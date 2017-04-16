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Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
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Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Номад Темиртау 19:00
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Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
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Мартин Недовесов 08:00
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Барсы Атырау Каспий 16:45
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Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

"Спасет" ли Занковец сборную Казахстана? Превью к ЧМ по хоккею в Киеве

Турнир стартует 22 апреля.

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6 Комментариев
Фото Vesti.kz©
Фото Vesti.kz©
В Киеве сборная Казахстана по хоккею попробует в очередной раз вернуться в элитный дивизион чемпионата, завоевав одно из двух первых мест. Подробнее о состязании, в котором подопечные Эдуарда Занковца стартуют 22 апреля, в материале корреспондента Vesti.kz.

Турнир в столице Украины собрал шесть команд, но казахстанская дружина в этой компании явный фаворит. Сильнейшая сборная Азии (победа на Азиатских играх в Саппоро тому подтверждение), должна "без шума и пыли" выигрывать свою группу. И в пятый раз подряд возвращаться в "элиту": в составе соперников нет игроков калибра первого звена нашей команды.

Ставка на ББД и Сен-Пьера

Эксперимент с заокеанскими хоккеистами едва на сработал на прошлогоднем российском "большом" чемпионате мира, но наши хоккеисты все равно стали последними. В Киев едет практически тот же состав и новичок - Мартен Сен-Пьер. Если звено Доус-Бойд-Боченски - это устоявшееся сочетание, то 33-летний новобранец - явный центр второго звена.

По другим позициям тоже все ясно. "На подхвате" казахстанские хоккеисты, ключевая задача которых скорее не пропустить, чем забить. Позицию основного вратаря должен занять многоопытный Виталий Колесник. В обороне тоже все проверенные в КХЛ игроки. Проблем и сюрпризов (во всяком случае, непоправимых) быть не должно.

А кто же конкуренты?

- Венгрия

Венгры, как и Казахстан, вылетели из "элиты", но смогут ли они вернуться обратно? Вряд ли. Венгры - это завсегдатаи первого дивизиона и ниже, и их позапрошлогодний выход в "вышку" - уже большой успех на несколько лет. Команда составлена из игроков местного чемпионата и, скорее всего, снова прыгнет выше головы.

- Польша

Поляки последний раз в "элите" были в 2002 году. И с тех пор наглухо осели во втором эшелоне хоккейного мира. Как и венгры, команда составлена на основе внутреннего чемпионата. При определенном стечении обстоятельств - претендент на повышение.

- Австрия

Сильнейшая после Казахстана команда группы. Вряд сборную приедут "спасать" игроки из НХЛ, но даже без них это очень квалифицированная дружина. Как и наша команда, австрийцы каждый год "переезжают" между сильнейшими мировыми дивизионами и окончательно закрепиться не могут.

- Южная Корея

Команда готовится к Олимпийским играм, где станет хозяйкой турнира. А мировой чемпионат - это лучшее поле для экспериментов. Побед никто требовать не будет, поэтому вряд ли корейцы будут претендентами на общую победу.

- Украина

В "элите" мирового хоккея украинской команды не было десять лет. Сможет ли она в этот раз состязаться за место в первом дуэте? Сомнительная перспектива. Скорее всего, Украина станет третьей или четвертой. Не выше.

Рейтинги и места

По итогам рейтинга Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) 2016 года лидируют канадцы (3 495 очков). Наивысшую позицию из участников нашей группе занимает сборная Казахстана. Подопечные Эдуарда Занковца на 16-м месте. У них 2 470 очков. Но соперники казахстанцев не так и далеко:

17. Австрия - 2 440 очков;
19. Венгрия - 2 325;
20. Польша - 2 175;
22. Украина - 2 105;
23. Корея - 2 090.

Задача Занковца

В Киеве Эдуард Константинович должен справиться с простой задачей - выиграть все матчи и выйти в "элиту". С учетом состава соперников и подбора исполнителей, даже второе место - это неудача. Не говоря уже о третьем. С "Барысом" специалист из Беларуси сумел выйти из сложной ситуации, но сможет ли он это сделать с национальной командой? Скорее да, чем нет. Разница в классе все-таки в нашу пользу.

Напомним, 22 апреля в Киеве стартует чемпионат мира в первом дивизионе группы А с участием казахстанских хоккеистов. На две путевки в Высший дивизион претендуют шесть команд - Казахстан, Австрия, Польша, Венгрия, Южная Корея и Украина. Игры отечественной команды будут показаны в прямом эфире.
  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
prymypyl Вчера 17:08
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1665
Тут и разговаривать не о чем все матчи проходные,итальянцев нет они в вышке задержались.Так что борьба за второе место между австрийцами и украинцами будет.
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Каппас Жакупов Вчера 17:18
Статус: Дублёр
Рейтинг: 135
Тут не должно быть сомнений. Мы будем в высшей лиге!
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Erkin Kim Вчера 17:45
Статус: Фанат
Рейтинг: 42
Мактаган кыз тойда осырады болып журмесин.
Ответить 2
 
Стратег Вчера 18:05
Статус: Дублёр
Рейтинг: 106
Только с первого места
Ответить 1
 
ertai suesinov Вчера 18:50
Статус: Дублёр
Рейтинг: 112
Уважаемые земляки давайте не будем недооценивать соперников это опасно лед скользкий шайба круглая.
Удачи Казахстану я верю в Вас дари нам первое место и обратку в элиту коучу удачи!
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Рауан Еркебаев Вчера 23:20
Статус: МСМК
Рейтинг: 830
Спасет ли Занковец?????да хоть с любым отечественным тренером наша сборная должна спокойно занять первое место ,уважение с уважением а планку принижать не надо ,выносить всех с убедительным счетом ,это простая задача а не архисложная ,ни у кого нет такой тройки как у нас не только должны а обязаны
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