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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
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Байконур Экибастуз
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Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
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Футбол. Кубок Конфедераций 2017
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Лучший гол 17 тура КПЛ

Старый знакомый. Превью к первому матчу Лиги Европы "Кайрат" - "Атлантас"

Хотя ранее команды между собой не встречались.

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5 Комментариев
Фото пресс-службы "Кайрата"
Фото пресс-службы "Кайрата"
29 июня в Алматы пройдет стартовый матч "Кайрата" и "Атлантаса" в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы по футболу. Корреспондент Vesti.kz предлагает ознакомиться с превью к данной игре.

Лучшего жребия и придумать нельзя для алматинского клуба. При всем уважении к литовской команде, кайратовцы обязаны проходить в следующий этап. Хотя бы по той простой причине, что обладают более классным подбором исполнителей, в то время как "Атлантас" еще не определился с новым главным тренером после отставки Константина Сарсании (на снимке). Последнего трудно назвать тренером, так как в серьезных клубах никогда не работал, а в России больше известен как футбольный агент. Да и ранее "Атлантас" возглавляли в основном малоизвестные специалисты. Если футболисты "Кайрата" основательно настроятся на первую игру, то ответная может превратиться в пустую формальность.



При этом "Атлантас" будет поопытнее "Кайрата" по части выступления на международной арене. Литовцы участвуют в еврокубках с 2000 года, тогда как "Кайрат" начал играть лишь с сезона-2002/2003, потому как Казахстан стал членом УЕФА только весной 2002 года. 

За это время "Атлантас" лишь в одном случае преодолевал первый отборочный этап. Случилось это в Лиге Европы-2014/15, когда с общим счетом 3:2 победил "Диффердандж" из Люксембурга. И что интересно, во втором раунде литовский клуб вышел на "Шахтер" из Караганды и уступил казахстанцам по сумме двух матчей (0:0 дома, 0:3 в гостях).    

Причем литовцы принимали участие в еврокубках с перерывом. После неудачных игр с валлийским "Риллом" в 2005-м на стадии первого раунда Кубка УЕФА (3:2 дома, 1:2 в гостях) "Атлантас" не выступал в европейских турнирах до 2014 года.

К слову, "Кайрат" также пропускал розыгрыши еврокубков в сезонах 2003/2004, 2004/2005, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. А самый удачный еврокубковый сезон алматинцы провели в 2015 году, когда дошли до раунда плей-офф Лиги Европы, где не сумели пройти "Бордо" (2:1 дома, 0:1 в гостях).



Всего в турнирах под эгидой УЕФА "Кайрат" провел 22 матча: десять побед, четыре ничьих, восемь поражений. Забито 28, а пропущено 23 мяча. 

К игре с "Атлантасом" подопечные Кахабера Цхададзе подходят во всеоружии и с хорошим настроением, так как в чемпионате не знают поражений в семи матчах подряд (все победы). И это при том, что в последних двух играх сохранили свои ворота в неприкосновенности. 

Литовцы свой последний матч провели за Кубок страны против "Жальгириса" и проиграли 0:1, тем самым вылетев из нынешнего розыгрыша на стадии 1/8 финала.

Победитель данного противостояния во втором отборочном раунде встретится с сильнейшим в паре "Скендербеу" - "Сан-Хулиа".

Обслужит игру в Алматы азербайджанская бригада судей во главе с Омаром Пашаевым. Для него это будет первая международная встреча на клубном уровне. До этого он судил матчи чемпионата Азербайджана. Плюс игру отборочного раунда молодежного чемпионата Европы (U-21) между сборными Беларуси и Сан-Марино (1:0).

Напомним, что первый матч "Кайрата" и "Атлантаса" пройдет 29 июня в Алматы. Начало - в 20:45 по времени Астаны. Его в прямом эфире покажет телеканал KazSport. Ответная игра пройдет 6 июля в Литве.

Фото с сайтов ФК "Атлантас" (1), ФК "Кайрат" (2).
  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Mara Вчера 21:43
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1373
Не надо смотреть на прошлые игры. надо настраиваться будто пред тобой команда которую невозможно пройти.
Ответить 1
 
Fankz Вчера 23:38
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Mara,
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Fankz Вчера 23:38
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
"А самый удачный еврокубковый сезон алматинцы провели в 2005 году, когда дошли до раунда плей-офф Лиги Европы, где не сумели пройти "Бордо" (2:1 дома, 0:1 в гостях)" - 2015.
Ответить -1
 
NuLL Сегодня 00:30
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2227
Слабый соперник.
Ответить 1
 
Шах Ермекулы Сегодня 03:15
Статус: Дублёр
Рейтинг: 121
Уверенно, будет разгромлена Литовская команда!
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