"Тобол" в Костанае проиграл аутсайдеру КПЛ и выбыл из Кубка Казахстана

В четвертьфинал прошел "Шахтер".
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1/8 финала
Тобол - Шахтер 1:2
Голы: Сзоке, 15 (0:1)
Аутсайдер футбольной премьер-лиги - карагандинский "Шахтер" вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана, пройдя "Тобол", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч 1/8 финала прошел в Костанае и завершился победой карагандинского клуба со счетом 2:1. В первом тайме голами в составе "Шахтера" отличились Юлиус Сзоке и Айдос Таттыбаев. За пять минут до финального свистка вышедший на замену Тохтар Жангылышбай отыграл один мяч, но на большее футболистов "Тобола" не хватило.
Напомним, руководство "Шахтера" накануне Кубка Казахстана получило выговор от акима Карагандинской области, который даже пригрозил увольнением главного тренера за неудовлетворительные результаты.
Ранее сенсационно в Кубке проиграл обладатель трофея прошлого года ФК "Астана". С результатами всех прошедших матчей можно ознакомиться здесь.