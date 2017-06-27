Аршавин и Жуков вошли в стартовый состав "Кайрата" на матч Лиги Европы с "Атлантасом"

Встреча команд пройдет в Алматы и начнется в 20:45.
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Фото с сайта ФК "Кайрат"
Алматинский "Кайрат" определился со стартовым составом на домашний матч с литовским "Атлантасом" в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Стартовый состав "Кайрата" выглядит следующим образом: Плотников, Вороговский, Арзо, Элек, Суюмбаев, Бакаев, Куат, Жуков, Аршавин, Исаэль, Гоу.
Встреча команд пройдет сегодня, 29 июня, в Алматы и начнется в 20:45 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
Добавим, что в этой игре "Кайрат" не сможет рассчитывать на своего капитана Бауыржана Исламхана, который пропустит игру из-за дисквалификации.
Стартовый состав "Кайрата" выглядит следующим образом: Плотников, Вороговский, Арзо, Элек, Суюмбаев, Бакаев, Куат, Жуков, Аршавин, Исаэль, Гоу.
Встреча команд пройдет сегодня, 29 июня, в Алматы и начнется в 20:45 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
Добавим, что в этой игре "Кайрат" не сможет рассчитывать на своего капитана Бауыржана Исламхана, который пропустит игру из-за дисквалификации.