Фанаты "Актобе" и "Акжайыка" устроили массовую драку в Уральске

Потасовка произошла перед Кубком Казахстана по футболу.
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Массовая драка произошла между болельщиками футбольных клубов "Акжайык" и "Актобе" в преддверии матча 1/8 финала Кубка Казахстана, сообщает "Уральская Неделя".
По данным издания, группа фанатов "Актобе" направлялась в сторону стадиона в Уральске, ведя себя шумно и выкрикивая фанатские речевки. В этот момент их встретила группа болельщиков "Акжайыка", между фанатами завязалась драка. Точное число участников потасовки не сообщается.
"Сотрудники полиции задержали десятерых участников массовой потасовки, все они являются жителями Уральска", - рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО.
Напомним, в эти минуты в Уральске проходит матч Кубка Казахстана, "Актобе" и "Акжайык" оспаривают право выхода в четвертьфинал турнира, за результатом можно следить здесь.