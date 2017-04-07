Сенсации, удаления, пенальти. Самое интересное в обзоре 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Арсенал 1:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Алавес Вильярреал 2:1
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 1:1
Реал М Бавария 4:2 ДВ
ФК Монако Боруссия Д 3:1
Барселона Ювентус 0:0
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кыран Атырау 1:2
Махтаарал Окжетпес 1:4
Кызыл-Жар СК Ордабасы 0:1
Жетысу Астана 2:1
Тобол Шахтер 1:2
Акжайык Актобе 0:0 п. 4:5
Иртыш Кайсар 3:2 ДВ
Кайрат Тараз 2:0
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:2
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 1:1 п. 4:5
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 1:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 5:2
Динамо Блш Торпедо УК 2:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 4:7
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 1:6
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 1:4
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 0:2
Мартин Недовесов 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 2:0
Акита Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/2"
Мридха Хасанов 2:0
Айнитдинова Суркова 2:0
Габуева Гринчишина 2:0
Хабибулин Василенко 0:2
Лазарева Болатова 2:0
Детковская, Коваль Меренкова, Умарова 0:2
Мридха, Аппельгрен Кедрюк, Евсеев 2:0
Хабибулин, Цивадзе Белинский, Василенко 0:2
Дмитриченко, Голопутова Чикалкина, Прибылова 0:2
Чернышова, Хабибулина Лисова, Шарапова 2:0
Айнитдинова Саркисова 0:2
Габуева, Пучкова Гринчишина, Корашвили 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Фомин 2:1
Попко Бобров 2:0
Янкович, Качич Мацукевич, Попко 1:2
Попко Исмаилов 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/3"
Поспелова, Кузнецова Калкенова, Раджмохан 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Лига чемпионов 2016/17
ФК Монако Боруссия Д 3:1
Барселона Ювентус 0:0
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Акита Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Недовесов, Сьен-Йин Томпсон, Уиттингтон 12:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Исмаилов 2:0
Мацукевич, Попко Баладжи, Вардхан 13:00
>>>
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Номад Темиртау 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km)
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km)
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km)
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Недовесов, Сьен-Йин Томпсон, Уиттингтон 12:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Мацукевич, Попко Баладжи, Вардхан 13:00
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 00:30
Бавария Майнц 19:30
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 20:00
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
Ливерпуль Кристал Пэлас 21:30
Арсенал Лестер Сити 00:45
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 20:00
Зенит Урал 17:00
Ростов Спартак М 19:30
Краснодар Арсенал Тл 20:00
Спартак М Урал 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 00:45
Малага Валенсия 17:00
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Эйбар Атлетик 00:45
Спортинг Х Эспаньол 23:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:00
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Пескара Рома 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Тараз
Акжайык Кайсар
Ордабасы Тобол
Иртыш Кайрат 14:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
Махтаарал Кыран
Байконур Жетысу
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 17:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка 14:00
Шахтер (мол) Иртыш (мол) 15:00
СДЮШОР №7 Актобе (мол) 15:00
Астана (мол) Кайрат М (мол) 15:00
Тараз (мол) Алтай УК 15:00
Жетысу (мол) Кайсар (мол) 16:00
Акжайык (мол) Ордабасы (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Шарибаев Рамзи
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 16:45
Астана Тобол 19:00
Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Сенсации, удаления, пенальти. Самое интересное в обзоре 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу

Четвертьфинальные матчи состоятся 10 мая.

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1 Комментариев
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Фото с сайта ФК "Кайрат"

Завершились матчи 1/8-й финала Кубка Казахстана по футболу. На данной стадии четыре клуба, прошедшие предварительный этап, принимали дома представителей премьер-лиги. Остальные четыре пары составили участники высшего дивизиона, передает корреспондент Vesti.kz.

Без неожиданностей не обошлось. "Жетысу" выбил из розыгрыша "Астану" - 2:1. Чемпиона не красит поражение от клуба первой лиги. Хоть Станимир Стойлов и выпустил на поле нескольких резервистов, астанчане обязаны были играть лучше и с таким составом. Другое дело, что Кубок им, по сути, не нужен, они в любом случае будут представлены в еврокубках. При этом северяне смогут сконцентрироваться на защите чемпионского титула на внутренней арене и на предстоящих отборочных матчах в Лиге чемпионов летом. 

"Жетысу", ставящий задачу по итогам нынешнего сезона вернуться в премьер-лигу, вполне способен выиграть Кубок, а заодно заполучить путевку в Лигу Европы. Ведь четвертьфинал также будет состоять из одного матча. При должном настрое можно и его пройти, не говоря о других стадиях. К тому же клубы премьер-лиги пренебрежительно относятся к Кубку, а это шанс для семиреченцев.



Футболисты "Шахтера" после нагоняя от акима Карагандинской области на выезде обыграли "Тобол" - 2:1. Могут же, если захотят. Правда, костанайцы откровенно проваляли дурака на поле в первом тайме, за что, собственно, и поплатились. Плюс не лучшим образом действовал Сергей Малый. В случае с первым голом не успел закрыть свою зону, а во втором голе сначала махнул мимо мяча, затем позволил Айдосу Таттыбаеву прокинуть мяч себе между ног и точно пробить по цели. Защитник уровня сборной не должен так играть. В общем, Омари Тетрадзе есть над чем задуматься.

Не факт, что "Шахтер" также успешно сыграет в четвертьфинале, но данная победа должна вселить в игроков уверенность и помочь прервать безвыигрышную серию в чемпионате.   



"Кайрат" уверенно прошел "Тараз" - 2:0. Но правильнее будет сказать, что удаление Жакыпа Кожамберды на 29-й минуте сломало игру гостям. После этого таразцы были вынуждены сконцентрироваться на обороне собственным ворот. В то же время Воит Талгаев был вынужден снять с игры Еркебулана Сейдахмета, вследствие чего любители футбола были лишены возможности посмотреть на игру перспективного форварда. Как результат, кайратовцы в первом тайме забили два гола и этим самым сняли все вопросы выхода в четвертьфинал.
 
В матче "Акжайык" - "Актобе" зрители не увидели голов в основное время. Уральцы провели встречу резервным составом, тогда как Игорь Рахаев выпустил на поле всех сильнейших. По этой причине гости имели игровое и территориальное преимущество, но никак не могли подобрать ключи к воротам хозяев. Только в серии послематчевых пенальти сломили сопротивление соперника - 0:0 в основное время, по пенальти 5:4 в пользу "Актобе". Выиграл тот, кто больше хотел. 



Результативную встречу выдали "Иртыш" и "Кайсар". На двоих команды забили пять мячей, хотя и играли смешанными составами. Победитель определился в дополнительное время, когда при счете 2:2 победный мяч на 110-й минуте провел бразильский легионер павлодарского клуба Родриго Антонио - 3:2. Стоит отметить, что на результате матча сказалось удаление полузащитника кызылординцев Руслана Сахалбаев на 74-й минуте. Кроме того "Кайсар" заканчивал игру вдевятером, так как на 123-й минуте красную карточку схлопотал Жамбыл Кукеев. С другой стороны, "Иртыш" больше атаковал, создал немало моментов для взятия ворот. И пожалуй, итог встречи более чем закономерный.  

В остальных матчах "Кыран" не устоял перед "Атырау" - 1:2, "Махтаарал" был бит "Окжетпесом" - 1:4, "Кызыл-Жар СК" уступил "Ордабасы" - 0:1. 

Таким образом в четвертьфинале (10 мая) сыграют "Актобе", "Атырау", "Жетысу", "Иртыш", "Кайрат", "Окжетпес", "Ордабасы", "Шахтер". Жеребьевка состоится 21 апреля.

Фото: со страниц ФК "Астана" (1), ФК "Тобол" (2), ФК "Актобе" (3) ВКонтакте.

  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Zhum Сегодня 15:23
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1045
Вылет астаны-первый звонок спада клуба. Как бы Стоилов не рисовался мол им начхать на Кубок,мол он только мешается меж ног.Но все помнят как они радовались что отхватили в Ате Кубок.Да и в Евро что то подсказывает,что вылетят в первых же играх.Стоилов уже на чемодане,ждет когда дежурный чапан подарят
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