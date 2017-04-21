Занковец прокомментировал победу сборной Казахстана по хоккею в первом матче на чемпионате мира

Турнир стартовал в Киеве.

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Эдуард Занковец, комментируя победу над Австрией в стартовом матче чемпионата мира, рассказал о подготовке к следующей встрече с Южной Кореей, сообщает "Шайба.kz".

- Тяжелая игра. Обычно первые матчи всегда выдаются тяжелыми. В принципе, команда соперника играла хорошо на протяжении всей игры. В третьем периоде, особенно в конце, нам пришлось основательно понервничать. Если брать игру нашей команды, то в первом периоде ощущалось, что не все получается. Опять же, первый матч. Не всегда легко войти в игру. Плюс непривычное состояние льда. Он был более мягким, чем хотелось бы. Но ребята молодцы. Поздравляю с победой. Соперник действительно был достойный.

- Вы провели две встречи против Словении и Италии. Можно ли Австрию сравнить с этими сборными?

- Я думаю, они сопоставимы. Единственная разница в том, что эта игра, результат которой действительно имеет значение. По накалу она совсем другая по сравнению с товарищескими играми.

- Было много нереализованного большинства. Хотя в "Барысе" у вас все это отработано.

- Как говорится, большинства много не бывает. И его всегда хочется реализовывать. То, что мы забили два гола в большинстве, для первой игры и не лучшего состояния льда - это, в принципе, нормально. Все равно благодаря этому мы победили. Надо это признать.

Конечно, были моменты, когда мы в большинстве должны были играть лучше. Это я признаю. Мы будем продолжать над этим работать и уделять этому внимание. Игра в неравных составах - это один из основных моментов, от которого зависит результат матча.

- Было ощущение, что после матча сами хоккеисты не были довольны игрой, хоть и победили.

- На самом деле мы не играли плохо. Если брать второй период, то по качеству игры он был лучше. К сожалению, мы его проиграли. Такое бывает. Третий период был не лучшим, но мы его выиграли. Это хоккей. Результат всегда на первом месте. Но все равно качество игры оставляет эмоциональный след.

- Что можете сказать по предстоящей игре с Кореей?

- Сегодня они играли до нас. Я этот матч не смотрел, потому что готовился к нашей игре. Безусловно, завтра утром мы посмотрим видео и все разберем.

- Сегодня Южная Корея выиграла у Польши. Как считаете, стоит опасаться недонастроя?

- Конечно, недонастроя не должно быть. На турнирах такого уровня любая команда может обыграть любую. Можно выиграть любого соперника, также и проиграть любому сопернику. Южная Корея в прошлом году уже обыгрывала Польшу. Конечно, они могут доставить неприятности любому сопернику.

- Еще один вопрос про Корею. Примерно такой же состав у них играл на Азиаде. Тренеры, которые ездили туда, что-то подсказывали?

- После Азиатских игр определенную информацию мы получили. Мы знаем, что у них тоже основную роль играют выходцы из Северной Америки. В частности, натурализованный вратарь играет хорошо. Надо делать поправку на то, что если команда выступила неудачно на одном турнире, то они будут вносить коррективы. То, что было в феврале, вполне вероятно, что оно совсем по-другому будет в апреле. Нам надо готовиться исходя из того, какую игру они показали вчера.

- Слышна поддержка болельщиков?

- Да, всегда приятно, когда есть болельщики. Казахстанские болельщики всегда видны. Они хорошо поддерживают. Они яркие, с флагами. Их поддержка тоже была важна.

Напомним, в первом матче чемпионата мира Казахстан обыграл Австрию со счетом 3:2. В следующей игре сборная Казахстана сегодня, 23 апреля, встретится с Южной Кореей. Этот матч начнется в 20:00 по времени Астаны, а в прямом эфире его покажет KazSport.

Чемпионат мира в Киеве с участием шести команд завершится 28 апреля. Сборные, которые займут первое и второе места в круговом турнире, в 2018 году выступят на ЧМ в элитном дивизионе.