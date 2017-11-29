Два хоккеиста "Барыса" сыграют на российском этапе Евротура

Матчи Кубка Первого канала пройдут с 13 по 17 декабря в Москве.
Сегодня 10:02
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Мэттью Фрэттин. Фото с сайта ХК "Барыс"
Тренерский штаб сборной Канады объявил состав на российский этап Евротура - Кубок Первого канала, в списке из 25 хоккеистов 19 игроков представляют клубы КХЛ, сообщается Р-Спорт со ссылкой на официальный сайт Федерации хоккея Канады.
За канадскую сборную выступят два представителя "Барыса" - Линден Вей и Мэттью Фрэттин. Также по два игрока были делегированы из ярославского "Локомотива" и магнитогорского "Металлурга". Наибольшее представительство в канадской команде получил китайский "Куньлунь", отправивший в сборную трех хоккеистов.
Полностью состав сборной Канады выглядит следующим образом:
вратари - Бен Скривенс ("Салават Юлаев", Уфа), Барри Браст ("Фрибург", Швейцария);
защитники - Мэт Робинсон (ЦСКА), Стефан Эллиотт ("ХВ71", Швеция), Симон Дюпре ("Слован", Братислава), Максим Норе ("Берн", Швейцария), Крис Ли ("Металлург", Магнитогорск), Чарлз Геноуэй ("Лада", Тольятти), Шон Лалонд ("Кёльнер Хайе", Германия), Карл Столлери ("Динамо", Рига);
нападающие - Роб Клинкхаммер ("Ак Барс", Казань), Тедди Пёрселл ("Авангард", Омск), Максим Тальбо, Брэндон Козун (оба - "Локомотив", Ярославль), Пьер-Александр Паренто ("Автомобилист", Екатеринбург), Мэтт Эллисон ("Металлург", Магнитогорск), Линден Вей, Мэттью Фрэттин (оба - "Барыс", Астана), Жильбер Брюле, Тэйлор Бек, Войтек Вольский (все - "Куньлунь", Китай), Райан Гарбатт ("Торпедо", Нижний Новгород), Эрик О'Делл ("Сочи"), Дерек Рой ("Линчепинг", Швеция), Рене Бурк ("Юргорден", Швеция).
Матчи Кубка Первого канала пройдут с 13 по 17 декабря в Москве на льду арены в Парке Легенд.
За канадскую сборную выступят два представителя "Барыса" - Линден Вей и Мэттью Фрэттин. Также по два игрока были делегированы из ярославского "Локомотива" и магнитогорского "Металлурга". Наибольшее представительство в канадской команде получил китайский "Куньлунь", отправивший в сборную трех хоккеистов.
Полностью состав сборной Канады выглядит следующим образом:
вратари - Бен Скривенс ("Салават Юлаев", Уфа), Барри Браст ("Фрибург", Швейцария);
защитники - Мэт Робинсон (ЦСКА), Стефан Эллиотт ("ХВ71", Швеция), Симон Дюпре ("Слован", Братислава), Максим Норе ("Берн", Швейцария), Крис Ли ("Металлург", Магнитогорск), Чарлз Геноуэй ("Лада", Тольятти), Шон Лалонд ("Кёльнер Хайе", Германия), Карл Столлери ("Динамо", Рига);
нападающие - Роб Клинкхаммер ("Ак Барс", Казань), Тедди Пёрселл ("Авангард", Омск), Максим Тальбо, Брэндон Козун (оба - "Локомотив", Ярославль), Пьер-Александр Паренто ("Автомобилист", Екатеринбург), Мэтт Эллисон ("Металлург", Магнитогорск), Линден Вей, Мэттью Фрэттин (оба - "Барыс", Астана), Жильбер Брюле, Тэйлор Бек, Войтек Вольский (все - "Куньлунь", Китай), Райан Гарбатт ("Торпедо", Нижний Новгород), Эрик О'Делл ("Сочи"), Дерек Рой ("Линчепинг", Швеция), Рене Бурк ("Юргорден", Швеция).
Матчи Кубка Первого канала пройдут с 13 по 17 декабря в Москве на льду арены в Парке Легенд.