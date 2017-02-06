Футболист "Арсенала" прибыл на просмотр в "Кайрат"

25-летний костариканский игрок выставлен на трансфер своим клубом.
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Фелисио Браун Форбс. Фото с сайта myslo.ru
Фелисио Браун Форбс (в белом). Фото: РИА Новост
Полузащитник тульского "Арсенала" Фелисио Браун Форбс находится на просмотре в алматинском "Кайрате", проводящем сбор в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Ранее российские СМИ сообщали, что "Арсенал" выставил 25-летнего костариканца на трансфер, так как тот не устраивает тренерский штаб. Контракт футболиста с тульским клубом действует еще 1,5 года.
Форбс перешел в "Арсенал" зимой 2016 года из "Ростова" на правах свободного агента. За это время он провел 14 матчей, в которых забил два гола и получил одну желтую карточку.
Также в карьере Форбса были немецкие клубы "Нюрнберг" и "Франкфурт", а также российские "Крылья Советов" и "Уфа". В октябре 2014 года он дебютировал за сборную Коста-Рики.
Ранее российские СМИ сообщали, что "Арсенал" выставил 25-летнего костариканца на трансфер, так как тот не устраивает тренерский штаб. Контракт футболиста с тульским клубом действует еще 1,5 года.
Форбс перешел в "Арсенал" зимой 2016 года из "Ростова" на правах свободного агента. За это время он провел 14 матчей, в которых забил два гола и получил одну желтую карточку.
Также в карьере Форбса были немецкие клубы "Нюрнберг" и "Франкфурт", а также российские "Крылья Советов" и "Уфа". В октябре 2014 года он дебютировал за сборную Коста-Рики.