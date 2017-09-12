Сколько нужно набрать очков "Барысу" для победы в "регулярке" КХЛ?

Казахстанский клуб с 19 очками лидируют в конференции.
13 сентября 19:46
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Фото с сайта hcbarys.kz
15 сентября казахстанский клуб "Барыс" откроет очередную домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге, располагаясь в числе лидеров состязания. Смогут ли удержать преимущество подопечные Евгения Корешкова? Подробнее о "финишных разборках" всех регулярных турниров КХЛ - в материале корреспондента Vesti.kz.
Очередным соперником "Барыса" станет новосибирская "Сибирь", которая замыкает заветную восьмерку на "Востоке". Казахстанский клуб выиграл шесть из восьми встреч на старте КХЛ, и выдал один из самых успешных дебютов в турнире.
Сколько же нужно набрать очков "Барысу", чтобы впервые в истории выиграть Восточную конференцию?
Восточная конференция Vs Лига
2008/2009 - 129 очков;
Деление на конференции в первом сезоне турнира еще не было, поэтому за основу брали показатель команды в общем чемпионате. С запасом в семь очков состязание выиграл "Салават Юлаев" из Уфы, а "Барыс" финишировал 15-м с 79 баллами.
Чемпион после плей-офф: "Ак Барс". Уфимцы вылетели после первого круга.
2009/2010 - 129 очков;
Во втором сезоне турнира впереди всех снова оказался "Салават Юлаев", выиграв регулярное состязание со 129 очками (вместе с конференцией). Второй результат показал питерский СКА - 122 очка. "Барыс" набрал 79 очков и стал шестым на "Востоке" (14 - в Лиге).
Чемпион после плей-офф: "Ак Барс". "Салават Юлаев" проиграл в финале конференции будущему обладателю Кубка Гагарина.
2010/2011 - 118 очков;
Недосягаем для конкурентов оказался омский "Авангард" (выиграл и конференцию, и весь чемпионат). Что касается "Барыса", то он закончил "регулярку" седьмым (77 очков) - 14 в Лиге.
Чемпион после плей-офф: "Салават Юлаев". Омичи, чемпионы "регулярки", проиграли во втором круге состязания магнитогорскому "Металлургу".
2011/2012 - 114 очков;
После 54 игр лучшие клубы конференций разделило всего одно очко - челябинский "Трактор" обошел питерский СКА - 114 очков против 113. "Барыс" с 85 очками стал шестым на "Востоке" и 10 в КХЛ.
Чемпион после плей-офф: московское "Динамо". "Трактор" дошел до финала конференции.
2012/2013 - 115 очков;
В этот раз СКА никого не подпустил к первому месту, уверенно выиграв гладкий чемпионат, а лучшим на "Востоке" стал "Ак Барс" (104 очка). "Барыс" уступил конкурентам в 19 очков, и стал шестым в конференции (10 - в Лиге).
Чемпион после плей-офф: московское "Динамо". "Ак Барс" - только финалист конференции. СКА проиграл "динамовцам" в финале Западной конференции.
2013/2014 - 115 очков;
Двукратные победители Кубка Гагарина, хоккеисты московского "Динамо", наконец выиграли регулярный чемпионат. На "Востоке" победил "Ак Барс" со 108 баллами, а вторым стал "Барыс". Высокую позицию казахстанскому клубу принес выигрыш в дивизионе, ведь по очкам они уступили "Ак Барсу" - 94 очка против 100.
Чемпион после плей-офф: магнитогорский "Металлург". "Динамо" и "Ак Барс" выбыли из борьбы после первого круга состязания.
2014/2015 - 139 очков
"Регулярку" уверенно выиграл московский ЦСКА. Лучшим в Восточной конференции стал "Ак Барс" (120 очков). "Барыс" - пятый с 93 очкам (11 в Лиге).
Чемпион после плей-офф: СКА из Санкт-Петербурга. "Ак Барс" проиграл питерцам в финале состязания, а ЦСКА - на круг раньше.
2015/2016 - 127 очков
ЦСКА снова лучше всех, а "Барыс" не вышел в плей-офф. Восточную конференцию выиграл "Авангард".
Чемпион после плей-офф: магнитогорский "Металлург". В финале турнира побежден ЦСКА, а "Авангард" - вылетел после второго круга.
2016/2017 - 137 очков
По дополнительным показателям ЦСКА обошел СКА и выиграл "регулярку". Первое место на "Востоке" занял магнитогорский "Металлург" (124 очка), а "Барыс" стал пятым с 90 очками (13 в Лиге).
Чемпион после плей-офф: СКА из Санкт-Петербурга. "Металлург" стал финалистом состязания, а ЦСКА проиграл во втором круге игр на вылет.
Итог
Таким образом, чтобы выиграть конференцию, "Барысу" потребуется "прыгнуть выше головы", ведь казахстанский клуб никогда не набирал больше 100 очков. Если подопечным Корешкова удастся покорить эту отметку, то шансы на победу в конференции будут высокими.
Для выигрыша в Лиге нужно набрать еще 110-120 очков до конца чемпионата, но как показывают результаты прошлых лет, победитель гладкого чемпионата ни разу не выиграл Кубок Гагарина. С другой стороны, некоторые победители "регулярки" выходили в финал плей-офф. Чего добьется "Барыс"? Итоги будут известны только весной в 2018 года.
Очередным соперником "Барыса" станет новосибирская "Сибирь", которая замыкает заветную восьмерку на "Востоке". Казахстанский клуб выиграл шесть из восьми встреч на старте КХЛ, и выдал один из самых успешных дебютов в турнире.
Сколько же нужно набрать очков "Барысу", чтобы впервые в истории выиграть Восточную конференцию?
Восточная конференция Vs Лига
2008/2009 - 129 очков;
Деление на конференции в первом сезоне турнира еще не было, поэтому за основу брали показатель команды в общем чемпионате. С запасом в семь очков состязание выиграл "Салават Юлаев" из Уфы, а "Барыс" финишировал 15-м с 79 баллами.
Чемпион после плей-офф: "Ак Барс". Уфимцы вылетели после первого круга.
2009/2010 - 129 очков;
Во втором сезоне турнира впереди всех снова оказался "Салават Юлаев", выиграв регулярное состязание со 129 очками (вместе с конференцией). Второй результат показал питерский СКА - 122 очка. "Барыс" набрал 79 очков и стал шестым на "Востоке" (14 - в Лиге).
Чемпион после плей-офф: "Ак Барс". "Салават Юлаев" проиграл в финале конференции будущему обладателю Кубка Гагарина.
2010/2011 - 118 очков;
Недосягаем для конкурентов оказался омский "Авангард" (выиграл и конференцию, и весь чемпионат). Что касается "Барыса", то он закончил "регулярку" седьмым (77 очков) - 14 в Лиге.
Чемпион после плей-офф: "Салават Юлаев". Омичи, чемпионы "регулярки", проиграли во втором круге состязания магнитогорскому "Металлургу".
2011/2012 - 114 очков;
После 54 игр лучшие клубы конференций разделило всего одно очко - челябинский "Трактор" обошел питерский СКА - 114 очков против 113. "Барыс" с 85 очками стал шестым на "Востоке" и 10 в КХЛ.
Чемпион после плей-офф: московское "Динамо". "Трактор" дошел до финала конференции.
2012/2013 - 115 очков;
В этот раз СКА никого не подпустил к первому месту, уверенно выиграв гладкий чемпионат, а лучшим на "Востоке" стал "Ак Барс" (104 очка). "Барыс" уступил конкурентам в 19 очков, и стал шестым в конференции (10 - в Лиге).
Чемпион после плей-офф: московское "Динамо". "Ак Барс" - только финалист конференции. СКА проиграл "динамовцам" в финале Западной конференции.
2013/2014 - 115 очков;
Двукратные победители Кубка Гагарина, хоккеисты московского "Динамо", наконец выиграли регулярный чемпионат. На "Востоке" победил "Ак Барс" со 108 баллами, а вторым стал "Барыс". Высокую позицию казахстанскому клубу принес выигрыш в дивизионе, ведь по очкам они уступили "Ак Барсу" - 94 очка против 100.
Чемпион после плей-офф: магнитогорский "Металлург". "Динамо" и "Ак Барс" выбыли из борьбы после первого круга состязания.
2014/2015 - 139 очков
"Регулярку" уверенно выиграл московский ЦСКА. Лучшим в Восточной конференции стал "Ак Барс" (120 очков). "Барыс" - пятый с 93 очкам (11 в Лиге).
Чемпион после плей-офф: СКА из Санкт-Петербурга. "Ак Барс" проиграл питерцам в финале состязания, а ЦСКА - на круг раньше.
2015/2016 - 127 очков
ЦСКА снова лучше всех, а "Барыс" не вышел в плей-офф. Восточную конференцию выиграл "Авангард".
Чемпион после плей-офф: магнитогорский "Металлург". В финале турнира побежден ЦСКА, а "Авангард" - вылетел после второго круга.
2016/2017 - 137 очков
По дополнительным показателям ЦСКА обошел СКА и выиграл "регулярку". Первое место на "Востоке" занял магнитогорский "Металлург" (124 очка), а "Барыс" стал пятым с 90 очками (13 в Лиге).
Чемпион после плей-офф: СКА из Санкт-Петербурга. "Металлург" стал финалистом состязания, а ЦСКА проиграл во втором круге игр на вылет.
Итог
Таким образом, чтобы выиграть конференцию, "Барысу" потребуется "прыгнуть выше головы", ведь казахстанский клуб никогда не набирал больше 100 очков. Если подопечным Корешкова удастся покорить эту отметку, то шансы на победу в конференции будут высокими.
Для выигрыша в Лиге нужно набрать еще 110-120 очков до конца чемпионата, но как показывают результаты прошлых лет, победитель гладкого чемпионата ни разу не выиграл Кубок Гагарина. С другой стороны, некоторые победители "регулярки" выходили в финал плей-офф. Чего добьется "Барыс"? Итоги будут известны только весной в 2018 года.