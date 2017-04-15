Где посмотреть матчи сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею

За две путевки в элитный дивизион поборются шесть команд.
Сегодня 12:43
Ссылки по теме:
- Сборная Казахстана по хоккею победила Словению в товарищеском матче
- Боченски будет капитаном сборной Казахстана на ЧМ по хоккею в Киеве
- Нам очень хорошо играется, когда вся тройка ББД в строю - Найджел Доус
Фото Reuters©
С 22 по 28 апреля сборная Казахстана по хоккею примет участие в чемпионате мира в первом дивизионе.
Матчи группы А пройдут в Киеве, а на турнире также сыграют команды Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи.
В прямом эфире все матчи сборной Казахстана покажет KazSport, сообщается на официальном сайте телеканала .
Расписание трансляций:
22 апреля - Австрия - Казахстан (начало - в 23:30, здесь и далее - по времени Астаны);
23 апреля - Казахстан - Южная Корея (20:00);
25 апреля - Казахстан - Польша (16:30);
26 апреля - Казахстан - Украина (23:30);
28 апреля - Венгрия - Казахстан (16:30).
В элитный дивизион выйдут две команды, которые займут первое и второе места.
Матчи группы А пройдут в Киеве, а на турнире также сыграют команды Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи.
В прямом эфире все матчи сборной Казахстана покажет KazSport, сообщается на официальном сайте телеканала .
Расписание трансляций:
22 апреля - Австрия - Казахстан (начало - в 23:30, здесь и далее - по времени Астаны);
23 апреля - Казахстан - Южная Корея (20:00);
25 апреля - Казахстан - Польша (16:30);
26 апреля - Казахстан - Украина (23:30);
28 апреля - Венгрия - Казахстан (16:30).
В элитный дивизион выйдут две команды, которые займут первое и второе места.