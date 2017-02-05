Футболисты "Кайрата" потерпели первое поражение в межсезонье

Команда готовится к сезону в Турции.
Вчера 23:08
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Фото пресс-службы "Кайрата"
Футболисты алматинского "Кайрата" провели товарищеский матч на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Команда Кахабера Цхададзе сегодня, 6 февраля, минимально уступила боснийской "Младости" - 1:2. В своем чемпионате соперник "Кайрата" занимает восьмое место из 12 команд.
Боснийцы открыли счет на 42-й минуте, точно реализовав пенальти. На это "Кайрат" ответил также точным ударом с одиннадцатиметрового - на 86-й минуте отличился полузащитник Бауыржан Турысбек. В компенсированное время боснийцы забили второй гол и вырвали победу.
В прошедшем матче "Кайрат" играл смешанным составом. На 70-й минуте с поля был удален полузащитник Максим Гладченко.
Состав "Кайрата": Плотников (Грубов 30, Покатилов 57), Куантаев, Мусаев, Рудосельский, Касым, Вороговский, Абикен (Донсу 60), Гладченко, Иличевич (Раимбек 46), Исаэль, Турысбек.
В следующем матче "Кайрат" 8 февраля встретится с хорватским "Сплитом", который занимает предпоследнее, девятое, место в своем чемпионате.
Команда Кахабера Цхададзе сегодня, 6 февраля, минимально уступила боснийской "Младости" - 1:2. В своем чемпионате соперник "Кайрата" занимает восьмое место из 12 команд.
Боснийцы открыли счет на 42-й минуте, точно реализовав пенальти. На это "Кайрат" ответил также точным ударом с одиннадцатиметрового - на 86-й минуте отличился полузащитник Бауыржан Турысбек. В компенсированное время боснийцы забили второй гол и вырвали победу.
В прошедшем матче "Кайрат" играл смешанным составом. На 70-й минуте с поля был удален полузащитник Максим Гладченко.
Состав "Кайрата": Плотников (Грубов 30, Покатилов 57), Куантаев, Мусаев, Рудосельский, Касым, Вороговский, Абикен (Донсу 60), Гладченко, Иличевич (Раимбек 46), Исаэль, Турысбек.
«Кайрат» 0-1 «Младост»: гол Бркича— ПФЛК (@pflkaz) 6 февраля 2017 г.
Источник: https://t.co/JXH9HPXEwt pic.twitter.com/PRraDuwhOo
«Кайрат» 1-1 «Младост»: гол Бауыржана Турысбека— ПФЛК (@pflkaz) 6 февраля 2017 г.
Источник: @fc_kairat pic.twitter.com/OoN3W8Rt1t
Для "Кайрата" это поражение стало первым в текущем межсезонье. Вчера, 5 февраля, алматинский клуб победил болгарский "Локомотив" Пловдив (4:2), а до этого обыграл чешский "Фастав Злин" (2:0), словацкий ДАК (1:0), российский "Оренбург" (3:0) и албанский "Кукеси" (1:0).
«Кайрат» 1-2 «Младост»: гол Шишича— ПФЛК (@pflkaz) 6 февраля 2017 г.
Источник: @fc_kairat pic.twitter.com/xv5dcQFFq5
В следующем матче "Кайрат" 8 февраля встретится с хорватским "Сплитом", который занимает предпоследнее, девятое, место в своем чемпионате.