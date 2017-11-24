"Ак Барс" доказал, что заслуженно лидирует на "Востоке" - Найджел Доус

Капитан "Барыса" прокомментировал поражение в Казани.
Ссылки по теме:
- "Барыс" проиграл "Ак Барсу" в матче с отмененной шайбой и потерпел четвертое поражение кряду
- Тренер "Барыса" объяснил поражение от "Ак Барса" и прокомментировал информацию о конфликте между Сен-Пьером и Веем
- Главный тренер "Барыса" назвал причины уходы Сен-Пьера и высказался о новичке
Форвард и капитан "Барыса" Найджел Доус, комментируя поражение от "Ак Барса" в матче регулярного чемпионата КХЛ, назвал причины, по которым его команда потеряла очки в Казани, передает "БИЗНЕС Online".
- Перед матчем "Ак Барс" считался явным фаворитом...
- Сложно комментировать мнение экспертов, наверное, им виднее. В любом случае за Казанью сыграла уверенная победа в Уфе, а мы провалили обе игры в Новосибирске. Сегодня они доказали, что не просто так в них верили, и они заслуженно лидируют на Востоке.
- Какие козыри были у вас против Казани?
- Думаю, что у нас высокий процент большинства. Знаю, что мы в тройке после СКА и "Йокерита". Мы - бросающая команда, поэтому хотели сыграть в первую очередь за счет этих качеств. Как видите, с нолем голов невозможно выиграть, мы ничего не забили.
- Что стало ключевым в игре?
- Реализация моментов. Со стороны была равная игра, но в завершении соперник был точнее. У нас было достаточно возможностей вернуться в игру, но, ни мы, ни их вратарь и оборона не позволили этого сделать.
Напомним, встреча команд, прошедшая в Казани, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Следующий матч "Барыс" проведет 27 ноября также на выезде против лидера "Запада" - питерского СКА.