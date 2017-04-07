В Сети появилось видео массовой драки фанатов "Актобе" и "Акжайыка"

Потасовка произошла перед матчем 1/8 финала Кубка Казахстана.
Ссылки по теме:
- Фанаты "Актобе" и "Акжайыка" устроили массовую драку в Уральске
- Футболисты "Актобе" в серии пенальти с "Акжайыком" оформили выход в четвертьфинал Кубка Казахстана
В Сети появилось видео массовой драки предполагаемых фанатов футбольных клубов "Актобе" и "Акжайык", произошедшей перед матчем 1/8 финала Кубка Казахстана в Уральске, передает корреспондент Vesti.kz.
Автор видео снимал этот инцидент с безопасного расстояния, поэтому узнать точное количество участников драки не представляется возможным.
Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним, накануне "Уральская Неделя" сообщила, что в Уральске произошла массовая драка между болельщиками футбольных клубов "Акжайык" и "Актобе" в преддверии матча 1/8 финала Кубка Казахстана. По данным издания, группа фанатов "Актобе" направлялась в сторону стадиона в Уральске, ведя себя шумно и выкрикивая фанатские речевки. В этот момент их встретила группа болельщиков "Акжайыка", между фанатами завязалась драка. Точное число участников потасовки не сообщается.
Добавим, что победителя матча 1/8 финала Кубка Казахстана между "Акжайыком" и "Актобе" пришлось выявлять в серии послематчевых пенальти. С 11-метровой отметки точнее были игроки "Актобе" - 5:4.