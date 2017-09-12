Сколько нужно набрать очков "Барысу" для победы в "регулярке" КХЛ?

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Результаты
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Сарыарка Рубин 2:3 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 1. Фредериксберг - Kalundborg (176.6 km) 16:50
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова Янчук 0:2
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) Окжетпес (мол)
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
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Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
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Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
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Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
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Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
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Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
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Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
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Зимбру Динамо-Авто 22:00
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Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
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Бухоро Динамо См 18:00
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Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
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Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
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Верея Дунав 20:45
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Славия П Спарта П 22:00
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Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
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Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
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Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
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Аят Кайрат
Кайрат Аят
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Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
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Сколько нужно набрать очков "Барысу" для победы в "регулярке" КХЛ?

Казахстанский клуб с 19 очками лидируют в конференции.

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23 Комментария
Фото с сайта hcbarys.kz
Фото с сайта hcbarys.kz
15 сентября казахстанский клуб "Барыс" откроет очередную домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге, располагаясь в числе лидеров состязания. Смогут ли удержать преимущество подопечные Евгения Корешкова? Подробнее о "финишных разборках" всех регулярных турниров КХЛ - в материале корреспондента Vesti.kz.

Очередным соперником "Барыса" станет новосибирская "Сибирь", которая замыкает заветную восьмерку на "Востоке". Казахстанский клуб выиграл шесть из восьми встреч на старте КХЛ, и выдал один из самых успешных дебютов в турнире.

Сколько же нужно набрать очков "Барысу", чтобы впервые в истории выиграть Восточную конференцию? 

Восточная конференция Vs Лига

2008/2009 - 129 очков;

Деление на конференции в первом сезоне турнира еще не было, поэтому за основу брали показатель команды в общем чемпионате. С запасом в семь очков состязание выиграл "Салават Юлаев" из Уфы, а "Барыс" финишировал 15-м с 79 баллами.

Чемпион после плей-офф: "Ак Барс". Уфимцы вылетели после первого круга.

2009/2010 - 129 очков;

Во втором сезоне турнира впереди всех снова оказался "Салават Юлаев", выиграв регулярное состязание со 129 очками (вместе с конференцией). Второй результат показал питерский СКА - 122 очка. "Барыс" набрал 79 очков и стал шестым на "Востоке" (14 - в Лиге).

Чемпион после плей-офф: "Ак Барс". "Салават Юлаев" проиграл в финале конференции будущему обладателю Кубка Гагарина.

2010/2011 - 118 очков;

Недосягаем для конкурентов оказался омский "Авангард" (выиграл и конференцию, и весь чемпионат). Что касается "Барыса", то он закончил "регулярку" седьмым (77 очков) - 14 в Лиге.

Чемпион после плей-офф: "Салават Юлаев". Омичи, чемпионы "регулярки", проиграли во втором круге состязания магнитогорскому "Металлургу".

2011/2012 - 114 очков;

После 54 игр лучшие клубы конференций разделило всего одно очко - челябинский "Трактор" обошел питерский СКА - 114 очков против 113. "Барыс" с 85 очками стал шестым на "Востоке" и 10 в КХЛ.

Чемпион после плей-офф: московское "Динамо". "Трактор" дошел до финала конференции.

2012/2013 - 115 очков;

В этот раз СКА никого не подпустил к первому месту, уверенно выиграв гладкий чемпионат, а лучшим на "Востоке" стал "Ак Барс" (104 очка). "Барыс" уступил конкурентам в 19 очков, и стал шестым в конференции (10 - в Лиге).

Чемпион после плей-офф: московское "Динамо". "Ак Барс" - только финалист конференции. СКА проиграл "динамовцам" в финале Западной конференции.

2013/2014 - 115 очков;

Двукратные победители Кубка Гагарина, хоккеисты московского "Динамо", наконец выиграли регулярный чемпионат. На "Востоке" победил "Ак Барс" со 108 баллами, а вторым стал "Барыс". Высокую позицию казахстанскому клубу принес выигрыш в дивизионе, ведь по очкам они уступили "Ак Барсу" - 94 очка против 100.

Чемпион после плей-офф: магнитогорский "Металлург". "Динамо" и "Ак Барс" выбыли из борьбы после первого круга состязания.

2014/2015 - 139 очков

"Регулярку" уверенно выиграл московский ЦСКА. Лучшим в Восточной конференции стал "Ак Барс" (120 очков). "Барыс" - пятый с 93 очкам (11 в Лиге).

Чемпион после плей-офф: СКА из Санкт-Петербурга. "Ак Барс" проиграл питерцам в финале состязания, а ЦСКА - на круг раньше.

2015/2016 - 127 очков

ЦСКА снова лучше всех, а "Барыс" не вышел в плей-офф. Восточную конференцию выиграл "Авангард".

Чемпион после плей-офф: магнитогорский "Металлург". В финале турнира побежден ЦСКА, а "Авангард" - вылетел после второго круга.

2016/2017 - 137 очков

По дополнительным показателям ЦСКА обошел СКА и выиграл "регулярку". Первое место на "Востоке" занял магнитогорский "Металлург" (124 очка), а "Барыс" стал пятым с 90 очками (13 в Лиге).

Чемпион после плей-офф: СКА из Санкт-Петербурга. "Металлург" стал финалистом состязания, а ЦСКА проиграл во втором круге игр на вылет.

Итог

Таким образом, чтобы выиграть конференцию, "Барысу" потребуется "прыгнуть выше головы", ведь казахстанский клуб никогда не набирал больше 100 очков. Если подопечным Корешкова удастся покорить эту отметку, то шансы на победу в конференции будут высокими.

Для выигрыша в Лиге нужно набрать еще 110-120 очков до конца чемпионата, но как показывают результаты прошлых лет, победитель гладкого чемпионата ни разу не выиграл Кубок Гагарина. С другой стороны, некоторые победители "регулярки" выходили в финал плей-офф. Чего добьется "Барыс"? Итоги будут известны только весной в 2018 года.
  Комментариев: 23
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Комментарии

 
 
Фанат 13 сентября 19:50
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2301
БАРЫС УДАЧИ !!!! ЖДЕМ ЯРКОЙ,КРАСИВОЙ ИГРЫ И ПОБЕД !!!
Ответить 2
 
Любаша ... 13 сентября 20:02
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 250
Есть шанс. Все покажет. Лед главное без травм. И судейство было нормально.
Ответить 3
 
Lapochka Lapulya Вчера 03:07
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 517
Любаша ... , пока в Лиге есть СКА, никому не светит выиграть регулярку, в т.ч. и Барысу
Ответить 0
 
Davor Shuker 13 сентября 20:12
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 250
Нужно набрать столько очков сколько потребуется для победы
Ответить 0
 
Abzal Satzhanov Вчера 11:46
Статус: Юниор
Рейтинг: 56
Davor Shuker, мистер Кэп
Ответить 0
 
Кенжебай 13 сентября 20:16
Статус: МСМК
Рейтинг: 951
Дай бог,дай бог что бы та всё произошло,вот бы нам с другой стороны выйти финал и заодно и Кубок выиграть,это желаемый всех результат!
Ответить 1
 
The Ring 13 сентября 20:19
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1962
Цыплят считают в осенью...
Ответить -2
 
Heatley 13 сентября 20:23
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1668
Эти хвалебные статьи СМИ уже надоели ) Весь сезон впереди еще !!! Играют парни и пусть играют , прошло только 8 матчей и уже считают !!! По любым хоккейным негласным законам и суевериям нельзя так загадывать,кто играл тот знает !!! Рос сми захвалили Барыс -это приятно конечно -но это влияет на игроков и т д-идет давление !!! Надо играть и все а потом уже итоги подводить !!! Так можно сглазить и все !!! Удачи нашим парням ,будет нелегко .все будут настраиваться сейчас по другому на нас !!! Вперед Барыс !!!
Ответить 4
 
Kairat A. 13 сентября 21:50
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2311
Heatley!
Ответить 2
 
Мурат Смагулов Вчера 10:43
Статус: Дублёр
Рейтинг: 170
Heatley, Есть пословица : "Поспешишь людей насмешишь" как раз она в тему. Не нужно раньше времени петь хвалебные оды "Барысу" впереди еще очень много игр. Главная задача попасть в плей-офф, конечно хотелось бы чем выше в регулярке место займем тем лучше. Но это ни о чем не говорит. В прошлом сезоне были на пятом и начинали серию в Челябинске. Все зависит в какой форме команда подойдет к плей-офф. Но об этом рано думать. Нужно сосредоточиться на ближайших домашних играх и по максимуму взять очки , и это тренерский штаб хорошо понимает.
Ответить 1
 
Heatley Вчера 14:44
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1668
Мурат Смагулов,Вот и я об этом и говорю !!!
Ответить 0
 
Андрей Корб 13 сентября 20:26
Статус: Профи
Рейтинг: 438
И тут Остапа понесло.......Какая конференция? какой победитель регулярки? Алёёё вы чё там? Стоило Барысу стать на какое то время лидером Востока,то всё пошла ,понеслась.В том то и дело что на какое то время.Потому что ММГ и АКБ сейчас ход наберут и всё будем мы дальше жить-поживать в середине таблицы.Хорошо если в середине.Задача в этом году попасть в ПО. Так что давайте не будем бежать впереди паравоза...
Ответить 5
 
Kairat A. 13 сентября 21:51
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2311
Андрей Корб,
Ответить 1
 
Heatley 13 сентября 21:51
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1668
Андрей Корб,
Ответить 2
 
Сергей Варчук 13 сентября 20:45
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1124
Впереди у Барыса сильнейшие топ-клубы России, а вы уже о "регулярке" мечтаете... Не надо торопиться, всему своё время...
Ответить 1
 
Daulen Zhangabylov 13 сентября 20:56
Статус: Юниор
Рейтинг: 86
Не рано начали победные песни петь?
Ответить 1
 
Mara 13 сентября 20:59
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1612
Как помню у нас в КПЛ Кайсар в начале тоже хотел прыгнуть выше головы но допрыгнул до ,,,,, . Давайте подождём хотя бы до середины сезона а Ребята.
Ответить 0
 
Timur Sultanov 13 сентября 21:09
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 614
Барысу нужно закрепиться в четверке, этого достаточно.
Ответить 2
 
Жумабай Санкубаев 13 сентября 22:07
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1487
Цыплят как раз в КХЛе по весне считают,так что придержите коней,весной разберёмся,дай нам здоровья!
Ответить 0
 
Абдрахман Тогызбаев 13 сентября 23:21
Статус: Дублёр
Рейтинг: 111
Удачи
Ответить 0
 
Шах Ермекулы 13 сентября 23:47
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1556
Полюбому надо стараться
Ответить 0
 
Marat* Вчера 01:15
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1374
Не плохо начали сезон, и аппетит поднялся). Первая пятёрка поймала кураж. Канадцы соскучились по хоккею, играют в хоккей, делают то, что больше всего у них получается, играть в хоккей. Конечно такое внимание СМИ льстит немного. Но не хотелось бы, что они такое пристальное внимание обращали Барысу. Есть взлёт, хвалят. Случится падение, заклюют и ещё и посмеются. Считают уже очки, сколько надо, сколько не надо. Ещё месяц не прошёл, а уже такой ажиотаж. Трудно, очень трудно будет набрать N-ое количество очков, только одним звеном. Для успеха, нужно ещё хотя бы одно ударное второе звено. Не нужно уже экспериментировать тройкой Сагадеева. Сложилась рабочая, хорошее звено Акользин, Сагадеев, Лихотников. Звено которое сейчас помогает первой тройки. Второе звено ждёт возвращение Старченко. Думаю будет Старченко, Сен Пьер, Пушкарёв. Ну а четвёртым можно изредко и экспериментировать. И Михайлис, и Тривино, Маркелов, Никулин, Жайлауов и .т д благо в этом сезоне скамеечка длинная. Самое главное правильно подобрать ''материал'' И будет у нас счастье)))
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Argimbaev Serik Вчера 01:41
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2586
Да, загнули. Не советую раскатывать губу раньше времени, Барыс радует конечно, но нужно хотя бы до нового года так продержаться. А то из-за таких вот бегущих впереди паровоза, все потом будут хаить Барыс, если он вдруг в плофф с 5-6 места выйдет.
Слона надо кушать по кусочкам, а не сразу пытаться сожрать целиком.
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