Казахстанец Султанмурат Миралиев выиграл "золото" на чемпионате Азии по велоспорту на треке

Велогонщик стал лучшим в омниуме.
Казахстанский гонщик Султанмурат Миралиев стал победителем чемпионата Азии по велоспорту на треке в омниуме среди мужчин, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соревнования проходят в индийском Нью-Дели. Миралиев показал великолепный результат, финишировав в пятерке лидеров во всех четырех дисциплинах: скретч на 10 километров, темпо рейс на 10 километров, гонка на выбывание, гонка по очкам на 25 километров). В сумме он набрал 132 очка.
Отметим, что в прошлом году Миралиев завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Голландии.
Лидером же сборной Казахстана в омниуме является Артем Захаров, который принимал участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Он также выступает на чемпионате Азии, представляя страну в индивидуальной гонке преследования.