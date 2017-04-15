Автогол и массовая потасовка игроков "украсили" ничейный матч "Шахтера" и "Тобола"

Встреча команд в рамках 7-го тура КПЛ прошла в Темиртау.
Вчера 16:59
Фото с сайта ФК "Тобол"
Казахстанская Футбольная Премьер-ЛигаКарагандинский "Шахтер" сыграл вничью с костанайским "Тоболом" в матче седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Тур 7
Шахтер - Тобол 1:1
Голы: Скорых, 45 (0:1); Тажимбетов, 47 (1:1)
Турнирная таблица
Тур 7
Шахтер - Тобол 1:1
Голы: Скорых, 45 (0:1); Тажимбетов, 47 (1:1)
Турнирная таблица
Встреча, прошедшая в Темиртау, завершилась со счетом 1:1.
Первыми счет в матче открыли гости. На 45-й минуте защитник "Шахтера" Сергей Скорых, пытаясь прервать навес в штрафную, в прыжке головой переправил мяч в свои ворота.
"Горняки" сумели отыграться в начале второго тайма. На 48-й минуте после розыгрыша углового отличился Дауренбек Тажимбетов. В оставшееся время счет на табло не изменился, однако на последней минуте игроки устроили массовую потасовку, завершившуюся обоюдным удалением.
В активе "Тобола" стало 13 баллов, тогда как "Шахтер" набрал третье очко в сезоне. С положением команд в турнирной таблице можно ознакомиться здесь.