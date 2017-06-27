Старый знакомый. Превью к первому матчу Лиги Европы "Кайрат" - "Атлантас"

Хотя ранее команды между собой не встречались.
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Фото пресс-службы "Кайрата"
29 июня в Алматы пройдет стартовый матч "Кайрата" и "Атлантаса" в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы по футболу. Корреспондент Vesti.kz предлагает ознакомиться с превью к данной игре.
Лучшего жребия и придумать нельзя для алматинского клуба. При всем уважении к литовской команде, кайратовцы обязаны проходить в следующий этап. Хотя бы по той простой причине, что обладают более классным подбором исполнителей, в то время как "Атлантас" еще не определился с новым главным тренером после отставки Константина Сарсании (на снимке). Последнего трудно назвать тренером, так как в серьезных клубах никогда не работал, а в России больше известен как футбольный агент. Да и ранее "Атлантас" возглавляли в основном малоизвестные специалисты. Если футболисты "Кайрата" основательно настроятся на первую игру, то ответная может превратиться в пустую формальность.
При этом "Атлантас" будет поопытнее "Кайрата" по части выступления на международной арене. Литовцы участвуют в еврокубках с 2000 года, тогда как "Кайрат" начал играть лишь с сезона-2002/2003, потому как Казахстан стал членом УЕФА только весной 2002 года.
За это время "Атлантас" лишь в одном случае преодолевал первый отборочный этап. Случилось это в Лиге Европы-2014/15, когда с общим счетом 3:2 победил "Диффердандж" из Люксембурга. И что интересно, во втором раунде литовский клуб вышел на "Шахтер" из Караганды и уступил казахстанцам по сумме двух матчей (0:0 дома, 0:3 в гостях).
Причем литовцы принимали участие в еврокубках с перерывом. После неудачных игр с валлийским "Риллом" в 2005-м на стадии первого раунда Кубка УЕФА (3:2 дома, 1:2 в гостях) "Атлантас" не выступал в европейских турнирах до 2014 года.
К слову, "Кайрат" также пропускал розыгрыши еврокубков в сезонах 2003/2004, 2004/2005, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. А самый удачный еврокубковый сезон алматинцы провели в 2015 году, когда дошли до раунда плей-офф Лиги Европы, где не сумели пройти "Бордо" (2:1 дома, 0:1 в гостях).
Всего в турнирах под эгидой УЕФА "Кайрат" провел 22 матча: десять побед, четыре ничьих, восемь поражений. Забито 28, а пропущено 23 мяча.
К игре с "Атлантасом" подопечные Кахабера Цхададзе подходят во всеоружии и с хорошим настроением, так как в чемпионате не знают поражений в семи матчах подряд (все победы). И это при том, что в последних двух играх сохранили свои ворота в неприкосновенности.
Литовцы свой последний матч провели за Кубок страны против "Жальгириса" и проиграли 0:1, тем самым вылетев из нынешнего розыгрыша на стадии 1/8 финала.
Победитель данного противостояния во втором отборочном раунде встретится с сильнейшим в паре "Скендербеу" - "Сан-Хулиа".
Обслужит игру в Алматы азербайджанская бригада судей во главе с Омаром Пашаевым. Для него это будет первая международная встреча на клубном уровне. До этого он судил матчи чемпионата Азербайджана. Плюс игру отборочного раунда молодежного чемпионата Европы (U-21) между сборными Беларуси и Сан-Марино (1:0).
Напомним, что первый матч "Кайрата" и "Атлантаса" пройдет 29 июня в Алматы. Начало - в 20:45 по времени Астаны. Его в прямом эфире покажет телеканал KazSport. Ответная игра пройдет 6 июля в Литве.
Фото с сайтов ФК "Атлантас" (1), ФК "Кайрат" (2).
Лучшего жребия и придумать нельзя для алматинского клуба. При всем уважении к литовской команде, кайратовцы обязаны проходить в следующий этап. Хотя бы по той простой причине, что обладают более классным подбором исполнителей, в то время как "Атлантас" еще не определился с новым главным тренером после отставки Константина Сарсании (на снимке). Последнего трудно назвать тренером, так как в серьезных клубах никогда не работал, а в России больше известен как футбольный агент. Да и ранее "Атлантас" возглавляли в основном малоизвестные специалисты. Если футболисты "Кайрата" основательно настроятся на первую игру, то ответная может превратиться в пустую формальность.
При этом "Атлантас" будет поопытнее "Кайрата" по части выступления на международной арене. Литовцы участвуют в еврокубках с 2000 года, тогда как "Кайрат" начал играть лишь с сезона-2002/2003, потому как Казахстан стал членом УЕФА только весной 2002 года.
За это время "Атлантас" лишь в одном случае преодолевал первый отборочный этап. Случилось это в Лиге Европы-2014/15, когда с общим счетом 3:2 победил "Диффердандж" из Люксембурга. И что интересно, во втором раунде литовский клуб вышел на "Шахтер" из Караганды и уступил казахстанцам по сумме двух матчей (0:0 дома, 0:3 в гостях).
Причем литовцы принимали участие в еврокубках с перерывом. После неудачных игр с валлийским "Риллом" в 2005-м на стадии первого раунда Кубка УЕФА (3:2 дома, 1:2 в гостях) "Атлантас" не выступал в европейских турнирах до 2014 года.
К слову, "Кайрат" также пропускал розыгрыши еврокубков в сезонах 2003/2004, 2004/2005, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. А самый удачный еврокубковый сезон алматинцы провели в 2015 году, когда дошли до раунда плей-офф Лиги Европы, где не сумели пройти "Бордо" (2:1 дома, 0:1 в гостях).
Всего в турнирах под эгидой УЕФА "Кайрат" провел 22 матча: десять побед, четыре ничьих, восемь поражений. Забито 28, а пропущено 23 мяча.
К игре с "Атлантасом" подопечные Кахабера Цхададзе подходят во всеоружии и с хорошим настроением, так как в чемпионате не знают поражений в семи матчах подряд (все победы). И это при том, что в последних двух играх сохранили свои ворота в неприкосновенности.
Литовцы свой последний матч провели за Кубок страны против "Жальгириса" и проиграли 0:1, тем самым вылетев из нынешнего розыгрыша на стадии 1/8 финала.
Победитель данного противостояния во втором отборочном раунде встретится с сильнейшим в паре "Скендербеу" - "Сан-Хулиа".
Обслужит игру в Алматы азербайджанская бригада судей во главе с Омаром Пашаевым. Для него это будет первая международная встреча на клубном уровне. До этого он судил матчи чемпионата Азербайджана. Плюс игру отборочного раунда молодежного чемпионата Европы (U-21) между сборными Беларуси и Сан-Марино (1:0).
Напомним, что первый матч "Кайрата" и "Атлантаса" пройдет 29 июня в Алматы. Начало - в 20:45 по времени Астаны. Его в прямом эфире покажет телеканал KazSport. Ответная игра пройдет 6 июля в Литве.
Фото с сайтов ФК "Атлантас" (1), ФК "Кайрат" (2).