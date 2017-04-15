"Тараз" и "Акжайык" поделили очки

Встреча команд прошла в Таразе.
Вчера 18:53
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Фото с сайта ФК "Акжайык"
"Тараз" и уральский "Акжайык" сыграли вничью в седьмом туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд, состоявшаяся в Таразе, закончилась нулевой ничьей.
После этой встречи "Акжайык" с семью очками остался на седьмом месте в турнирной таблице, опережая "Тараз" на один балл.
Ранее в других матчах тура "Астана" разгромила "Окжетпес" (3:0) и вышла в единоличные лидеры КПЛ, "Иртыш" упустил победу над "Кайсаром" (1:1), а "Шахтер" поделил очки с "Тоболом".
Встреча команд, состоявшаяся в Таразе, закончилась нулевой ничьей.
После этой встречи "Акжайык" с семью очками остался на седьмом месте в турнирной таблице, опережая "Тараз" на один балл.
Ранее в других матчах тура "Астана" разгромила "Окжетпес" (3:0) и вышла в единоличные лидеры КПЛ, "Иртыш" упустил победу над "Кайсаром" (1:1), а "Шахтер" поделил очки с "Тоболом".