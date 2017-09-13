Впечатляющая серия лидеров, или что нужно знать о матчах 27-го тура КПЛ

Фавориты национального чемпионата по футболу "Астана" и "Кайрат" свои матчи проведут на выезде.
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Фото с сайта ФК "Кайрат"
Корреспондент Vesti.kz предоставляет статистическую подборку, приуроченную к 27-му туру премьер-лиги.
- "Астана" не проигрывает девять туров подряд, а в последних семи из них и вовсе не пропускает. В этой связи будет интересно узнать, сможет ли чемпион после изнурительного матча с "Вильярреалом" в Лиге Европы продолжить победную и "сухую" серию в чемпионате.
- Не отстает от принципиального соперника и "Кайрат". При новом тренере Карлосе Феррере алматинцы выдали 5-матчевую победную серию. Вот только сейчас им предстоит сыграть с "Таразом", против которого в третьем туре в гостях потеряли очки. Так что кайратовцам потребуется хорошенько постараться, чтобы не оступиться вторично, а заодно не поставить крест на чемпионских амбициях.
- "Иртыш" никак не может победить при новом тренере Вячеславе Грозном. Под его руководством павлодарцы дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Но в предстоящем туре они на своем поле принимают одну из слабых команд премьер-лиги - "Акжайык". Если и сейчас не возьмут очки, то можно говорить о том, что тренерская рокировка не пошла на пользу клубу. Хотя болельщики надеются, что "Иртышу" все-таки доведется прервать безвыигрышную серию.
- "Шахтер" близок к тому, чтобы c восьмого места подняться на шестое, от которого отстает на два очка. Карагандинцы в последних двух выездных играх проиграли. Поэтому в домашней встрече с разбалансированным и обезглавленным "Окжетпесом" им предоставляется прекрасная возможность реабилитироваться. Вот только свои матчи должны проиграть "Тараз" и "Кайсар". Впрочем, у этих команд и так призрачные шансы выстоять в играх с "Кайратом" и "Астаной" соответственно.
- Что до "Окжетпеса", клуб может увязнуть в подвале таблицы. Синегорцы чаще других участников чемпионата проигрывали в этом сезоне - в 16 случаях. Плюс имеют ужасную разницу мячей 19-41. Шансы на спасение от вылета у кокшетаусцев небольшие.
- "Атырау" в последний раз побеждал в 22-м туре, когда дома взял верх над "Тоболом" (1:0). С тех пор у команды началась черная полоса - одна ничья и три поражения с общим счетом 0:10. Эти неудачи отбросили "нефтяников" на десятое место. В оставшихся турах им предстоит отчаянная борьба за выживание, в которой Сергею Павлову необходимо еще сохранить свой пост.
Напомним, что игры 27-го тура чемпионата Казахстана по футболу пройдут в три дня. 16 сентября играют "Иртыш" - "Акжайык", "Тобол" - "Ордабасы", "Тараз" - "Кайрат", "Атырау" - "Актобе", 17-го числа встретятся "Шахтер" - "Окжетпес". Закроется тур на следующий день матчем "Кайсар" - "Астана". С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
- "Астана" не проигрывает девять туров подряд, а в последних семи из них и вовсе не пропускает. В этой связи будет интересно узнать, сможет ли чемпион после изнурительного матча с "Вильярреалом" в Лиге Европы продолжить победную и "сухую" серию в чемпионате.
- Не отстает от принципиального соперника и "Кайрат". При новом тренере Карлосе Феррере алматинцы выдали 5-матчевую победную серию. Вот только сейчас им предстоит сыграть с "Таразом", против которого в третьем туре в гостях потеряли очки. Так что кайратовцам потребуется хорошенько постараться, чтобы не оступиться вторично, а заодно не поставить крест на чемпионских амбициях.
- "Иртыш" никак не может победить при новом тренере Вячеславе Грозном. Под его руководством павлодарцы дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Но в предстоящем туре они на своем поле принимают одну из слабых команд премьер-лиги - "Акжайык". Если и сейчас не возьмут очки, то можно говорить о том, что тренерская рокировка не пошла на пользу клубу. Хотя болельщики надеются, что "Иртышу" все-таки доведется прервать безвыигрышную серию.
- "Шахтер" близок к тому, чтобы c восьмого места подняться на шестое, от которого отстает на два очка. Карагандинцы в последних двух выездных играх проиграли. Поэтому в домашней встрече с разбалансированным и обезглавленным "Окжетпесом" им предоставляется прекрасная возможность реабилитироваться. Вот только свои матчи должны проиграть "Тараз" и "Кайсар". Впрочем, у этих команд и так призрачные шансы выстоять в играх с "Кайратом" и "Астаной" соответственно.
- Что до "Окжетпеса", клуб может увязнуть в подвале таблицы. Синегорцы чаще других участников чемпионата проигрывали в этом сезоне - в 16 случаях. Плюс имеют ужасную разницу мячей 19-41. Шансы на спасение от вылета у кокшетаусцев небольшие.
- "Атырау" в последний раз побеждал в 22-м туре, когда дома взял верх над "Тоболом" (1:0). С тех пор у команды началась черная полоса - одна ничья и три поражения с общим счетом 0:10. Эти неудачи отбросили "нефтяников" на десятое место. В оставшихся турах им предстоит отчаянная борьба за выживание, в которой Сергею Павлову необходимо еще сохранить свой пост.
Напомним, что игры 27-го тура чемпионата Казахстана по футболу пройдут в три дня. 16 сентября играют "Иртыш" - "Акжайык", "Тобол" - "Ордабасы", "Тараз" - "Кайрат", "Атырау" - "Актобе", 17-го числа встретятся "Шахтер" - "Окжетпес". Закроется тур на следующий день матчем "Кайсар" - "Астана". С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.