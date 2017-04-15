"Астана" разгромила "Окжетпес" и вышла в единоличные лидеры КПЛ

При этом Кабананга не реализовал пенальти, но астанчане одержали пятую победу подряд.
Вчера 17:57
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Фото с сайта ФК "Астана"
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига"Астана" одержала победу над кокшетауским "Окжетпесом" в гостевом матче седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Тур 7
Окжетпес - Астана 0:3
Голы: Мужиков, 61 (0:1); Граховац, 64 (0:2); Муртазаев, 79 (0:3)
Нереализованные: Кабананга, 45 (0:0)
Турнирная таблица
Тур 7
Окжетпес - Астана 0:3
Голы: Мужиков, 61 (0:1); Граховац, 64 (0:2); Муртазаев, 79 (0:3)
Нереализованные: Кабананга, 45 (0:0)
Турнирная таблица
В первом тайме командам отличиться не удалось. При этом гости имели прекрасную возможность уйти на перерыв, ведя в счете. В концовке первого тайма Жуниор Кабананга убежал в контратаку и заработал пенальти. Форвард сам же вызвался пробить 11-метровый, но отравил мяч выше ворот.
После перерыва подопечные Станимира Стойлова уже сумели реализовать в голы свои моменты. Сначала на 61-й минуте Серикжан Мужиков вывел "Астану" вперед, а спустя три минуты Срджан Граховац реализовал пенальти и удвоил преимущество команды.
На 79-й минуте Роман Муртазаев забил третий мяч в ворота "Окжетпеса" и тем самым установил окончательный счет в матче - 3:0 в пользу "Астаны".
Благодаря этой победе, ставшей пятой кряду, "Астана" набрала 16 очков и вышла в единоличные лидеры в турнирной таблице КПЛ. В активе "Окжтепеса" осталось пять баллов.
Ранее в других матчах тура "Кайсар" ушел от поражения в матче с "Иртышом" (1:1), а "Шахтер" сыграл вничью с "Тоболом".