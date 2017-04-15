"Иртыш" упустил победу над "Кайсаром" в 7-м туре КПЛ

Причем команды обменялись голами в последнюю десятиминутку.
Вчера 17:54
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Фото с сайта ФК "Кайсар"
Фото с сайта ФК "Иртыш"
Фото с сайта ФК "Кайсар"
Казахстанская Футбольная Премьер-ЛигаПавлодарский "Иртыш" сыграл вничью с кызылординским "Кайсаром" в матче седьмого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Тур 7
Кайсар - Иртыш 1:1
Голы: Родриго Антонио, 83 (0:1); Нтибазонкиза, 86 (1:1)
Турнирная таблица
Тур 7
Кайсар - Иртыш 1:1
Голы: Родриго Антонио, 83 (0:1); Нтибазонкиза, 86 (1:1)
Турнирная таблица
Встреча команд, прошедшая в Кызылорде, закончилась со счетом 1:1. Причем все голы были забиты в последнюю десятиминутку.
Сначала на 82-й минуте до Насименто Родриго Антонио вывел "Иртыш" вперед, а спустя четыре минуты Саиди Нтибазонкиза сравнял счет и тем самым спас "Кайсар" от поражения.
В активе "Иртыша" стало 15 очков, тогда как у "Кайсара" 12 баллов. С положением команд в турнирной таблице можно ознакомиться здесь.