстановку.
- Надеетесь, что когда-нибудь вернетесь в НХЛ?
- Сейчас у меня нет планов возвращаться. Мне очень нравится играть в "Барысе", в КХЛ. Мой контракт заканчивается после этого сезона и я пока даже не думал, где буду играть дальше.
- Получается следить за НХЛ сейчас?
- Да, у меня в НХЛ играет много друзей. Из-за разницы во времени тяжело смотреть игры, но я регулярно смотрю обзоры. За кем слежу пристально? "Ванкувер", там играет мой близкий друг Бо Хорват. Когда есть время, стараюсь следить за игрой команды.
- Как считаете, что помешало вам заиграть в НХЛ?
- Сложно сказать. У меня было много возможностей, но в последний год в НХЛ у меня были проблемы в семье, мне было не до хоккея. Когда тебе за весь сезон дают одну возможность сыграть в НХЛ, и у тебя что-то не получается, сложно добиться повторного вызова.
Сейчас у меня перезапуск карьеры, здесь я получил возможность отвлечься от всего негатива, что был в прошлом, и я действительно получаю удовольствие.
- Вы выросли в небольшом поселке Уока...
- Да, всего около 1000 жителей.
- В России считают, что в Канаде все играют в хоккей...
- Так и есть, в моем окружении было мало людей, которые не занимались хоккеем. Конечно, у нас не было крытого катка, но мы играли на улице. Россия – такая же хоккейная страна.
- Говорят, в Канаде сильное давление прессы после каждого матча.
- То, что творится в Канаде - такого нигде нет. Я думаю, что это круто, когда есть такое внимание к хоккею, но иногда ожидания слишком велики.
- Канадский нападающий "Ак Барса" Роб Клинкхаммер говорил, что для него были непривычны каждодневные рукопожатия...
- О, это очень необычно, у нас просто говорят "привет". По-моему, это классная традиция - каждый день приветствовать людей рукопожатием.
- За два сезона в "Ванкувере" научились различать братьев Сединов?
- Конечно, сначала это очень сложно, но по мере знакомства с ними понимаешь, что они совсем не похожи. Вообще, они очень классные парни, одни из лучших игроков в мире.
- Кто лучший игрок в мире на данный момент?
- Сидни Кросби, пусть у него и не самый лучший сезон пока. Макдэвид -особенный игрок, надеюсь, что и моя фамилия когда-нибудь будет упоминаться рядом с ними.
- Но лучшие бомбардиры НХЛ Кучеров и Стэмкос…
- Они очень здорово играют, но поскольку я канадец, назвал канадцев (смеtтся).
Отметим, что Вей вместе с Фрэттином вызван в сборную Канады на Кубок Первого Канала, который пройдет с 13 по 17 декабря в Москве.
Следующий матч "Барыс" проведет 3 декабря, когда в Астане примет магнитогорский "Металлург". Хозяева с 58 очками идут на шестой строчке в Восточной конференции, а гости имеют на один балл больше и занимают шестое место.
Фото пресс-службы "Барыса" (2-4) и USA Today (7)