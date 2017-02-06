"Астана" упустила победу в товарищеском матче с клубом украинской премьер-лиги

В этой игре было забито четыре гола.
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Фото пресс-службы "Астаны"
Футболисты "Астаны" провели товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Соперником столичного клуба была украинская "Александрия", занимающая в своем чемпионате четвертое место. Встреча проходила сегодня, 8 февраля, и завершилась результативной ничьей - 2:2.
По ходу матча "Астана" дважды вела в счете, но оба раза соперник сумел отыграться. В составе казахстанского клуба отличись румынский нападающий Аздрен Лулаку (10-я минута) и его ганский партнер по атаке Патрик Твумаси (40), а у "Александрии" голы забили полузащитники Юрий Габовда (21) и Артем Черний (65).
В следующем матче на сборах "Астана" 11 февраля сыграет с боснийским "Железничаром". Затем запланированы игры с украинской "Зарей", словенской "Олимпией" и российским "Арсеналом" (Тула).
Соперником столичного клуба была украинская "Александрия", занимающая в своем чемпионате четвертое место. Встреча проходила сегодня, 8 февраля, и завершилась результативной ничьей - 2:2.
По ходу матча "Астана" дважды вела в счете, но оба раза соперник сумел отыграться. В составе казахстанского клуба отличись румынский нападающий Аздрен Лулаку (10-я минута) и его ганский партнер по атаке Патрик Твумаси (40), а у "Александрии" голы забили полузащитники Юрий Габовда (21) и Артем Черний (65).
В следующем матче на сборах "Астана" 11 февраля сыграет с боснийским "Железничаром". Затем запланированы игры с украинской "Зарей", словенской "Олимпией" и российским "Арсеналом" (Тула).