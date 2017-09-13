"Ордабасы" остался без ключевого защитника до конца сезона

И это очень серьезная потеря для шымкентцев.
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Пабло Фонтанелло, Фото пресс-службы "Ордабасы"
Аргентинский защитник "Ордабасы" Пабло Фонтанелло выбыл из строя из-за травмы до конца сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Южноамериканец не примет участия в оставшихся матчах КПЛ. Дело в том, что в матче 25-го тура против "Кайсара" Фонтанелло получил травму. У аргентинца полный разрыв связок голеностопа. Игрока уже прооперировали, впереди его ждет процесс восстановления.
32-летний Фонтанелло перешел в "Ордабасы" в феврале из "Урала" из премьер-лиги России и с первых же туров застолбил за собой место в основном составе команды. На его счету 24 матча и три гола в КПЛ. Стоит также отметить, что в июне аргентинец продлил контракт с клубом на три года и стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов "Ордабасы".
Южноамериканец не примет участия в оставшихся матчах КПЛ. Дело в том, что в матче 25-го тура против "Кайсара" Фонтанелло получил травму. У аргентинца полный разрыв связок голеностопа. Игрока уже прооперировали, впереди его ждет процесс восстановления.
32-летний Фонтанелло перешел в "Ордабасы" в феврале из "Урала" из премьер-лиги России и с первых же туров застолбил за собой место в основном составе команды. На его счету 24 матча и три гола в КПЛ. Стоит также отметить, что в июне аргентинец продлил контракт с клубом на три года и стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов "Ордабасы".