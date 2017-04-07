Сенсации, удаления, пенальти. Самое интересное в обзоре 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу

Четвертьфинальные матчи состоятся 10 мая.

Завершились матчи 1/8-й финала Кубка Казахстана по футболу. На данной стадии четыре клуба, прошедшие предварительный этап, принимали дома представителей премьер-лиги. Остальные четыре пары составили участники высшего дивизиона, передает корреспондент Vesti.kz.



Без неожиданностей не обошлось. "Жетысу" выбил из розыгрыша "Астану" - 2:1. Чемпиона не красит поражение от клуба первой лиги. Хоть Станимир Стойлов и выпустил на поле нескольких резервистов, астанчане обязаны были играть лучше и с таким составом. Другое дело, что Кубок им, по сути, не нужен, они в любом случае будут представлены в еврокубках. При этом северяне смогут сконцентрироваться на защите чемпионского титула на внутренней арене и на предстоящих отборочных матчах в Лиге чемпионов летом.



"Жетысу", ставящий задачу по итогам нынешнего сезона вернуться в премьер-лигу, вполне способен выиграть Кубок, а заодно заполучить путевку в Лигу Европы. Ведь четвертьфинал также будет состоять из одного матча. При должном настрое можно и его пройти, не говоря о других стадиях. К тому же клубы премьер-лиги пренебрежительно относятся к Кубку, а это шанс для семиреченцев.







Футболисты "Шахтера" после нагоняя от акима Карагандинской области на выезде обыграли "Тобол" - 2:1. Могут же, если захотят. Правда, костанайцы откровенно проваляли дурака на поле в первом тайме, за что, собственно, и поплатились. Плюс не лучшим образом действовал Сергей Малый. В случае с первым голом не успел закрыть свою зону, а во втором голе сначала махнул мимо мяча, затем позволил Айдосу Таттыбаеву прокинуть мяч себе между ног и точно пробить по цели. Защитник уровня сборной не должен так играть. В общем, Омари Тетрадзе есть над чем задуматься.



Не факт, что "Шахтер" также успешно сыграет в четвертьфинале, но данная победа должна вселить в игроков уверенность и помочь прервать безвыигрышную серию в чемпионате.







"Кайрат" уверенно прошел "Тараз" - 2:0. Но правильнее будет сказать, что удаление Жакыпа Кожамберды на 29-й минуте сломало игру гостям. После этого таразцы были вынуждены сконцентрироваться на обороне собственным ворот. В то же время Воит Талгаев был вынужден снять с игры Еркебулана Сейдахмета, вследствие чего любители футбола были лишены возможности посмотреть на игру перспективного форварда. Как результат, кайратовцы в первом тайме забили два гола и этим самым сняли все вопросы выхода в четвертьфинал.



В матче "Акжайык" - "Актобе" зрители не увидели голов в основное время. Уральцы провели встречу резервным составом, тогда как Игорь Рахаев выпустил на поле всех сильнейших. По этой причине гости имели игровое и территориальное преимущество, но никак не могли подобрать ключи к воротам хозяев. Только в серии послематчевых пенальти сломили сопротивление соперника - 0:0 в основное время, по пенальти 5:4 в пользу "Актобе". Выиграл тот, кто больше хотел.







Результативную встречу выдали "Иртыш" и "Кайсар". На двоих команды забили пять мячей, хотя и играли смешанными составами. Победитель определился в дополнительное время, когда при счете 2:2 победный мяч на 110-й минуте провел бразильский легионер павлодарского клуба Родриго Антонио - 3:2. Стоит отметить, что на результате матча сказалось удаление полузащитника кызылординцев Руслана Сахалбаев на 74-й минуте. Кроме того "Кайсар" заканчивал игру вдевятером, так как на 123-й минуте красную карточку схлопотал Жамбыл Кукеев. С другой стороны, "Иртыш" больше атаковал, создал немало моментов для взятия ворот. И пожалуй, итог встречи более чем закономерный.



В остальных матчах "Кыран" не устоял перед "Атырау" - 1:2, "Махтаарал" был бит "Окжетпесом" - 1:4, "Кызыл-Жар СК" уступил "Ордабасы" - 0:1.



Таким образом в четвертьфинале (10 мая) сыграют "Актобе", "Атырау", "Жетысу", "Иртыш", "Кайрат", "Окжетпес", "Ордабасы", "Шахтер". Жеребьевка состоится 21 апреля.



Фото: со страниц ФК "Астана" (1), ФК "Тобол" (2), ФК "Актобе" (3) ВКонтакте.