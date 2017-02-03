Экс-полузащитник "Гамбурга" Иличевич забил первый гол за "Кайрат"

В этой игре дубль оформил Жерар Гоу.
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Иво Иличевич (справа). Фото пресс-службы "Кайрата"
Футболисты "Кайрата" обыграли пловдивский "Локомотив" в товарищеском матче на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила в Белеке сегодня, 5 февраля, и завершилась со счетом 4:2 в пользу алматинцев. Соперник "Кайрата" ушел на зимний перерыв в чемпионате Болгарии на пятом месте из 14 команд.
Дубль в прошедшем матче оформил ивуарийский нападающий Жерар Гоу, отличившийся на первой и 83-й минутах. По разу отличились бразильский полузащитник Исаэль на 59-й и хорватский хавбек Иво Иличевич на 65-й.
По ходу матча "Локомотив" едва не отыгрался со счета 0:2. На 73-й минуте у болгарского клуба отличился Дани Кики, а на 75-й Ияд Хамуд. Интересно, что 15-летним Хамудом интересуются английские "Сток Сити" и "Арсенал".
Состав "Кайрата" в матче с "Локомотивом": Покатилов, Ахметов, Арсо, Маркович (Рудосельский 70), Суюмбаев, Бакаев, Куат, Исламхан (К), Жуков (Исаэль 56), Аршавин (Иличевич 62), Гоу.
Отметим, что для Иличевича гол в ворота "Локомотива" стал первым за "Кайрат". Хорватский полузащитник пополнил клуб в конце января, перейдя из махачкалинского "Анжи".
До России уроженец Германии Иличевич играл только за немецкие клубыиграл за немецкие клубы "Гамбург", "Бохум", "Гройтер Фюрт", "Кайзерслаутерн" и "Дармштадт". В бундеслиге он забил 18 голов в 134 матчах.
Видео голов:
Игра проходила в Белеке сегодня, 5 февраля, и завершилась со счетом 4:2 в пользу алматинцев. Соперник "Кайрата" ушел на зимний перерыв в чемпионате Болгарии на пятом месте из 14 команд.
Дубль в прошедшем матче оформил ивуарийский нападающий Жерар Гоу, отличившийся на первой и 83-й минутах. По разу отличились бразильский полузащитник Исаэль на 59-й и хорватский хавбек Иво Иличевич на 65-й.
По ходу матча "Локомотив" едва не отыгрался со счета 0:2. На 73-й минуте у болгарского клуба отличился Дани Кики, а на 75-й Ияд Хамуд. Интересно, что 15-летним Хамудом интересуются английские "Сток Сити" и "Арсенал".
Состав "Кайрата" в матче с "Локомотивом": Покатилов, Ахметов, Арсо, Маркович (Рудосельский 70), Суюмбаев, Бакаев, Куат, Исламхан (К), Жуков (Исаэль 56), Аршавин (Иличевич 62), Гоу.
Отметим, что для Иличевича гол в ворота "Локомотива" стал первым за "Кайрат". Хорватский полузащитник пополнил клуб в конце января, перейдя из махачкалинского "Анжи".
До России уроженец Германии Иличевич играл только за немецкие клубыиграл за немецкие клубы "Гамбург", "Бохум", "Гройтер Фюрт", "Кайзерслаутерн" и "Дармштадт". В бундеслиге он забил 18 голов в 134 матчах.
Видео голов:
«Кайрат» 1:0 «Локомотив»: гол Жерара Гоу pic.twitter.com/PLYPEEJoPL— ПФЛК (@pflkaz) 5 февраля 2017 г.
«Кайрат» 2:0 «Локомотив»: гол Исаэля Барбозы pic.twitter.com/boSld6iTtg— ПФЛК (@pflkaz) 5 февраля 2017 г.
«Кайрат» 3:0 «Локомотив»: гол Иво Иличевича pic.twitter.com/Cra7kEShGi— ПФЛК (@pflkaz) 5 февраля 2017 г.
«Кайрат» 3:1 «Локомотив»: гол Кики pic.twitter.com/5EWJiHJXUt— ПФЛК (@pflkaz) 5 февраля 2017 г.
«Кайрат» 3:2 «Локомотив»: гол Хамуда pic.twitter.com/avmoyVPrGj— ПФЛК (@pflkaz) 5 февраля 2017 г.
Завтра, 6 февраля, "Кайрат" встретится с боснийским клубом "Младость", а через два дня сыграет с хорватским "Сплитом".
«Кайрат» 4:2 «Локомотив»: гол Жерара Гоу pic.twitter.com/YS5fwePn1o— ПФЛК (@pflkaz) 5 февраля 2017 г.