Трансферы. Как клубы КПЛ приглашают "новых-старых" футболистов

Зимнее трансферное окно открыто до 3 апреля.

До начала национального чемпионата по футболу остается всего месяц. Многие клубы на 90 процентов определились с составами на новый сезон. При этом некоторые из них вернулись к кандидатурам старых знакомых. О них рассказывает корреспондент Vesti.kz.



Эндрю Мвесигва

32-летний защитник из Уганды ранее уже выступал за "Ордабасы". Немного-немало провел четыре сезона - 100 матчей, семь голов. Оставил о себе хорошее впечатление. После Казахстана намеревался перейти в крепкий европейский клуб, но в 2015 году оказался в малоизвестной кипрской команде "Йениками Агделен". За нее отыграл 13 игр, после чего перешел во вьетнамский "Сайгон". В нем играл более-менее стабильно, приняв участие в 23 встречах. В межсезонье проходит просмотр в "Ордабасы". Не исключено, что подпишет контракт с южанами с учетом их симпатий к возрастным игрокам. Отметим, что "Ордабасы" считался самым возрастным клубом КПЛ прошлого сезона (средний возраст игроков - 29,5 лет).







Георгий Жуков

Экс-полузащитник "Астаны" сезон 2016 года провел в чемпионатах Голландии и России. Очень неплохо выглядел в "Роде", потом перебрался в "Урал". В РФПЛ не заиграл, в результате подсуетился "Кайрат" и выкупил трансфер игрока с условием, что он будет выступать за сборную Казахстана. Воспитанник футбольной академии клуба "Беерсхот" должен принести пользу алматинцам. Тем более ему только 22 года. Время для роста и становления в ведущего футболиста предостаточно.



Сито Риера

Последним местом работы бывшего футболиста "Кайрата" был польский "Шленск". На его счету 11 игр, и лишь в трех из них выходил в стартовом составе, что неудивительно. Ведь 30-летний испанец играет нестабильно, нередко выпадает из игры, вследствие чего и не задержался в алматинском клубе. Хотя в отсутствии класса его не упрекнуть. В некоторых ситуациях способен сыграть нестандартно или неожиданно пробить для вратаря, может эти качества позволят ему впечатлить Димитара Димитрова и заполучить возможность продолжить карьеру в амбициозной команде.







Изу Азука

Нигерийский нападающий хорошо знаком казахстанским болельщикам по выступлениям за "Иртыш" и "Тараз". Ни в одном из клубов не впечатлял, проведя в общей сложности 25 игр и забив четыре гола. Потом перебрался в турецкий клуб второй лиги "Ени Малатьяспор". В девяти матчах голами не отметился. В текущее межсезонье прибыл в расположение "Акжайыка" и, по сообщениям некоторых СМИ (клуб никак не освещает свою подготовку к сезону), заключил с уральцами соглашение до конца года. Трудно сказать, чем он приглянулся тренерскому штабу. Видимо, Вахиду Масудову известно, как найти подход к 27-летнему форварду.



Алексей Петрушин

Россиянин еще со времен работы в "Кайрате" зарекомендовал себя квалифицированным специалистом. И поэтому было удивительно, что к его услугам не прибегали клубы КПЛ, не считая "Спартака" (Семей). Тем не менее, состоялось его третье пришествие в Казахстан. На этот раз в "Ордабасы". В Шымкенте команда неплохая, если отбросить в сторону возраст игроков. Будут, конечно, еще новички из числа легионеров. Как-никак южанам летом участвовать в квалификации Лиги Европы. Главное, в составе есть известные тренеру игроки по совместной работе в "Кайрате". В связи с этим вокруг них сможет выстроить команду, ставящую перед собой высокие задачи в этом сезоне.



Напомним, что зимнее трансферное окно открыто до 3 апреля. За селекционной работой клубов КПЛ можно следить в нашей обновляемой "Таблице переходов".