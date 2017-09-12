КХЛ сняла дисквалификацию с защитника "Барыса" Дамира Рыспаева

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Результаты
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Путинцева Дияс 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
Бублик Истомин 1:0 ТП
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 0:0
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 0:0
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 1:1
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 1:0 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 1:2
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Барыс Сибирь 0:0
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Иртыш Бейбарыс 0:0
Номад Бейбарыс
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 1:1
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
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КХЛ сняла дисквалификацию с защитника "Барыса" Дамира Рыспаева

Вернуться в лигу он сможет после месячного испытательного срока.

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20 Комментариев
Дамир Рыспаев. Фото с официального сайта КХЛ
Дамир Рыспаев. Фото с официального сайта КХЛ
Континентальная хоккейная лига сняла дисквалификацию с защитника "Барыса" Дамира Рыспаева. Об этом в интервью "Чемпионату" сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко

Вернуться в КХЛ Рыспаев сможет после месячного испытательного срока в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В этой лиге он сможет сыграть за родное "Торпедо" из Усть-Каменогорска, с которым у "Барыса" подписан договор о сотрудничестве. 

Напомним, в августе 2016 года Рыспаев на предсезонном Кубке Президента РК подрался с несколькими игроками китайского "Куньлуня". Защитник объяснил свой поступок тем, что проучил соперников за нанесенную тяжелую травму одноклубнику Дастину Бойду

Сразу после того матча КХЛ отстранила Рыспаева от предсезонных игр, а затем наложила на него бессрочную корпоративную дисквалификацию. Такое наказание было применено впервые в истории лиги. При этом дисквалификация Рыспаева в КХЛ распространялась и на международные матчи, из-за чего он не мог играть за сборную Казахстана на Универсиаде-2017 и на чемпионате мира. 

"Видимо, человек раскаялся. Мы обсудили этот вопрос на совете директоров. Месяц мы разрешили играть Рыспаеву в ВХЛ. Если он пройдет испытательный срок и будет себя вести подобающим образом, то вернется в КХЛ. Мы общались с президентом "Барыса". Рекомендации по Рыспаеву даны спортивно-дисциплинарному комитету КХЛ", - заявил Чернышенко. 

Отметим, что 22-летний Рыспаев прошлый сезон провел в фарм-клубе "Барыса" и стал вместе с "Номадом" чемпионом Казахстана. На его счету 53 матча в чемпионате страны, в которых он забросил одну шайбу, отдал пять результативных передач и получил 45 минут штрафа. 

При этом сезон в чемпионате Казахстана Рыспаев провел почти без скандалов. Лишь два эпизода вызвали интерес у публики: в финальной серии он применил силовой прием против судьи, а в марте сбросил со скамейки капитана "Алматы" Александра Долишню

В мае российский промоушен Fight Nights предложил Рыспаеву провести бой в смешанных единоборствах, но он отказался, так как не планирует менять хоккей на другой вид спорта. В последнем интервью защитник заявил, что может рассмотреть вопрос о продолжении карьеры в Северной Америке, если КХЛ не снимет дисквалификацию.

  Комментариев: 20
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Комментарии

 
 
Miras Erlanuly Сегодня 17:56
Статус: Профи
Рейтинг: 405
Урааа! И теперь Барысу никто не будет трогать
Ответить 6
 
Arsen Abilgazyuly Сегодня 18:17
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 275
Вернулся Батыр всея КХЛ
Ответить 0
 
Сервис фото Сегодня 18:20
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 520
Miras Erlanuly,Очччччень рад!!!!Поздравляю!!!
Ответить 0
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 20:18
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1223
В хоккей надо играть а не кулаками махать. Если что есть бокс.
Ответить 0
 
Олжас Рахим Сегодня 17:56
Статус: Дублёр
Рейтинг: 176
Теперь без драки ему сложно на что то расчитывать не то что в Барысе, но и в Торпедо
Ответить 3
 
Blackwolf ! Сегодня 18:05
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2518
Олжас Рахим ,......ни че ! Есть же 1+5 ! Это же хорошо !
Ответить 0
 
Blackwolf ! Сегодня 18:05
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2518
Blackwolf !,P.S....у Артюха ....в носу заСвеРбило !
Ответить 1
 
Heatley Сегодня 20:11
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1671
Blackwolf !,
Ответить 1
 
Куандык Ахметжанов Сегодня 18:05
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 575
Отличная новость
Ответить 2
 
Кенжебай Сегодня 18:06
Статус: МСМК
Рейтинг: 951
Не нужен он Барысу,!
Ответить -2
 
Стратег Сегодня 18:08
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1009
А без драки он никто и зовут его никак.Как хоккеист он никакой но зато выйти на раз на раз может с любым. И за это мы его все любим
Ответить 1
 
Сервис фото Сегодня 18:21
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 520
Стратег ,Когда он на льду,все драчуны тихо ходят,наших не трогают...
Ответить 2
 
Davor Shuker Сегодня 18:09
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 253
Дамирка давай теперь покажи себя как хоккеист
Ответить 2
 
Blackwolf ! Сегодня 18:34
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2518
Davor Shuker, Там должок , есть ! За Боченю ....Васильченко ....не ответил !
Ответить 0
 
KAIRAT Сегодня 18:14
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6666
про драки забыть ему и влиться в коллектив надо ему
Ответить 3
 
Timur Sultanov Сегодня 18:28
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 618
драться ему можно, но не по беспределу
Ответить 1
 
Руслан Олжабаев Сегодня 18:48
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 237
Let’s GGGet ready to rumble )))
Ответить 1
 
Kaisar Aubakirov Сегодня 19:30
Статус: Юниор
Рейтинг: 83
Дамир "МУЖИК" Рыспаев!
Ответить 1
 
Kaisar Aubakirov Сегодня 19:30
Статус: Юниор
Рейтинг: 83
А че, нормуль
Ответить 0
 
Heatley Сегодня 20:12
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1671
С возвращением Дамир !!! Месяц поиграет без драк и штрафов и вперед за Барыс !!! Защищать наших лидеров !!! Вперед Барыс !!!
Ответить 1
 