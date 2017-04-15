"Кайрат" разгромил "Ордабасы" и сократил отставание от "Астаны" до двух очков

Алматинский клуб остается единственной командой в сезоне без поражений.
Вчера 19:55
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Фото с сайта ФК "Кайрат"
Казахстанская Футбольная Премьер-ЛигаАлматинский "Кайрат" одержал крупную победу над шымкентским "Ордабасы" в домашнем матче седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Тур 7
Кайрат - Ордабасы 3:0
Голы: Исламхан, 6 (1:0); Гоу, 43 (2:0); Иличевич, 70 (3:0)
Турнирная таблица
Тур 7
Кайрат - Ордабасы 3:0
Голы: Исламхан, 6 (1:0); Гоу, 43 (2:0); Иличевич, 70 (3:0)
Турнирная таблица
Встреча команд прошла на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Подопечные Кахабера Цхададзе открыли счет уже на шестой минуте игры. Исаэль отдал пас на Жерара Гоу, тот в одно касание вывел Бауыржана Исламхана на ударную позицию и капитан "Кайрата" мощно пробил в ближний угол.
Удвоить свое преимущество алматинцы сумели уже в концовке первого тайма (43-я). И вновь главными действующими лицами выступили Гоу и Исаэль. Футболисты "Кайрата" у чужой штрафной сыграли в стеночку, в результате которой бразилец оказался один на один с голкипером "Ордабасы" и послал мяч мимо него, а ивуариец добил снаряд уже в пустые ворота.
Во втором тайме "Кайрат" развил успех. На 70-й минуте с передачи Андрея Аршавина Иво Иличевич довел счет до крупного, отличившись во втором матче подряд.
После этой игры "Кайрат", оставшийся единственной командой в сезоне КПЛ-2017 без поражений, с 14 очками поднялся на третье место, сократив отставание от лидирующей в таблице "Астаны" на два балла. При этом у астанчан есть игра в запасе. В активе "Ордабасы" осталось 13 очков.
Ранее в других матчах тура "Астана" после крупной победы над "Окжетпесом" (3:0) вышла в лидеры, "Иртыш" упустил победу над "Кайсаром" (1:1), "Шахтер" сыграл вничью с "Тоболом" (1:1), а "Тараз" и "Акжайык" разошлись миром (0:0).