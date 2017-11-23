Главный тренер "Барыса" назвал причины уходы Сен-Пьера и высказался о новичке

Форвард сборной Казахстана по обмену перешел в "Адмирал".
Сегодня 15:15
Ссылки по теме:
- Форвард сборной Казахстана Мартен Сен-Пьер обратился к фанатам "Барыса" после ухода из команды
- "Барыс" расстался с натурализованным игроком сборной Казахстана Сен-Пьером и подписал экс-форварда двух клубов НХЛ
Мартен Сен-Пьер. Фото с сайта ХК "Барыс"
Главный тренер астанинского "Барыса" Евгений Корешков прокомментировал обмен нападающего Мартена Сен-Пьера в "Адмирал". Как сообщает официальный сайт клуба, в Астану переезжает форвард Джеймс Райт.
- Евгений Геннадьевич, прокомментируйте, пожалуйста, обмен Мартина Сен-Пьера?
– На самом деле мы сильно переживаем по поводу отъезда Мартина в "Адмирал". Это классный парень, хороший, командный игрок. Он сам выступил инициатором, мы много говорили, обсуждали, это его выбор, он так решил. Так будет лучше для его дальнейшей карьеры. Мы не могли препятствовать этому переходу. Мы пожали руки, пожелали удачи, остались хорошими друзьями. Мы желаем ему удачи во Владивостоке, карьерного роста. Надеемся, что переход придаст ему новой энергии, и он заиграет на более высоком уровне. Мы заинтересованы в этом.
- Говоря о заинтересованности, Вы имеете в виду его принадлежность к сборной Казахстана? Как главный тренер национальной команды, Вы говорили с ним о международной занятости?
– Да, безусловно. Его присутствие в сборной, в том числе, будет зависеть от того, как выступит его новая команда. Будем поэтапно наблюдать и принимать решения. Он является игроком сборной Казахстана, есть в расширенном списке, мы на него рассчитываем.
- Многие болельщики переживают по поводу ухода Мартина. Можно сказать, что "Барыс" и Сен-Пьер расстались по-хорошему?
– Конечно. Понимаю болельщиков. Обмены – это жизнь, это происходит везде и всегда, в любой Лиге мира. Такие расставания иногда даются тяжело, но нужно это принять, пережить и идти дальше.
- Когда к команде присоединиться новичок Джеймс Райт?
– Мы ожидаем его прибытия в расположение "Барыса" завтра в Санкт-Петербурге. Поговорим, обсудим, будем работать.
- Расскажите о его игровых характеристиках?
– Габаритный нападающий, хорошо разбирается на пятаке. Может играть как центрального, так и крайнего. Будем вместе с ним двигаться поэтапно, помогать ему, развивать и улучшать свою игру.
За "Барыс" Сен-Пьер играл с августа 2015 года. В 144 матчах за астанинцев он набрал 85 очков (27+58). В 2017 году канадец Сен-Пьер получил казахстанский паспорт и выступил за сборную Казахстана на чемпионате мира в первом дивизионе.
- Евгений Геннадьевич, прокомментируйте, пожалуйста, обмен Мартина Сен-Пьера?
– На самом деле мы сильно переживаем по поводу отъезда Мартина в "Адмирал". Это классный парень, хороший, командный игрок. Он сам выступил инициатором, мы много говорили, обсуждали, это его выбор, он так решил. Так будет лучше для его дальнейшей карьеры. Мы не могли препятствовать этому переходу. Мы пожали руки, пожелали удачи, остались хорошими друзьями. Мы желаем ему удачи во Владивостоке, карьерного роста. Надеемся, что переход придаст ему новой энергии, и он заиграет на более высоком уровне. Мы заинтересованы в этом.
- Говоря о заинтересованности, Вы имеете в виду его принадлежность к сборной Казахстана? Как главный тренер национальной команды, Вы говорили с ним о международной занятости?
– Да, безусловно. Его присутствие в сборной, в том числе, будет зависеть от того, как выступит его новая команда. Будем поэтапно наблюдать и принимать решения. Он является игроком сборной Казахстана, есть в расширенном списке, мы на него рассчитываем.
- Многие болельщики переживают по поводу ухода Мартина. Можно сказать, что "Барыс" и Сен-Пьер расстались по-хорошему?
– Конечно. Понимаю болельщиков. Обмены – это жизнь, это происходит везде и всегда, в любой Лиге мира. Такие расставания иногда даются тяжело, но нужно это принять, пережить и идти дальше.
- Когда к команде присоединиться новичок Джеймс Райт?
– Мы ожидаем его прибытия в расположение "Барыса" завтра в Санкт-Петербурге. Поговорим, обсудим, будем работать.
- Расскажите о его игровых характеристиках?
– Габаритный нападающий, хорошо разбирается на пятаке. Может играть как центрального, так и крайнего. Будем вместе с ним двигаться поэтапно, помогать ему, развивать и улучшать свою игру.
За "Барыс" Сен-Пьер играл с августа 2015 года. В 144 матчах за астанинцев он набрал 85 очков (27+58). В 2017 году канадец Сен-Пьер получил казахстанский паспорт и выступил за сборную Казахстана на чемпионате мира в первом дивизионе.