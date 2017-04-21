Сборная Казахстана по хоккею победила Австрию в первом матче на чемпионате мира

Для возвращения в элитной дивизион нужно занять первое или второе место в Киеве.
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Фото из архива Reuters©
Сборная Казахстана по хоккею обыграла Австрию в стартовом матче на чемпионате мира в первом дивизионе в Киеве, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра, которая проходила в ночь с 22 на 23 апреля, завершилась со счетом 3:2 в основное время. По ходу матча казахстанцы упустили преимущество в две шайбы.
В первом периоде сборная Казахстана дважды поразили ворота австрийцев. Дубль оформил нападающий Найджел Доус, который на девятой минуте отличился в большинстве, а на 15-й - в равных составах. В первой шайбе ему ассистировали Кевин Даллмэн и Мартен Сен-Пьер, а во второй - Дастин Бойд и Брэндон Боченски.
Второй отрезок матча сложился для команды Эдуарда Занковца не лучшим образом - австрийцы сумели сравнять счет. На 25-й минуте ворота Виталия Колесника поразил Константин Комарек, а на 38-й - Томас Раффль.
Исход матча решился в третьем периоде. Победную шайбу на 44-й минуте забросил Владимир Маркелов, а ассистентами выступили Роман Савченко и Роман Старченко.
В других матчах первого тура сборная Южной Кореи обыграла Польшу - 4:2, а Венгрия победила Украину - 5:3.
В следующей игре сборная Казахстана сегодня, 23 апреля, встретится с Южной Кореей. Этот матч начнется в 20:00 по времени Астаны, а в прямом эфире его покажет KazSport.
Чемпионат мира в Киеве с участием шести команд завершится 28 апреля. Сборные, которые займут первое и второе места в круговом турнире, в 2018 году выступят на ЧМ в элитном дивизионе.
Игра, которая проходила в ночь с 22 на 23 апреля, завершилась со счетом 3:2 в основное время. По ходу матча казахстанцы упустили преимущество в две шайбы.
В первом периоде сборная Казахстана дважды поразили ворота австрийцев. Дубль оформил нападающий Найджел Доус, который на девятой минуте отличился в большинстве, а на 15-й - в равных составах. В первой шайбе ему ассистировали Кевин Даллмэн и Мартен Сен-Пьер, а во второй - Дастин Бойд и Брэндон Боченски.
Второй отрезок матча сложился для команды Эдуарда Занковца не лучшим образом - австрийцы сумели сравнять счет. На 25-й минуте ворота Виталия Колесника поразил Константин Комарек, а на 38-й - Томас Раффль.
Исход матча решился в третьем периоде. Победную шайбу на 44-й минуте забросил Владимир Маркелов, а ассистентами выступили Роман Савченко и Роман Старченко.
В других матчах первого тура сборная Южной Кореи обыграла Польшу - 4:2, а Венгрия победила Украину - 5:3.
В следующей игре сборная Казахстана сегодня, 23 апреля, встретится с Южной Кореей. Этот матч начнется в 20:00 по времени Астаны, а в прямом эфире его покажет KazSport.
Чемпионат мира в Киеве с участием шести команд завершится 28 апреля. Сборные, которые займут первое и второе места в круговом турнире, в 2018 году выступят на ЧМ в элитном дивизионе.