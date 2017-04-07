"Астана" вылетела из Кубка Казахстана по футболу в первом же матче

Обладатели Кубка-2016 проиграли "Жетысу" в 1/8 финала.
Сегодня 17:52
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Ненад Эрич. Фото с сайта ФК "Астана"
Кубок Казахстана по футболу
1/8 финала
Жетысу - Астана 2:1
Голы: Бейсебеков, 10 (0:1); Хромцов, 84 (1:1); Шакин, 90 (2:1)
1/8 финала
Жетысу - Астана 2:1
Голы: Бейсебеков, 10 (0:1); Хромцов, 84 (1:1); Шакин, 90 (2:1)
Футболисты "Астаны" выбыли из розыгрыша Кубка Казахстана по футболу, проиграв "Жетысу", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч 1/8 финала прошел в Талдыкоргане и завершился победой хозяев со счетом 2:1. Первыми отличились гости - на десятой минуте забил Абзал Бейсебеков. На 75-й минуте сравнял счет вышедший на замену в составе "Жетысу" Олег Хромцов. Автором победного же гола стал Алексей Шакин, поставивший точку во встрече на 87-й минуте. Отметим, что ворота столичного клуба в этом матче защищал Ненад Эрич, пропустивший несколько игр КПЛ.
Напомним, "Астана" является обладателем Кубка Казахстана 2016 года. С другими результатами 1/8 финала можно ознакомиться здесь.