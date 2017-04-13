Дамир Рыспаев применил силовой прием против судьи во время матча "Темиртау" -"Номад"

Следующая игра команд пройдет 24 апреля в Астане.
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Фото с сайта КХЛ
В четвертом матче финальной серии чемпионата Казахстана по хоккею "Номад" уступил "Темиртау" 1:3, передает корреспондент Vesti.kz.
Первую шайбу в матче и единственную шайбу в составе "кочевников" забросил Ярослав Евдокимов. Впоследствии хоккеисты "Темиртау" не только отыгрались, но и вырвали победу. Отличились Антон Угольников, Егор Наместников и Данияр Ахметов. Счет в серии - 2:2. Следующая игра команд пройдет 24 апреля в Астане.
Игра была примечательна и тем, что Дамир Рыспаев применил силовой прием против судьи.
Интересно, что это не первый подобный случай с участием казахстанского хоккеиста. Ранее он скинул соперника с борта на скамейку во встрече чемпионата Казахстана с "Алматы".
Напомним, "Номад" является фарм-клубом "Барыса". В команду чемпионата Казахстана Рыспаев был отправлен после того, как получил бессрочную дисквалификацию в КХЛ за драку с хоккеистами "Куньлунь Ред Стар".
Первую шайбу в матче и единственную шайбу в составе "кочевников" забросил Ярослав Евдокимов. Впоследствии хоккеисты "Темиртау" не только отыгрались, но и вырвали победу. Отличились Антон Угольников, Егор Наместников и Данияр Ахметов. Счет в серии - 2:2. Следующая игра команд пройдет 24 апреля в Астане.
Игра была примечательна и тем, что Дамир Рыспаев применил силовой прием против судьи.
Интересно, что это не первый подобный случай с участием казахстанского хоккеиста. Ранее он скинул соперника с борта на скамейку во встрече чемпионата Казахстана с "Алматы".
Напомним, "Номад" является фарм-клубом "Барыса". В команду чемпионата Казахстана Рыспаев был отправлен после того, как получил бессрочную дисквалификацию в КХЛ за драку с хоккеистами "Куньлунь Ред Стар".