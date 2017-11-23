Тренер "Барыса" объяснил поражение от "Ак Барса" и прокомментировал информацию о конфликте между Сен-Пьером и Веем

Корешков также высказался об отмененной шайбе.
Сегодня 23:04
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Фото с сайта ХК "Ак Барс"
Главный тренер астанинского "Барыса" Евгений Корешков прокомментировал поражение от казанского "Ак Барса" (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Счет мог быть и в нашу пользу. Тяжело побеждать, когда наши нападающие забивают "ноль". Пять на три нужно было более эффективно использовать, на пятачке нужно было лучше сыграть.
- Говорят, что Сен-Пьер покинул команду из-за конфликта с Веем. Насколько это достоверная информация?
- Это дезинформация. Это был его выбор, он решил продолжить карьеру в "Адмирале". Вот и все.
- Вы согласны с тем, что незасчитанная шайба сыграла ключевую роль?
- Нет. Нужно просто настойчивее быть. Моменты-то были, нужно было забивать.
Добавим, что для "Барыса" это поражение стало четвертым кряду. Команда с 58 очками осталась на четвертом месте в Восточной конференции, тогда как "Ак Барс" упрочил лидерство, набрав 66 баллов.
Следующий матч "Барыс" проведет 27 ноября также на выезде против лидера "Запада" - питерского СКА (93).
- Счет мог быть и в нашу пользу. Тяжело побеждать, когда наши нападающие забивают "ноль". Пять на три нужно было более эффективно использовать, на пятачке нужно было лучше сыграть.
- Говорят, что Сен-Пьер покинул команду из-за конфликта с Веем. Насколько это достоверная информация?
- Это дезинформация. Это был его выбор, он решил продолжить карьеру в "Адмирале". Вот и все.
- Вы согласны с тем, что незасчитанная шайба сыграла ключевую роль?
- Нет. Нужно просто настойчивее быть. Моменты-то были, нужно было забивать.
Добавим, что для "Барыса" это поражение стало четвертым кряду. Команда с 58 очками осталась на четвертом месте в Восточной конференции, тогда как "Ак Барс" упрочил лидерство, набрав 66 баллов.
Следующий матч "Барыс" проведет 27 ноября также на выезде против лидера "Запада" - питерского СКА (93).