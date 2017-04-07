"Иртыш" обыграл "Кайсар" во втором экстра-тайме в 1/8-й Кубка Казахстана

Матч прошел в Павлодаре.
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Фото с сайта tourdream.net
Кубок Казахстана по футболу
1/8 финала
Иртыш - Кайсар 3:2 ДВ
Голы: Фофана, 31 (1:0); Нарзилдаев, 74 (1:1); Алтынбеков, 79 (1:2); Джа Джедже, 83 (2:2); Родриго Антонио, 110 (3:2)
1/8 финала
Иртыш - Кайсар 3:2 ДВ
Голы: Фофана, 31 (1:0); Нарзилдаев, 74 (1:1); Алтынбеков, 79 (1:2); Джа Джедже, 83 (2:2); Родриго Антонио, 110 (3:2)
Павлодарский "Иртыш" в упорной борьбе оформил выход в четвертьфинал Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Основное время матча 1/8-й финала с кызылординским "Кайсаром", который прошел в Павлодаре, завершилось ничьей 2:2. Хозяева забили решающий гол во втором экстра-тайме.
Напомним, обладатель же Кубка Казахстана-2016 ФК "Астана" в нынешнем розыгрыше завершил борьбу на стадии 1/8-й, проиграв "Жетысу".
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