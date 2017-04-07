В "Актобе" прокомментировали массовую драку с участием болельщиков команды

Инцидент произошел в Уральске перед матчем Кубка Казахстана против "Акжайыка".
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В пресс-службе футбольного клуба "Актобе" прокомментировали корреспонденту Vesti.kz массовую драку болельщиков в Уральске, произошедшую перед матчем 1/8 финала Кубка Казахстана против "Акжайыка".
- С футбольным клубом "Актобе" организованно выехали два автобуса с болельщиками. Фанаты, приехавшие с нами, в данной драке участия не принимали. Мы против проявления агрессии, но нужно понимать, что это определенная субкультура фанатов и у них свой стиль жизни, - отметили в пресс-службе команды.
- А если некоторые фанаты будут уличены в участии в драках, какие меры вы примете по отношению к ним?
- Я не думаю, что будут какие-то запреты. Не хотелось бы запрещать болельщикам ходить на стадион. Будем стараться проводить разъяснительные работы и пресекать подобные инциденты.
Напомним, в Уральске произошла массовая драка между болельщиками футбольных клубов "Акжайык" и "Актобе" в преддверии матча 1/8-й финала Кубка Казахстана. По данным издания, группа фанатов "Актобе" направлялась в сторону стадиона в Уральске, ведя себя шумно и выкрикивая фанатские речевки. В этот момент их встретила группа болельщиков "Акжайыка", между фанатами завязалась драка. Точное число участников потасовки не сообщается. Видео драки можно посмотреть здесь.
Добавим, что победителя матча 1/8 финала Кубка Казахстана между "Акжайыком" и "Актобе" пришлось выявлять в серии послематчевых пенальти. С 11-метровой отметки точнее были игроки "Актобе" - 5:4.