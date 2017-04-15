Разгромы от лидеров и упущенная победа "Иртыша". Обзор седьмого тура КПЛ

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Тоттенхэм Борнмут 4:0
Кристал Пэлас Лестер Сити 2:2
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Вест Бромвич Ливерпуль 0:1
Манчестер Юнайтед Челси 2:0
Футбол. Чемпионат России 2016/17
ЦСКА М Ростов 0:0
Спартак М Зенит 2:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетик Лас-Пальмас 5:1
Спортинг Х Реал М 2:3
Атлетико М Осасуна 3:0
Барселона Реал Сосьедад 3:2
Леганес Эспаньол 0:1
Валенсия Севилья 0:0
Гранада Сельта 0:3
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Милан 2:2
Пескара Ювентус 0:2
Рома Аталанта 1:1
Наполи Удинезе 3:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Каспий Байконур 1:2
Махтаарал Кызыл-Жар СК 2:1
Кыран Экибастуз 3:0
Жетысу Кайрат А 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Атырау
Шахтер Тобол 1:1
Кайсар Иртыш 1:1
Окжетпес Астана 0:3
Тараз Акжайык 0:0
Кайрат Ордабасы 3:0
Актобе Шахтер
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Левадия 0:2
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Гройтер Фюрт 1:0
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Динамо См Бухоро 3:1
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Минск Шахтер Сл 0:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) Шахтер (мол) 0:4
Кайрат М (мол) СДЮШОР №7 3:1
Рузаевка Тараз (мол) 1:0
Алтай УК Атырау (мол) 4:1
Жетысу (мол) Актобе (мол) 4:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд 2016/17. Дивизион I группа В
Казахстан Италия 2:1
Словакия Латвия 8:0
Китай Польша 6:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
СКА Металлург Мг 3:2
Металлург Мг СКА 3:5
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Словения Казахстан 1:2 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Динамо Блш 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 3:2
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Астана (фарм) 72:56
Окжетпес Тигры Астаны 61:100
Астана (фарм) Иртыш 59:88
Тигры Астаны Окжетпес 88:52
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Капшагай Казыгурт 92:82
Алматинский Легион Тобол 100:89
Казыгурт Капшагай 53:78
Тобол Алматинский Легион 97:98
Футзал. Контрольные игры 2016/17
Кайрат Синара 2:0
Кайрат Синара 4:4
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017"
Керимбаева Кружкова 2:0
Керимбаева Хабибулина 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Наньнин (Китай) - 2017"
Дияс Лю 2:0
Дияс Ли 2:0
Теннис. Турнир ATP Монте-Карло (Монако) 2017
Кукушкин Болелли 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Толеген Лисица 1:0
Ашкеев Кэмерон 1:0 ТКО
Нурсултанов Ольвера 1:0 ТКО
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Амстел Голд Рейс" 2017
Групповая гонка. Финал 261 км. 14:30
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Арсенал 01:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Сельта 0:3
Алавес Вильярреал 00:45
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
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Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
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Номад Темиртау 19:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 20:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
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Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 20:00
Енисей Химки 15:10
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Италия Казахстан 23:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 19:00
Темиртау Номад 19:00
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Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
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Казахстан Южная Корея 20:00
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Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
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Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
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Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
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Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:00
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Атырау Окжетпес
Астана Тараз
Акжайык Кайсар
Ордабасы Тобол
Иртыш Кайрат 14:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
Махтаарал Кыран
Байконур Жетысу
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 00:45
Реал М Бавария 00:45
ФК Монако Боруссия Д 00:45
Барселона Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
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Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
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Нымме Калью Тулевик 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 17:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка
Акжайык (мол) Ордабасы (мол)
Шахтер (мол) Иртыш (мол)
Жетысу (мол) Кайсар (мол)
СДЮШОР №7 Актобе (мол)
Астана (мол) Кайрат М (мол)
Атырау (мол) Окжетпес (мол)
Тараз (мол) Алтай УК
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кызыл-Жар СК Ордабасы
Тобол Шахтер
Махтаарал Окжетпес
Иртыш Кайсар
Кыран Атырау
Акжайык Актобе
Жетысу Астана
Кайрат Тараз 19:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Мартин Недовесов 08:00
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 08:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 10:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
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Лучший гол седьмого тура КПЛ?

Разгромы от лидеров и упущенная победа "Иртыша". Обзор седьмого тура КПЛ

Матчи восьмого тура пройдут 23 апреля.

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Фото с сайта ФК "Кайрат"
Фото с сайта ФК "Кайрат"

Привычное очертание обрело турнирное положение команд по итогам седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу. На авансцену снова вышли "Астана" и "Кайрат", отметившиеся крупными победами в выходные, передает корреспондент Vesti.kz.

"Кайрат" три безответных мяча провел в ворота "Ордабасы" (3:0), что позволило алматинцам набрать 14 очков и подняться на третье место в турнирной таблице. Хозяева превзошли гостей в желании. Наконец-то у них начало что-то получаться в плане комбинационной игры. Но все равно им есть куда расти. Хочется надеяться, что к лету улучшат свою игру, поскольку в еврокубках придется играть с более организованными соперниками.

Шымкентцев же подвела оборона, какой-то инертной она предстала в воскресный вечер. А вот в атаке футболисты Алексея Петрушина действовали чуть лучше, особенно в первом тайме, и едва не распечатали ворота Владимира Плотникова. Чего стоит прекрасный удар Еркебулана Тунгышбаева из-за пределов штрафной площади. Чуть не докрутил, и мяч угодил в крестовину.  

При этом шероховатостей в игре "Ордабасы" хватало. В первую очередь в обороне. Очевидно, что шымкентцам в текущем сезоне предстоит отчаянная борьба за "бронзу", и не факт, что они ее выиграют. 



Принципиальный соперник алматинцев "Астана" занесла в актив пятую победу подряд. Как и предполагалось, действующие чемпионы расправились с "Окжетпесом" - 3:0. До последнего теплилась надежда, что синегорцам доведется преподнести сюрприз. Однако они откровенно разочаровали и в общем-то занимают заслуженное десятое место, тогда как команда Станимира Стойлова вернулась на привычную первую строчку. И что примечательно - астанчане в третьей игре кряду не пропустили. Думается, и в следующем туре наберут очки, так как дома принимают "Тараз", а вот в девятом их ожидает непростой выезд в Кызылорду. 

В остальных играх команды не выявили сильнейшего. "Шахтер" и "Тобол" обменялись голами (1:1), а перед самым финальным свистком устроили массовую потасовку, завершившуюся удалением Дидье Кадио и Алексея Щеткина. В результате безвыигрышная серия карагандинцев достигла семи туров, а в таблице они остались на предпоследнем, 11-м месте. Костанайцы в последних трех турах не добрали шесть очков и опустились на пятое место.



Хороший матч выдали "Кайсар" и "Иртыш". Кызылординцы на правах хозяев в течение всей игры оказывали серьезное давление на владения гостей. Но мяч упорно не шел в ворота. А развязка наступила за семь минут до конца основного времени. Сначала шикарный по красоте удар удался бразильскому полузащитнику павлодарцев Родриго. Отчаянный прыжок Марселя Исламкулова только приукрасил гол. Затем самонадеянный выход из ворот Давида Лория лишил гостей победы. Саиди Нтибазонкиза опередил голкипера сборной Казахстана и пробил мимо него точно в ворота.

Пожалуй, результативная ничья 1:1 закономерна. Уж команда Стойчо Младенова точно не заслуживала поражения. Правда, "Кайсар" не сумел выиграть в четвертом туре подряд, и это обстоятельство напрямую отразилось на его турнирном положении. После седьмого тура кызылординцы только шестые. "Иртыш" - второй. Отдадим должное футболистам Димитара Димитрова, не проигрывавшим еще в гостевых встречах.



"Тараз" и "Акжайык" голов не забили (0:0). Итоговым результатом навряд ли довольны остались южане, потому что преимущественно в домашних играх они вправе рассчитывать на победу. Ведь удачные выезды им не всегда удаются. Впрочем, они недалеко от себя отпустили уральцев. На данный момент "Акжайык" занимает седьмое место и на один балл опережает расположившихся следом таразцев. Если, как отмечалось выше, "Тараз" в следующем туре отправится в гости к "Астане", то уральские футболисты дома встретятся с одной из играющих команд чемпионата - "Кайсаром". Интересное противостояние ожидается.

В целом команды на своих местах. Лидеры начали выправлять свое турнирное положение и, вероятнее всего, уже не допустят откровенных провалов на длительной дистанции. Между тем "Ордабасы", "Тобол", "Кайсар" постараются вытеснить из призовой тройки "Иртыш". 

Напомним результаты седьмого тура: "Шахтер" - "Тобол" 1:1, "Кайрат" - "Ордабасы" 3:0, "Кайсар" - "Иртыш" 1:1, "Тараз" - "Акжайык" 0:0, "Окжетпес" - "Астана" 0:3. Матч "Актобе" - "Атырау" был перенесен на более поздний срок.

Игры восьмого тура пройдут 23 апреля. Встречаются "Атырау" - "Окжетпес", "Астана" - "Тараз", "Акжайык" - "Кайсар", "Иртыш" - "Кайрат", "Ордабасы" - "Тобол". Встреча "Актобе" - "Шахтер" перенесена на более поздний срок. Турнирная таблица приведена в этой ссылке.

Фото со страниц футбольных клубов "Кайрат" (1), "Шахтер" (2) и "Иртыш" ВКонтакте.

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