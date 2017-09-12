Кто вытащил "Барыс" в лидеры КХЛ

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Результаты
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Сарыарка Рубин 2:3 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 1. Фредериксберг - Kalundborg (176.6 km) 16:50
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова Янчук 0:2
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) Окжетпес (мол)
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Кто вытащил "Барыс" в лидеры КХЛ

После восьми встреч казахстанский клуб набрал 19 очков и лидирует на "Востоке".

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19 Комментариев
Фото с сайта hcbarys.kz
Фото с сайта hcbarys.kz

Казахстанский клуб "Барыс" возглавляет Восточную конференцию КХЛ, добившись второго результата за всю историю стартов в турнире. Подробнее о лидерах обновленного отечественного участника лиги - в материале корреспондента Vesti.kz.

"Барыс" под руководством Евгения Корешкова не только одна из самых результативных команд турнира, но и одна из самых надежных в обороне. Казахстанский специалист "грузит" работой двух голкиперов.

Голкипер Хенрик Карлссон (33 года, Швеция);

Опытный вратарь идет по рекордному для себя графику - его коэффициент надежности составляет 1,81 (лучший результат в играх в КХЛ). Это 10 результат в Лиге. На место выше Карлссон идет в классификации вратарей по проценту отраженных бросков - 93,6 (опять же, лучший результат в карьере в КХЛ).

Входит шведский голкипер в ТОП-3 по числу "сухих" матчей. Еще пять матчей без пропущенных игр, и Карлссон повторит лучший результат прошлого сезона - семь "сухих" матчей.

Лучшие игроки с "плюсовым" показателем

Даррен Диц - "плюс семь";

Найджел Доус - "плюс семь";

Линден Вей - "плюс семь".

Триумвират игроков из первой пятерки, немного оторвавшихся от остальных. Если Доус хорошо знаком болельщикам, то Диц и Вей только "знакомят" с собой Лигу. 

Главный распасовщик

Линден Вей - 11 передач;

Новичков "Барыса" по этому показателю лучший не только в клубе, но и во всей КХЛ. Их дуэт с Доус - самая горячая связка начала десятого сезона турнира.

Лучший снайпер

Найджел Доус - 12 голов;

Фланговый форвард резво стартовал в седьмом для себя сезоне в КХЛ. За восемь встреч он забил треть шайб от своего лучшего результата - 12 из 36 голов. На это ему потребовалось 59 игр. У него достаточно матчей чтобы перебить личное достижение. С большим отрывом Доус лидирует в команде по количеству бросков по воротам - 45 против 25 (второй результат у Мэттью Фрэттина).

"Силовик"

Павел Акользин - 20 силовых приемов;

Габаритный форвард "получил" номер бывшего капитана "Барыса" Брэндона Боченски, но проявляет себя не среди снайперов. Он оказывает силовое воздействие на соперников.

Самый меткий

Талгат Жайлауов - два гола за семь бросков;

Казахстанский нападающий добился высокого результата - 28,6 процента. Вторым идет Доус - 12 голов за 45 бросков (26,7 процента).

Самый грубый

Александр Липин - 27 минут;

Казахстанский защитник добился шестого результата в Лиге всего за два проведенных матча. Не один из конкурентов так быстро штраф не набирал.

Добавим, следующий матч регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" проведет на своем льду. 15 сентября подопечные Евгения Корешкова сыграют с "Сибирью" из Новосибирска. Начало матча на "Барыс-Арене" - в 19:30 по столичному времени.

  Комментариев: 19
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Комментарии

 
 
Мурат 007. Можно просто Мурат))))). 13 сентября 09:25
Статус: МСМК
Рейтинг: 942
Вообще то Липину 20 минутку не правильно влепили. Это был силовой прием. А так Акользин типа тафгая)))... Ниче. Вся команда играет. Не только как раньше первая пятерка. И молодняк не плохо играют.
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Серик Жансеит 13 сентября 09:27
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 256
Барыс чемпион!!!
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Стратег 13 сентября 16:09
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1004
Серик Жансеит,подождём тьфу,тьфу
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Бегалы Шахабаев 13 сентября 09:40
Статус: Профи
Рейтинг: 377
Тфу тфу тфу ребята. Давайте хвастать в конце сезона или же когда получим кубок Гагарина ))))) (мечта моя и всех наших). А то сглазят все наших
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Сервис фото 13 сентября 11:48
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 516
Бегалы Шахабаев ,Россия не отдаст кубок,теперь наших будут душить всегда и везде.Это не Канада и США,где побеждает сильнейший...так что,готовьтесь увидеть спектакль--как надо душить Барыс.
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Марат Сариев 13 сентября 09:43
Статус: Дублёр
Рейтинг: 194
Барыс 2месте на востоке Вы че Вести кз исправьте
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Денис Стрелков 13 сентября 09:55
Статус: МСМК
Рейтинг: 875
Марат Сариев ,Спасибо! Исправили.
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Руслан 13 сентября 14:26
Статус: Профи
Рейтинг: 306
Денис Стрелков, не подскажите как можно найти на вашим портале .турнирные таблицы .... футбол хоккей
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Шах Ермекулы 13 сентября 10:22
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1556
Доус великолепен. Диц и Вей молодцы. Жайлауов - красавчик!
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Каппас Жакупов 13 сентября 11:08
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1628
Весь Барыс молодцы! Ребята , чаще сплёвывайте, чтобы не сглазили. Барыс, мы надеемся, что в этом году вы выдадите лучший сезон!
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Бегалы Шахабаев 13 сентября 11:58
Статус: Профи
Рейтинг: 377
Как на втором? На первом. Проверил вроде через оф сайт
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Никита Журба 13 сентября 12:06
Статус: МСМК
Рейтинг: 904
на 1 месте?
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кара бала 13 сентября 12:25
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
На втором в общем зачете после ска в конференции на первом
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тигр котовский 13 сентября 12:57
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Нужно канадцам гражданство дать быстрей
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Жумабай Санкубаев 13 сентября 13:25
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1487
Лидерство идёт по всем фронтам-это хорошо! Теперь начнётся охота на лидеров со стороны соперников и судей лишь бы ФСБ не подключили! Надо стремиться повыше по турнирной,а Кубок конечно нам никогда не отдадут-это КХЛ! Вообщем всем здоровья и удачи!
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ARYSTAN 13 сентября 14:15
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2511
как я говорил ранее в этом году Кубок наш вперед Барыс
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Руслан 13 сентября 14:19
Статус: Профи
Рейтинг: 306
ARYSTAN, было бы отлично но Россия не даст любыми путями
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тигр котовский 13 сентября 15:44
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Дитц и Вей покруче Кошелева и Семенова то что не делается к лучшему тьфу тьфу!НУЖНО их в сборную!
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Heatley 13 сентября 20:23
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1668
Эти хвалебные статьи СМИ уже надоели ) Весь сезон впереди еще !!! Играют парни и пусть играют , прошло только 8 матчей и уже считают !!! По любым хоккейным негласным законам и суевериям нельзя так загадывать,кто играл тот знает !!! Рос сми захвалили Барыс -это приятно конечно -но это влияет на игроков и т д-идет давление !!! Надо играть и все а потом уже итоги подводить !!! Так можно сглазить и все !!! Удачи нашим парням ,будет нелегко .все будут настраиваться сейчас по другому на нас !!! Вперед Барыс !!!
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