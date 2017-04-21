Сборная Казахстана по хоккею победила Австрию в первом матче на чемпионате мира

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Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
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Казыгурт Грация-KZ 3:0
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Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
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Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Групповая гонка. Общий зачет 20:00
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
Ливерпуль Кристал Пэлас 21:30
Челси Саутгемптон 00:45
Арсенал Лестер Сити 00:45
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Краснодар Арсенал Тл 20:00
Спартак М Урал 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Атлетико М 00:45
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Эйбар Атлетик 00:45
Спортинг Х Эспаньол 23:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:30
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Пескара Рома 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Кайрат 14:00
Астана Тараз 16:00
Ордабасы Тобол 16:00
Акжайык Кайсар 18:00
Тараз Атырау
Кайсар Астана
Кайрат Акжайык
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Шахтер Ордабасы
Окжетпес Актобе
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Байконур Жетысу 16:00
Махтаарал Кыран 17:00
Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Тулевик Флора 22:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тобол Каспий 14:45
Астана Барсы Атырау 17:00
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км. 14:25
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 16:00
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 19:00
Темиртау Номад 19:00
Теннис. Кубок Федерации 2017
Абанда Шведова 00:30
Абанда Путинцева 22:00
Андрееску Шведова 23:30
Дабровски, Себов Шведова, Воскобоева 01:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Санчес
Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Сборная Казахстана по хоккею победила Австрию в первом матче на чемпионате мира

Для возвращения в элитной дивизион нужно занять первое или второе место в Киеве.

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27 Комментариев
Фото из архива Reuters©
Фото из архива Reuters©
Сборная Казахстана по хоккею обыграла Австрию в стартовом матче на чемпионате мира в первом дивизионе в Киеве, передает корреспондент Vesti.kz

Игра, которая проходила в ночь с 22 на 23 апреля, завершилась со счетом 3:2 в основное время. По ходу матча казахстанцы упустили преимущество в две шайбы. 

В первом периоде сборная Казахстана дважды поразили ворота австрийцев. Дубль оформил нападающий Найджел Доус, который на девятой минуте отличился в большинстве, а на 15-й - в равных составах. В первой шайбе ему ассистировали Кевин Даллмэн и Мартен Сен-Пьер, а во второй - Дастин Бойд и Брэндон Боченски

Второй отрезок матча сложился для команды Эдуарда Занковца не лучшим образом - австрийцы сумели сравнять счет. На 25-й минуте ворота Виталия Колесника поразил Константин Комарек, а на 38-й - Томас Раффль

Исход матча решился в третьем периоде. Победную шайбу на 44-й минуте забросил Владимир Маркелов, а ассистентами выступили Роман Савченко и Роман Старченко

В других матчах первого тура сборная Южной Кореи обыграла Польшу - 4:2,  а Венгрия победила Украину - 5:3. 

В следующей игре сборная Казахстана сегодня, 23 апреля, встретится с Южной Кореей. Этот матч начнется в 20:00 по времени Астаны, а в прямом эфире его покажет KazSport. 

Чемпионат мира в Киеве с участием шести команд завершится 28 апреля. Сборные, которые займут первое и второе места в круговом турнире, в 2018 году выступят на ЧМ в элитном дивизионе. 
  Комментариев: 27
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Комментарии

 
 
Бегалы Шахабаев Сегодня 01:43
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 265
Молодцы. Нормально. Средьненко сыграли Наши. Ну по идеи Австрия тоже фаворит в этой группе. Мне кэп Австрии Раффл понравился. Высокий, силовой как Антропов. В Барысе Раффл пригодился бы. А так с победой.
Ответить 0
 
Бегалы Шахабаев Сегодня 01:43
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 265
Молодцы. Нормально. Средьненко сыграли Наши. Ну по идеи Австрия тоже фаворит в этой группе. Мне кэп Австрии Раффл понравился. Высокий, силовой как Антропов. В Барысе Раффл пригодился бы. А так с победой.
Ответить 0
 
Бахытжан Асылбеков Сегодня 01:43
Статус: МСМК
Рейтинг: 844
Круто!
Ответить 0
 
МANAS KZ ***** Сегодня 01:43
Статус: Юниор
Рейтинг: 75
Еле кое как победили,молодцы
Ответить 2
 
Жомарт Габдуллин Сегодня 02:03
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 584
Ниче, победителей не судят. Тем более первая игра, да и Австрия не подарок. Хорошая команда, только уж очень грубая. Игра, конечно, валидол!! С победой!!!
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prymypyl Сегодня 01:45
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1671
Коекакеры.
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Тимур Сапарбек Сегодня 01:45
Статус: Юниор
Рейтинг: 59
Как говорят с ПОЧИНОМ. С ПОБЕДОЙ ВАС ДРУГИ.
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тигр котовский Сегодня 01:45
Статус: Юниор
Рейтинг: 72
Наши по шайбе попасть не могли провалы на ровном месте
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Санек Васильев Сегодня 01:46
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1256
Как хорошо что есть такое понятие как НАТУРАЛИЗАЦИЯ. Без нее мы к сожалению никакие.
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 01:47
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1256
Без валидола никак. В Барысе также
Ответить 1
 
Fater Сегодня 01:49
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1167
Молодцы.
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 01:51
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1256
Завтра нам с южнокорейскими канадцами играть)))))
Ответить 1
 
Роман ^_^ Сегодня 01:57
Статус: Юниор
Рейтинг: 66
Санек Васильев,у них все этнические корейцы, только двое европейцев...
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 02:06
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1256
Роман ^_^,Я в курсе что у них только два канадца. Но я также слышал что на домашнюю олимпиаду в следующем году они еще несколько легов натурализуют
Ответить 0
 
Dmitriy Chekaev Сегодня 01:54
Статус: Зритель
Рейтинг: 9
Классно
Ответить 0
 
Dmitriy Chekaev Сегодня 01:54
Статус: Зритель
Рейтинг: 9
Классно
Ответить 0
 
Абдрахман Тогызбаев Сегодня 01:54
Статус: Юниор
Рейтинг: 82
Ертен киын болады ау балдар.бугинги ойындарынмен
Ответить 0
 
Роман ^_^ Сегодня 01:57
Статус: Юниор
Рейтинг: 66
Наши не показали все на что способны... Скорость ниже была чем в плей офф против Трактора...Все равно с победой! Молодцы!
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Allen Tontin Сегодня 01:57
Статус: Профи
Рейтинг: 463
Непонятная игра,потери на ровном месте,реализация никакая 5:3,больше минуты,голы сами себе привезли,Доус красавчик как всегда,игра на 3 с плюсом,главное победили есть задел
Ответить 1
 
Рауан Еркебаев Сегодня 01:58
Статус: МСМК
Рейтинг: 837
Зорға ұтты ғой əупірімдеп
Ответить 1
 
Жомарт Габдуллин Сегодня 01:58
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 584
С победой!! Молодцы!!
Ответить 0
 
Рауан Еркебаев Сегодня 01:59
Статус: МСМК
Рейтинг: 837
Ойын жоқ сол баяғы ,қарабала Доустың арқасында ұттық ,олар болмаса не істер едік
Ответить 0
 
Андрей Корб Сегодня 02:03
Статус: Профи
Рейтинг: 373
Первый период нормальный,второй провальный.В третьем если бы не забили,то овертайма бы не избежали бы.Но это всё можно списать на первую игру.Тяжело входили в игру. И для Барыса чемпионат рано закончился.Поиграй мы подольше в ПО КХЛ,тогда и парни были бы в тонусе.Думаю дальше должно быть легче.Надо было игру Австрии и Казахстана ставить последним...Так было бы интереснее.в любом случае ,молодцы.
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Жумабай Санкубаев Сегодня 02:05
Статус: Профи
Рейтинг: 382
Вот вам тройка ББД,когда надо забивает! Молодцы! Замечу форма хоккейная у нас самая убогая,сколько лет играем,в одном и том же,пора бы поменять оформление,дизайн майки!
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Роман ^_^ Сегодня 02:09
Статус: Юниор
Рейтинг: 66
Жумабай Санкубаев,нельзя нарушать традицию)))
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Tamasai Сегодня 02:34
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1003
С такой игрой на вышке делать нечего,надо меньше ошибаться и по точнее делать передачи,именно поэтому много брака у нас.А так с победой, первое звено вытащила игру.И еще не смотря на победу,хочу сказать что тренер у нас все же слабоват для сборной,не в обиду Занковцу,он конечно же старается и конечно же сборная выйдет в элиту в этом никто не сомневается,но опыта ему еще не хватает,а так желаю сборной только побед и без трамв
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