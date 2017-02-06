"Астана" упустила победу в товарищеском матче с клубом украинской премьер-лиги

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Айнтрахт Фр Дармштадт 1898 2:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Лас-Пальмас 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Интер 1:0
Рома Фиорентина 4:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайсар Сорокшар 2:0
Кайрат Младость Добой 1:2
Иртыш Нефтехимик 2:3
Навбахор Махтаарал 3:1
Актобе (U-21) Астана (U-21) 1:2
ЦСКА Ал Каспий 1:3
Астана (U-21) Актобе (U-21) 0:0
Атырау Оренбург 0:2
Тобол Силекс 1:2
Ордабасы Подбрезова 0:2
Ордабасы Шахтер-2 Дн 1:1
Астана Александрия 2:2
Тобол (U-21) Левски Кр 2:7
Кайрат Сплит РНК 0:0
Алтай Шахтер-2 Дн 1:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 10:2
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
ХК Сочи Торпедо НН 4:2
Динамо Мн Витязь 4:3 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Бейбарыс 0:3
Алтай-Торпедо Бейбарыс 1:6
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Казахстан (студенческая) Великобритания (студенческая) 6:0
США (студенческая) Китай (студенческая) 3:0
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 1:4
Россия (студенческая) Канада (студенческая) 4:1
Казахстан (студенческая) Чехия (студенческая) 4:1
Канада (студенческая) Чехия (студенческая) 4:3
Казахстан (студенческая) Россия (студенческая) 0:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Казыгурт Грация-KZ 1:3
Куаныш и К Костанай 3:1
Дворец школьников Казыгурт 3:1
Грация-KZ Куаныш и К 0:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Павлодар-2 Алтай-2 3:0
Жетысу-Жастар Динамо-Казыгурт 3:1
Динамо-Костанай Мангыстау 2:3
Кайсар КазНАУ-Алматы (фарм) 1:3
ТНК «Казхром-2» Жайык 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Актобе 2:3
Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2017
500 м. Финалы 14:00
500 м. Финалы (женщины) 14:00
1000 м. Финалы 14:00
1000 м. Финалы (женщины) 14:00
Эстафета. Финалы 18:00
Эстафета. Финалы (женщины) 18:00
Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт. Финалы (женщины) 11:00
Масс-старт. Финалы 13:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Слалом. Финалы (женщины) 13:00
Слалом. Финалы 13:30
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 0:1
Казахстан Беларусь 3:0
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Эстафета. Финалы (женщины) 11:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Финалы 13:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Финалы (женщины) 13:30
Масс-старт, 30 км (Классический стиль). Финалы 10:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 83:49
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 74:45
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Норвегия (студенческая) Великобритания (студенческая) 8:9
Швеция (студенческая) Чехия (студенческая) 8:6
Швеция (студенческая) Канада (студенческая) 4:7
Швейцария (студенческая) Россия (студенческая) 7:8
Норвегия (студенческая) Чехия (студенческая) 7:3
Швеция (студенческая) Швейцария (студенческая) 6:3
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 8:3
Великобритания (студенческая) Швеция (студенческая) 8:6
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Фаббиано Голубев 22:30
Ноул, Мельцер Голубев, Сьен-Йин 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Лонсестон (Австралия) -2017"
Ясика Попко 2:0
Мозли, Сэвилл Попко, Ян 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Милоевич 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шарм-Эль-Шейх (Египет) - 2017"
Евсеев Заричанский 0:2
Белинский, Евсеев Эшмейд, Вербеек 2:1
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Южная Корея 2:1
Воскобоева Хан 2:0
Шведова Джанг 0:2
Шведова, Воскобоева Чой, Ким 2:0
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Ски-кросс. Финалы 14:00
Ски-кросс. Финалы (женщины) 14:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Биг-эйр. Финалы 14:00
Биг-эйр. Финалы (женщины) 14:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 12:00
Масс-старт. 15 км. Финалы 15:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 6:1
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Рома Фиорентина 4:0
Кротоне Ювентус 23:00
Болонья Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Шахтер-2 Дн 1:1
Астана Александрия 2:2
Тобол (U-21) Левски Кр 2:7
Кайрат Сплит РНК 0:0
Алтай Шахтер-2 Дн 1:0
Иртыш Ньиредьхаза Спартакус 1:1
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Канада (студенческая) Чехия (студенческая) 4:3
Казахстан (студенческая) Россия (студенческая) 0:1
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 3:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Ноул, Мельцер Голубев, Сьен-Йин 2:0
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Южная Корея 2:1
Воскобоева Хан 2:0
Шведова Джанг 0:2
Шведова, Воскобоева Чой, Ким 2:0
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт, 30 км (Классический стиль). Финалы 10:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 6:1
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 01:30
Ингольштадт 04 Бавария 20:30
Шальке-04 Герта 23:30
Вольфсбург Хоффенхайм 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 18:30
Манчестер Юнайтед Уотфорд 21:00
Ливерпуль Тоттенхэм 23:30
Бернли Челси 19:30
Суонси Сити Лестер Сити 22:00
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 01:45
Бетис Валенсия 18:00
Алавес Барселона 21:15
Осасуна Реал М 01:45
Вильярреал Малага 17:00
Лас-Пальмас Севилья 23:30
Атлетико М Сельта 01:45
Эйбар Гранада 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Ювентус 23:00
Болонья Милан 01:45
Наполи Дженоа 01:45
Фиорентина Удинезе 01:45
Кротоне Рома 17:30
Интер Эмполи 20:00
Кальяри Ювентус 01:45
Лацио Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Иртыш Ньиредьхаза Спартакус 1:1
Шахтер Ильичевец
Кайсар Славия Сф
Иртыш Алашкерт
Иртыш Ом Экибастуз
Актобе Тосно
Актобе (U-21) Жетысу
Ордабасы Локомотив Тш 14:00
Атырау Чихура
Тобол (U-21) Балмазуйвароши
Астана Железничар
Иртыш Ом Экибастуз
Шахтер Академия Пандев
Акжайык Алашкерт
Ордабасы (U-21) Актобе (U-21)
Актобе Сталь Дн
Астана Заря Лг
Кайсар Олимпик Д
Тобол (U-21) Силкеборг
Акжайык Динамо Бт
Атырау Днепр Дн
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 01:15
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Сибирь 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Горняк 18:30
Иртыш Астана 19:00
Алматы Бейбарыс 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Иртыш Астана
Алматы Бейбарыс
Алтай-Торпедо Горняк 17:00
Темиртау Арлан 17:00
Кулагер Номад 17:00
Кулагер Номад
Арлан Алматы
Бейбарыс Кулагер
Номад Иртыш
Горняк Темиртау
Астана Алтай-Торпедо
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 15:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Теннис. Кубок Федерации 2017
Таиланд Южная Корея 11:00
Таиланд Казахстан 11:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Ммо 09:30
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 19:00
Барсы Атырау Астана 18:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен
Шуменов Дортикос
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Павлодар Атырау
Тараз ТНК "Казхром"
Есиль СК Павлодар
Буревестник-Алматы Алтай
Павлодар Тараз
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы
Атырау Есиль СК
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km)
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km)
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
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Кто победит - Адильбек Ниязымбетов или Жанибек Алимханулы?

"Астана" упустила победу в товарищеском матче с клубом украинской премьер-лиги

В этой игре было забито четыре гола.

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2 Комментария
Фото пресс-службы "Астаны"
Фото пресс-службы "Астаны"
Футболисты "Астаны" провели товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz

Соперником столичного клуба была украинская "Александрия", занимающая в своем чемпионате четвертое место. Встреча проходила сегодня, 8 февраля, и завершилась результативной ничьей - 2:2. 

По ходу матча "Астана" дважды вела в счете, но оба раза соперник сумел отыграться. В составе казахстанского клуба отличись румынский нападающий Аздрен Лулаку (10-я минута) и его ганский партнер по атаке Патрик Твумаси (40), а у "Александрии" голы забили полузащитники Юрий Габовда (21) и Артем Черний (65). 


В следующем матче на сборах "Астана" 11 февраля сыграет с боснийским "Железничаром". Затем запланированы игры с украинской "Зарей", словенской "Олимпией" и российским "Арсеналом" (Тула).        
  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
ермек кожахмет Сегодня 21:02
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 247
рад за твумаси что долго не забивал
Ответить 1
 
Самат Башкеев Сегодня 21:58
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 241
Не Лукаку )))
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