Футболисты "Актобе" в серии пенальти с "Акжайыком" оформили выход в четвертьфинал Кубка Казахстана

Матч прошел в Уральске.
Сегодня 20:42
Ссылки по теме:
- Фанаты "Актобе" и "Акжайыка" устроили массовую драку в Уральске
- "Астана" вылетела из Кубка Казахстана по футболу в первом же матче
Фото с сайта kazfootball.kz
Кубок Казахстана по футболу
1/8 финала
Акжайык - Актобе 0:0 п. 4:5
1/8 финала
Акжайык - Актобе 0:0 п. 4:5
Футболисты "Актобе" вышли в четвертьфинал Кубка Казахстана, обыграв в гостях уральский "Акжайык" в рамках 1/8-й, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Два основных тайма и два экстра-тайма, которые продлились в общей сложности около 120-ти минут, победителя встречи не выявили - на табло горели нули. Далее же в серии послематчевых пенальти игроки "Актобе" были точнее (5:4).
Напомним, перед этим матчем в Уральске произошла массовая драка между болельщиками двух клубов.
Ранее сенсационно в Кубке проиграл обладатель трофея прошлого года ФК "Астана". С результатами всех прошедших матчей можно ознакомиться здесь.