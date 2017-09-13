"Окжетпес" расстался с главным тренером через три месяца после назначения

Виктор Пасулько не проработал и полугода в Кокшетау.
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Главный тренер кокшетауского "Окжетпеса" Виктор Пасулько отправлен в отставку руководством клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
56-летний украинско-германский тренер вчера вечером не явился на вечернюю тренировку, а сегодня утром был приглашен к акиму области. Из кабинета главы региона Пасулько вышел уже в статусе безработного. Сообщается, что последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало субботнее поражение от уральского "Акжайыка".
Виктор Пасулько возглавил "Окжетпес" в конце мая, сменив на этом посту Владимира Муханова. Во время летнего трансферного окна состав "синегорцев" был обновлен на 80 процентов, но наставнику не удалось слепить из новых игроков боеспособный коллектив: "Окжетпес" после 26 туров находится на последней строчке турнирной таблицы и имеет небольшие шансы изменить ситуацию до конца сезона.
Кто займет место Пасулько - неизвестно. Вероятнее всего, его обязанности будет исполнять ближайший ассистент Нуркен Мазбаев.