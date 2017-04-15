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Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
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Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

"Кайрат" разгромил "Ордабасы" и сократил отставание от "Астаны" до двух очков

Алматинский клуб остается единственной командой в сезоне без поражений.

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35 Комментариев
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 7
Кайрат - Ордабасы 3:0

Голы: Исламхан, 6 (1:0); Гоу, 43 (2:0); Иличевич, 70 (3:0)

Турнирная таблица
Алматинский "Кайрат" одержал крупную победу над шымкентским "Ордабасы" в домашнем матче седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Подопечные Кахабера Цхададзе открыли счет уже на шестой минуте игры. Исаэль отдал пас на Жерара Гоу, тот в одно касание вывел Бауыржана Исламхана на ударную позицию и капитан "Кайрата" мощно пробил в ближний угол.



Удвоить свое преимущество алматинцы сумели уже в концовке первого тайма (43-я). И вновь главными действующими лицами выступили Гоу и Исаэль. Футболисты "Кайрата" у чужой штрафной сыграли в стеночку, в результате которой бразилец оказался один на один с голкипером "Ордабасы" и послал мяч мимо него, а ивуариец добил снаряд уже в пустые ворота.



Во втором тайме "Кайрат" развил успех. На 70-й минуте с передачи Андрея Аршавина Иво Иличевич довел счет до крупного, отличившись во втором матче подряд.



После этой игры "Кайрат", оставшийся единственной командой в сезоне КПЛ-2017 без поражений, с 14 очками поднялся на третье место, сократив отставание от лидирующей в таблице "Астаны" на два балла. При этом у астанчан есть игра в запасе. В активе "Ордабасы" осталось 13 очков.

Ранее в других матчах тура "Астана" после крупной победы над "Окжетпесом" (3:0) вышла в лидеры"Иртыш" упустил победу над "Кайсаром" (1:1), "Шахтер" сыграл вничью с "Тоболом" (1:1), а "Тараз" и "Акжайык" разошлись миром (0:0).
  Комментариев: 35
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Комментарии

 
 
GGG Вчера 19:59
Статус: Профи
Рейтинг: 379
Красавчики. Исламхан-Исаель-Гоу молодцы.Иличевич самая удачная покупка. Иртыш жди мы едим.
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Алтай Калимов Вчера 20:02
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1327
GGG,иличевич супер
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Ержан79 Вчера 21:09
Статус: МСМК
Рейтинг: 872
Алтай Калимов, Иличевич трудяга!!!!!!!!!
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Алтай Калимов Вчера 20:02
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1327
С победой! Иво, исаэль, исламхан понравились. Защита тоже хороша. Подстраховка работала. Куат как пробитый стал. Не понравился. Удары и пасы совсем хуже стали.
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Fankz Вчера 20:10
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4372
Победа это здорово! Но главное, какое содержание игры!! Иса, Баторик, Иво,Гоу - вот чего мы ждали! Куантаев - столько работы, даже Жук постарался)
Спасибо, "Кайрат"! Узнаем тебя
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Fankz Вчера 20:12
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4372
и да, "Орда" хорошая, крепкая команда, просто сегодня не его день, так бывает.
Ответить 2
 
Ержан79 Вчера 21:10
Статус: МСМК
Рейтинг: 872
Fankz, да не только защита все играли как единая команда, узнаю #НАШКАЙРАТ
Ответить 2
 
Fankz Вчера 21:35
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4372
Ержан79,
Ответить 2
 
Ержан79 Вчера 21:41
Статус: МСМК
Рейтинг: 872
Fankz,
Ответить 1
 
Тохсанбаев Сабит Вчера 20:11
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Гоу можно было не трогaть круглого, он бы все равно окaзaлся тaм где нaдо без его участие. По сути укрaл у Исaэля.
Ответить 3
 
Ержан79 Вчера 21:12
Статус: МСМК
Рейтинг: 872
Тохсанбаев Сабит, Я о том же и говорил, Иса мастерски закрутил мяч за голкипером и он шел медленно в дальний угол!!))))) Джери еще один мяч для статистики))))
Ответить 2
 
Fankz Вчера 21:35
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4372
Ержан79, подстраховал))
Ответить 2
 
Ержан79 Вчера 21:42
Статус: МСМК
Рейтинг: 872
Fankz,
Ответить 1
 
Марат Ибраимов Вчера 20:20
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
Куа ту подтянутся надо.
Ответить 0
 
Стратег Вчера 20:21
Статус: Дублёр
Рейтинг: 101
Кайрат молодец ,немного Куат не вписывался а так все молодцы и куат тоже.ШАВА хорошо оживил игру жаль только что не забил сразу видно мастера.Надо было с Тоболом его выпускать. Всех с победой!!!
Ответить 3
 
Ержан79 Вчера 21:14
Статус: МСМК
Рейтинг: 872
Стратег , Действительно почему его с Тоболом не выпустили??? а так оживил игру
Ответить 2
 
KZBOTR KZB Вчера 20:22
Статус: Дублёр
Рейтинг: 106
Молодцы!
Ответить 3
 
Allen Tontin Вчера 20:32
Статус: Профи
Рейтинг: 449
Кайрат красиво играли стеночки,разумная игра появилась,теперь Астану нужно догонять и перегонять,задел нужен,10 побед подряд тогда будет отлично
Ответить 2
 
Fankz Вчера 21:20
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4372
Allen Tontin,
Ответить 1
 
Ержан79 Вчера 21:43
Статус: МСМК
Рейтинг: 872
Allen Tontin , Будет это обязон!!!!!
Ответить 0
 
loko Вчера 20:37
Статус: МСМК
Рейтинг: 759
Вместо Куата сегодня надо было Бакаеву играть.
Ответить -2
 
AsanKoke Вчера 20:45
Статус: МСМК
Рейтинг: 894
Куат много брака допускал, а Гафур в защите шикарно сыграл. Теперь следующие туры будут очень интересными. Всех Атинцев с победой!!!! Алға Қайрат!!!!
Ответить 2
 
Ержан79 Вчера 21:18
Статус: МСМК
Рейтинг: 872
AsanKoke,
Ответить 1
 
Fankz Вчера 21:22
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4372
AsanKoke, и Куантаев хорошо отработал) Защита сегодня была на высоте
Ответить 1
 
AsanKoke Вчера 22:14
Статус: МСМК
Рейтинг: 894
Fankz,Ермек молодчик. Вся команда достойно отпахала кроме Куата.
Ответить 1
 
AsanKoke Вчера 22:20
Статус: МСМК
Рейтинг: 894
Fankz,Турысбека надо наигрывать, а то он долго засиделся на скамейке. В конце прошлого года Цхададзе говорил , что в этом сезоне он ему даст поиграть. Пока я этого не вижу.
Ответить 0
 
тигр котовский Вчера 20:52
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
Зачем этого Бочарова второй год держат у нас дубль Рубина это типо Коробкин, Дмитриенко потом паспорт кз и сборная Казахстана
Ответить 0
 
Ержан79 Вчера 21:08
Статус: МСМК
Рейтинг: 872
Молодцы Кайрат!!! Сделали нам праздник, быои на ЦС аж горло дерет после матча.
Ответить 0
 
Стратег Вчера 21:15
Статус: Дублёр
Рейтинг: 101
На центральном на восточной трибуне динамики не работают хотя настоящие болельщики на востоке и в снег и дождь а на западе и так условия хорошие Хотелось бы чтобы руководство стадиона обратило на это внимание я бы расписал бы сегодня просто настроение портить ни себе ни людям не хочу Кайрат потомучто победил всех с победой
Ответить 1
 
Ержан79 Вчера 21:45
Статус: МСМК
Рейтинг: 872
Теперь МЫ как минимум в тройке лидеров, астана держись, осечка тебе будет дорого стоить, а мы знаем ошибки допускают все...
Ответить 0
 
Balg Вчера 21:51
Статус: Профи
Рейтинг: 406
Отличная игра ребята!Только опять в концовке начали тянуть и обороняться.Кайрат не атакует-Кайрату забивают!Вот истина-но Цхададзе этого походу непонять!Благо исполнителей для этого у нас хватает!Менять надо его! Сегодняшняя​ победа-заслуга игроков,не тренера!Аршавину больше игрового времени дать,ассист сегодня есть!Гафуру больше бить с дальней дистанции как раньше!
Ответить 2
 
Balg Вчера 21:55
Статус: Профи
Рейтинг: 406
И мне кажется нехватает для забивного как прежде Кайрата еще Сито Риеры!
Ответить 0
 
Нурик Амангалиев Вчера 21:58
Статус: Зритель
Рейтинг: 8
Кайрат не может судья поможет
Ответить -3
 
Ержан79 Вчера 22:10
Статус: МСМК
Рейтинг: 872
Нурик Амангалиев, Чо бомбит? обижен?
Ответить 0
 
AsanKoke Вчера 22:16
Статус: МСМК
Рейтинг: 894
Ержан79, у чмшников пукан рвется
Ответить 1
 