Гонщик "Астаны" Захаров выиграл "серебро" на чемпионате Азии по велоспорту на треке

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Гонщик "Астаны" Артем Захаров завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии по велоспорту на треке, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соревнования проходят в индийском Нью-Дели. Захаров стал вторым в индивидуальной гонке преследования среди мужчин.
Отметим, что Захаров, участник Олимпиады в Рио-де-Жанейро, является лидером сборной Казахстана в омниуме, но на чемпионате Азии он в этой дисциплине не выступал. Зато другой казахстанец Султанмурат Миралиев стал победителем чемпионата Азии по велоспорту на треке в омниуме среди мужчин.