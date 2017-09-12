"Горячий" Доус, или сколько нужно забить капитану "Барыса" для обновления рекорда КХЛ

После восьми игр форвард "Барыса" забил 12 голов.
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32-летний нападающий казахстанского клуба "Барыс" Найджел Доус единолично возглавил гонку снайперов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). О том, сколько нужно забить форварду столичной команды, чтобы выиграть номинацию, - в материале корреспондента Vesti.kz.
Лидер казахстанского клуба был близок к победе в споре снайперов в седьмом сезоне турнира, но четыре шайбы уступил форварду финского "Йокерита" Стиву Мозесу - 32 против 36. В следующем сезоне мини-турнир выиграл Сергей Мозякин из "Магнитки", а Доус забил на шайбу меньше - 32 против 31.
В прошлом розыгрыше состязания снова лучшими стали Мозякин и Доус. Россиянин с 48 голами стал первым, а нападающий "Барыса" вторым с 36 шайбами. В десятом сезоне КХЛ Доус стартовал с 12 взятий ворот (в восьми играх). На один гол отстает Илья Ковальчук из питерского СКА, но он провел на две встречи больше.
Первый сезон (2008/2009)
1. Ян Марек (магнитогорский "Металлург") - 35 голов;
1. Павел Брендл (нижегородский "Торпедо") - 35 голов;
Второй сезон (2009/2010)
1. Марцел Хосса (рижское "Динамо") - 35 голов;
Третий сезон (2010/2011)
1. Роман Червенка (омский "Авангард") - 31 гол;
Четвертый сезон (2011/2012)
1. Брэндон Боченски ("Барыс") - 27 голов;
Пятый сезон (2012/2013)
Сергей Мозякин (магнитогорский "Металлург") - 35 голов;
Шестой сезон (2013/2014)
Сергей Мозякин (магнитогорский "Металлург") - 34 голов;
Седьмой сезон (2014/2015)
Стив Мозес (финский "Йокерит") - 36 голов;
Восьмой сезон (2015/2016)
Сергей Мозякин (магнитогорский "Металлург") - 32 гола;
Девятый сезон (2016/2017)
Сергей Мозякин (магнитогорский "Металлург") - 48 голов.
Из опыта прошлых лет можно сделать вывод, что нападающему "Барыса" нужно отличиться свыше 35 раз, чтобы стать лучшим снайпером в сезоне. Результат Мозякина в прошлом сезоне - уникальное достижение. Сможет ли побить его Доус, самый "горячий" на старте юбилейного турнира? Взятый на старте темп позволяет надеяться, что "девятка" казахстанского клуба в отличной форме, а ближайшие матчи покажут, справится ли с давлением и продолжит ли голевую серию.
Напомним, "Барыс" продолжит матчи в КХЛ встречами с новосибирской "Сибирью". Игры пройдут 15 и 17 сентября на "Барыс-Арене".