"Барыс" расстался с Сен-Пьером и подписал экс-форварда двух клубов НХЛ

В одной из команд он играл вместе с Николаем Антроповым.
Сегодня 21:19
Ссылки по теме:
- Три хоккеиста присоединились к "Барысу" перед матчем с "Ак Барсом"
- КХЛ дисквалифицировала форварда "Барыса" за драку в матче с "Сибирью"
- Хоккеисты "Барыса" и "Сибири" подрались во время матча КХЛ
Мартен Сен-Пьер. Фото пресс-службы "Барыса"
Джеймс Райт. Фото с сайта vl.ru
Астанинский "Барыс" и владивостокский "Адмирал" произвели обмен игроками, сообщает официальный сайт КХЛ.
Казахстанский клуб расстался с 34-летним нападающим Мартеном Сен-Пьером, который играл за клуб с августа 2015 года. В 144 матчах за "Барыс" он набрал 85 очков (27+58). При этом в 2017 году канадец Сен-Пьер получил казахстанский паспорт и выступил за сборную Казахстана на чемпионате мира в первом дивизионе.
Отметим, что в НХЛ Сен-Пьер выступал за "Чикаго", "Бостона", "Оттавы" и "Монреаля". Также в его карьере были российские "Нефтехимик" и "Химик", финский "Кярпат", австрийский "Ред Булл Зальцбург" и хорватский "Медвешчак".
Заменит Сен-Пьера в Астане 27-летний канадский нападающий Джеймс Райт, который до "Адмирала" выступал за "Медвешчак". В КХЛ на его счету 53 (31+22) очка в 140 играх. До этого Райт провел четыре сезона в НХЛ, где защищал цвета "Тампы" и "Виннипега", в котором играл вместе с казахстанцем Николаем Антроповым.
Казахстанский клуб расстался с 34-летним нападающим Мартеном Сен-Пьером, который играл за клуб с августа 2015 года. В 144 матчах за "Барыс" он набрал 85 очков (27+58). При этом в 2017 году канадец Сен-Пьер получил казахстанский паспорт и выступил за сборную Казахстана на чемпионате мира в первом дивизионе.
Отметим, что в НХЛ Сен-Пьер выступал за "Чикаго", "Бостона", "Оттавы" и "Монреаля". Также в его карьере были российские "Нефтехимик" и "Химик", финский "Кярпат", австрийский "Ред Булл Зальцбург" и хорватский "Медвешчак".
Заменит Сен-Пьера в Астане 27-летний канадский нападающий Джеймс Райт, который до "Адмирала" выступал за "Медвешчак". В КХЛ на его счету 53 (31+22) очка в 140 играх. До этого Райт провел четыре сезона в НХЛ, где защищал цвета "Тампы" и "Виннипега", в котором играл вместе с казахстанцем Николаем Антроповым.