"Астана" подтвердила матч с "Арсеналом" на сборах в Турции

Также столичный клуб проведет еще четыре контрольные игры.
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Фото с сайта ФК "Астана"
ФК "Астана" свой второй учебно-тренировочный сбор в 2017 году проведет в Турции, где сыграет пять товарищеских матчей, сообщает официальный сайт клуба. Сбор продлится с 5 по 22 февраля.
Так 8 февраля соперником столичных игроков станет клуб из украинской премьер-лиги "Александрия". Клуб из одноименного города не так давно выступает в высшем дивизионе страны, но тем не менее прошлый сезон завершили на 6 строчке, а на данный момент идут на четвертом месте в турнирной таблице. Летом этого года дебютировали в еврокубках, проиграв по сумме двух встреч хорватскому "Хайдуку".
11 февраля соперником подопечных Станимира Стойлова выступит один из сильнейших клубов Боснии и Герцеговины "Железничар". Клуб из Сараево является 6-тикратным чемпионом страны, пять раз выигрывал Кубок, а также трижды завоевал Суперкубок Боснии и Герцеговины. В последнем розыгрыше Лиги Европы "синие", как называют их болельщики, пробились в третий квалификационный раунд, обыграв мальтийский "Бальцан Ювс", венгерский "Ференцварош". В двух шагах от группы их остановил бельгийский "Стандард".
14 февраля астанчане померяются силами с участником групповой стадии Лиги Европы-2016/2017 "Зарей" из города Луганск. Клуб является чемпионом СССР 1972 года, в уже независимой Украине луганские футболисты могут похвастаться выходом в финал Кубка Украины 2016 года, а также сенсационным выходом в группу Лиги Европы, где они сыграли с турецким "Фенербахче", английским "Манчестер Юнайтед", а также голландским "Феенордом". Из состава "Зари" три футболиста привлекаются в сборную Украины – вратарь Алексей Шевченко, защитник Никита Каменюка и полузащитник Иван Петряк.
Еще через три дня действующие чемпионы Казахстана встретятся с действующим чемпионом Словении клубом "Олимпия" из города Лубляна. В активе "драконов" 5 чемпионских титулов и 4 Кубка страны. В последнем розыгрыше Лиги чемпионов "Олимпия" не сумела пройти словацкий "Тренчин" во втором квалификационном раунде.
Ну и завершат игровую программу сбора футболисты "Астаны" 21 февраля матчем с представителем российской премьер-лиги клубом "Арсенал" (Тула). Клуб тренирует экс-футболист сборной России и ряда немецких клубов Сергей Кирьяков, также в тренерский штаб входит бронзовый призер чемпионата Европы Игорь Семшов. Из футболистов стоит выделить хорошо известного болельщикам столичной команды вратаря Романа Геруса, который с успехом провел сезон в стане "Астаны", а также защитника Лукаша Тесака, который прошлый сезон начинал в алматинском "Кайрате".
Отметим, что еще в ноябре прошлого года президент "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал, что они проведут контрольный матч с "Астаной" на сборах в Турции.
На первом сборе в ОАЭ "Астана" провела две товарищеские встречи и обе выиграла.
Так 8 февраля соперником столичных игроков станет клуб из украинской премьер-лиги "Александрия". Клуб из одноименного города не так давно выступает в высшем дивизионе страны, но тем не менее прошлый сезон завершили на 6 строчке, а на данный момент идут на четвертом месте в турнирной таблице. Летом этого года дебютировали в еврокубках, проиграв по сумме двух встреч хорватскому "Хайдуку".
11 февраля соперником подопечных Станимира Стойлова выступит один из сильнейших клубов Боснии и Герцеговины "Железничар". Клуб из Сараево является 6-тикратным чемпионом страны, пять раз выигрывал Кубок, а также трижды завоевал Суперкубок Боснии и Герцеговины. В последнем розыгрыше Лиги Европы "синие", как называют их болельщики, пробились в третий квалификационный раунд, обыграв мальтийский "Бальцан Ювс", венгерский "Ференцварош". В двух шагах от группы их остановил бельгийский "Стандард".
14 февраля астанчане померяются силами с участником групповой стадии Лиги Европы-2016/2017 "Зарей" из города Луганск. Клуб является чемпионом СССР 1972 года, в уже независимой Украине луганские футболисты могут похвастаться выходом в финал Кубка Украины 2016 года, а также сенсационным выходом в группу Лиги Европы, где они сыграли с турецким "Фенербахче", английским "Манчестер Юнайтед", а также голландским "Феенордом". Из состава "Зари" три футболиста привлекаются в сборную Украины – вратарь Алексей Шевченко, защитник Никита Каменюка и полузащитник Иван Петряк.
Еще через три дня действующие чемпионы Казахстана встретятся с действующим чемпионом Словении клубом "Олимпия" из города Лубляна. В активе "драконов" 5 чемпионских титулов и 4 Кубка страны. В последнем розыгрыше Лиги чемпионов "Олимпия" не сумела пройти словацкий "Тренчин" во втором квалификационном раунде.
Ну и завершат игровую программу сбора футболисты "Астаны" 21 февраля матчем с представителем российской премьер-лиги клубом "Арсенал" (Тула). Клуб тренирует экс-футболист сборной России и ряда немецких клубов Сергей Кирьяков, также в тренерский штаб входит бронзовый призер чемпионата Европы Игорь Семшов. Из футболистов стоит выделить хорошо известного болельщикам столичной команды вратаря Романа Геруса, который с успехом провел сезон в стане "Астаны", а также защитника Лукаша Тесака, который прошлый сезон начинал в алматинском "Кайрате".
Отметим, что еще в ноябре прошлого года президент "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал, что они проведут контрольный матч с "Астаной" на сборах в Турции.
На первом сборе в ОАЭ "Астана" провела две товарищеские встречи и обе выиграла.