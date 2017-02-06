"Кайрат" не смог победить аутсайдера чемпионата Хорватии

Эта игра стала для алматинцев последней на вторых сборах.
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Фото пресс-службы "Кайрата"
Футболисты "Кайрата" провели очередной матч на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Соперником алматинцев стал хорватский "Сплит", который в своем чемпионате идет на предпоследнем, девятом, месте. Встреча проходила сегодня, 8 февраля, в Белеке и завершилась со счетом 0:0.
В прошедшем матче за "Кайрат" впервые сыграл находящийся на просмотре полузащитник Браун Форбс. Футболист из Коста-Рики вышел на поле на 60-й минуте, но из-за травмы был заменен на 82-й. Права на Форбса принадлежат тульскому "Арсеналу", который выставил его на трансфер.
Состав "Кайрата": Покатилов (Плотников 46), Куантаев (Вороговский 63), Арсо, Маркович, Суюмбаев, Бакаев, Куат, Исламхан (Турысбек 72), Исаэль (Иличевич 46), Аршавин (Жуков 59), Гоу (Форбс 60, Раимбек 82).
Эта ничья стала для "Кайрата" первой в межсезонье. Ранее алматинский клуб проиграл боснийской "Младости" (1:2), а до этого победил чешский "Фастав Злин" (2:0), словацкий ДАК (1:0), российский "Оренбург" (3:0) и албанский "Кукеси" (1:0).
Матч со "Сплитом" был последним для "Кайрата" на вторых сборах.
Соперником алматинцев стал хорватский "Сплит", который в своем чемпионате идет на предпоследнем, девятом, месте. Встреча проходила сегодня, 8 февраля, в Белеке и завершилась со счетом 0:0.
В прошедшем матче за "Кайрат" впервые сыграл находящийся на просмотре полузащитник Браун Форбс. Футболист из Коста-Рики вышел на поле на 60-й минуте, но из-за травмы был заменен на 82-й. Права на Форбса принадлежат тульскому "Арсеналу", который выставил его на трансфер.
Состав "Кайрата": Покатилов (Плотников 46), Куантаев (Вороговский 63), Арсо, Маркович, Суюмбаев, Бакаев, Куат, Исламхан (Турысбек 72), Исаэль (Иличевич 46), Аршавин (Жуков 59), Гоу (Форбс 60, Раимбек 82).
Эта ничья стала для "Кайрата" первой в межсезонье. Ранее алматинский клуб проиграл боснийской "Младости" (1:2), а до этого победил чешский "Фастав Злин" (2:0), словацкий ДАК (1:0), российский "Оренбург" (3:0) и албанский "Кукеси" (1:0).
Матч со "Сплитом" был последним для "Кайрата" на вторых сборах.